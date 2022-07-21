Цифровое преобразование строительной отрасли зависит от человекоцентричного подхода

Результаты исследования показали, что 96% респондентов либо высоко либо достаточно оптимистично оценивают перспективы роста своей организации на следующий год, по сравнению с 92% в 2021 году. Цифровые технологии (57%) и сбор данных, аналитика и исследования (53%) представляют больше всего возможностей для роста, однако почти все (93%) респонденты заявили, что их опыт управления изменениями оставляет желать лучшего, что свидетельствует о необходимости более сложного, человекоцентричного подхода к внедрению технологий.

Особую озабоченность респондентов вызывают неравномерное или нерегулярное внедрение (58%), проблемы интеграции процессов и данных (54%), плохая коммуникация (51%) и технические и системные ограничения (51%).

Аналогичные опасения были высказаны в ответ на вопрос о препятствиях к увеличению инвестиций в технологии, при этом респонденты указали в качестве ключевых проблем интеграцию с существующими системами, а также нехватку квалифицированных технических специалистов, способных наладить этот процесс.

Комментируя Обзор, глава компании InEight Джейк Макхолц (Jake Macholtz) сказал: « Все, с кем мы общались, говорят о возможностях роста как для владельцев, так и для подрядчиков. Оптимизм, устойчивость и уверенность в отрасли настолько сильны, что это ощущается. Это особенно обнадеживает, учитывая экономические условия, в которых работают организации, и проблемы внедрения, связанные с цифровым преобразованием. Похоже, перспектива использования цифровых технологий для построения лучшего мира поддерживает энтузиазм».

Человекоцентричные преобразования

Обзор показал, что респонденты считают цифровые технологии в целом полезными в своей повседневной работе. Наиболее полезным они считают: получение подробной и целостной информации о проектах и событиях (51%), определение приоритетности задач/управление рабочим процессом проекта (50%) и уверенность в том, что политика в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS) соблюдается (54%).

Однако, подчеркивая необходимость человекоцентричного подхода, 94% респондентов заявили, что у них есть определенные сомнения относительно будущего цифрового преобразования. Респонденты выразили озабоченность по таким вопросам, как снижение уровня личного общения (45%), замена профессионального опыта и человеческой интуиции технологиями (43%), нарушение баланса между работой и личной жизнью (41%) и сокращение рабочих мест из-за автоматизации (39%).

На вопрос о том, какие выгоды, по их мнению, может принести цифровое преобразование в будущем, респонденты отметили повышение автоматизации (49%), улучшение контроля (48%), углубление стратегической аналитики (47%) и улучшение коммуникаций (49%).

«Респонденты четко осознают преимущества цифровых технологий и стремятся реализовать эту новую концепцию будущего, но сейчас процесс цифрового преобразования становится неоправданно сложным в том, что касается управления организационными изменениями в отрасли», — заявил Макхолц.

Нестабильная рабочая среда

На фоне дефицита поставок, инфляционного давления, энергетических проблем и войны в Украине владельцы и подрядчики проектов капитального строительства неизменно позитивно оценивают направление развития отрасли. Примечательно, что респонденты сообщили о значительном увеличении расходов на строительство и капитальные проекты (с 68% в прошлом году до 76% в 2022 году), в то время как устойчивость также остается высокой: 91% респондентов считают свою организацию очень или достаточно устойчивой.

Однако, по сравнению с прошлогодним Обзором, доля проектов, завершенных в срок и в рамках бюджета, резко снизилась. Как сообщили подрядчики, доля проектов, завершенных в соответствии с графиком, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 16% с 51% до 35%, в то время как доля проектов, завершенных без превышения утвержденного бюджета, также сократилось с 51% до 38%. Собственники пока не заметили такой тенденции: 43% их проектов были завершены в срок, а 45% — в рамках бюджета.

Ссылаясь на неустойчивую рабочую обстановку во всем мире, респонденты отметили, что неуправляемый или непредвиденный риск является наиболее влиятельным фактором, влияющим на выполнение проекта в срок и в рамках бюджета.

Для ознакомления с полным текстом Обзора посетите сайт in80t.com/annual-global-capital-projects-report

Информация об Обзоре глобальных проектов капитального строительства компании InEight

Этот Обзор основан на онлайн-опросе 300 специалистов по капитальным проектам и строительству крупных предприятий, проведенном в марте 2022 года.

Опрос включал 26 вопросов, направленных на изучение общего уровня уверенности и оптимизма в отрасли, а также на оценку опыта, планов и настроений в отношении цифрового преобразования.

Из 300 респондентов по 100 участников были отобраны из каждого из ключевых регионов опроса: Северной и Южной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, что дает каждому из них одинаковый вес в отчете. В целом, 67% респондентов являются владельцами проектов, а 33% — подрядчиками.

Все респонденты работают в строительстве, однако для того, чтобы получить истинное представление о состоянии строительной отрасли во всем мире, мы включили в опрос специалистов по строительству, работающих в различных отраслях, включая:

Производство ИТ/Компьютерные услуги Строительство Горнодобыча Транспорт Телекоммуникации Нефть, газ и коммунальное хозяйство Здравоохранение Местные органы власти Центральное правительство или автономные неправительственные организации Химическая и фармацевтическая промышленность Медицинские препараты и технологии

Опрос был разработан и проведен совместно со специализированным партнером по исследованиям мирового рынка корпоративных технологий. Его результаты затем были проанализированы и предоставлены экспертам компании InEight для комментариев с учетом их опыта и преимуществ в отрасли.

В меру возможностей результаты были сопоставлены с результатами предыдущего опроса, проведенного в 2021 году. Однако это не всегда было возможно из-за новых вопросов и изменений формулировок, внесенных в опрос в этом году.

Информация о компании InEight

Компания InEight предоставляет проверенное на практике программное обеспечение для управления проектами для владельцев, подрядчиков, инженеров и конструкторов, которые строят мир вокруг нас. Более 575 000 пользователей и более 850 клиентов по всему миру полагаются на компанию InEight для получения в режиме реального времени информации, которая помогает управлять рисками и вести проекты в соответствии с графиком и в рамках бюджета на протяжении всего жизненного цикла.

От предварительного планирования до проектирования, от оценки до составления графика и от выполнения работ на объекте до его сдачи в эксплуатацию, компания InEight реализовала проектов на более чем 1 трлн долларов США по всему миру в таких областях, как инфраструктура, коммунальное хозяйство, энергетика и электроэнергетика, нефтяная, газовая и химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и коммерческая деятельность. Для получения более подробной информации следите за новостями компании InEight в сети LinkedIn или на ее сайте по адресу InEight.com.

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