Trzykrotny zwycięzca nagród publiczności PRETTY WOMAN: THE MUSICAL trafia na międzynarodowe sceny

WSPÓŁPRACA Z AMBASSADOR THEATRE GROUP PRODUCTIONS ZAOWOCUJE WYSTAWIENIEM MUSICALU NA LONDYŃSKIM WEST ENDZIE W 2020 R.

OGŁOSZENIE GWIAZD PRODUKCJI W HAMBURGU

KRAJOWA TRASA ROZPOCZNIE SIĘ W PAŹDZIERNIKU 2020 R. W PROVIDENCE W STANIE RHODE ISLAND

OBCHODY 55. ROCZNICY DZIEŁA ROYA ORBISONA I BILLA DEESA WNOSZĄ „OH, PRETTY WOMAN" NA SCENĘ

NOWY JORK, 19 czerwca 2019 r. /PRNewswire/ -- Ogłoszenie PRETTY WOMAN: THE MUSICAL:

Druga międzynarodowa produkcja PRETTY WOMAN: THE MUSICAL będzie miała swoją premierę w 2020 r. na londyńskim West Endzie. W musicalu wykorzystywana jest oryginalna muzyka opracowana przez laureata Nagrody Grammy Bryana Adamsa i Jima Vallance'a, a także książka autorstwa Garry'ego Marshalla i scenarzysty J.F. Lawtona, a reżyserią i choreografią zajął się dwukrotny zwycięzca Nagrody Tony Jerry Mitchell. Londyńska wersja PRETTY WOMAN: THE MUSICAL wystawiana będzie przez Ambassador Theatre Group Productions z Paulą Wagner i zespołem.

Dziś w Hamburgu w Niemczech producent Paula Wagner i kompozytorzy Bryan Adams i Jim Vallance zaprezentują światu gwiazdy pierwszej międzynarodowej produkcji PRETTY WOMAN: THE MUSICAL. Gwiazdy niemieckiego teatru Patricia Meeden, która zagra Vivian i Mark Seibert występujący w roli Edwarda rozpoczną występy na deskach hamburskiego Stage Theater an der Elbe w poniedziałek, 23 września 2019 r. Zaprezentowany przez Stage Entertainment PRETTY WOMAN: THE MUSICAL będzie miał swoją premierę w niedzielę 29 września 2019 r.

Pierwsza krajowa trasa PRETTY WOMAN: THE MUSICAL rozpocznie się już w październiku 2020 r. od występu w Providence Performing Arts Center w stanie Rhode Island.

Kultowy musical PRETTY WOMAN odda cześć legendarnemu artyście Royowi Orbisonowi przez włączenie znanego na całym świecie hitu „Oh, Pretty Woman" napisanego przez Roya Orbisona i Billa Deesa do scenariusza z okazji 55. rocznicy wydania tego znanego utworu. Opublikowany jako singiel 1 sierpnia 1964 roku utwór „Oh, Pretty Woman" został sprzedany w ponad siedmiu milionach egzemplarzy i jest synonimem zmarłego Roya Orbisona. Utwór zyskał tak samo kultowy status, jak tytularny utwór filmu Garry'ego Marshalla. „Oh, Pretty Woman" będzie można usłyszeć na Broadwayu, w krajowej trasie, w Hamburgu i w Londynie.

PRETTY WOMAN: THE MUSICAL wystawiany jest już dwunasty miesiąc na Broadwayu. Musical pobił rekord sprzedaży cztery razy w Nederlander Theatre na Broadwayu i trzykrotnie zdobył tytuł zwycięzcy Audience Choice Award (Broadway.com). Julia Roberts obecna była w trakcie występu 2 sierpnia 2018 r.

Strona internetowa: PrettyWomanTheMusical.com

Kontakt: Polk & Co. - Alex Seeley (917-261-3988)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/655950/Pretty_Woman_Logo.jpg

Related Links

https://prettywomanthemusical.com



SOURCE PRETTY WOMAN: THE MUSICAL