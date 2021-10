Tsinghua SIGS opracował techniki ograniczania emisji dwutlenku węgla oparte na satelitarnych analizach czynników odpowiadających za emisję CO2 powstającego wskutek pożarów lasów

Satelity wykryły ogólnoświatową tendencję spadkową dotyczącą zasięgu wypalania traw, co zbiegło się z niewielkim, odnotowanym w ostatnich dziesięcioleciach, wzrostem areału lasów dotkniętych pożarami. Bo Zheng i jego współpracownicy opracowali system inwersji atmosferycznej służący wykazaniu, że poziom ogólnoświatowej emisji dwutlenku węgla generowanego wskutek pożarów kształtuje się na stałym poziomie lub wykazuje jedynie nieznacznie zniżkową tendencję pomimo znacznego spadku obszarów wypalanych odnotowywanego od 2000 r., co wynika ze zwiększenia emisji pochodzącej z pożarów lasów kompensującej spadek emisji z wypalania trwa i buszu. W porównaniu do zasięgu wypalania trwa, pożary lasów są czynnikiem w większym stopniu przyczyniającym się do emisji CO 2 w przeliczeniu na obszar wypalany charakteryzujący się powolnym bądź niepełnym potencjałem regeneracji – czasem regeneracja tego obszaru nie zachodzi ze względu na poziom jego degradacji czy wylesienia. Niska zdolność do absorpcji CO 2 na obszarach dotkniętych pożarami lasów, w porównaniu do obszarów leśnych, w których pożary te występują, osłabia zdolność przenikania, co może oznaczać, że pomimo zmniejszenia areału obszarów wypalanych, nie zdołano ograniczyć klimatycznego wpływu pożarów lasów.