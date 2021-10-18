Tsinghua SIGS разработала спутниковые методы инверсии углеродных выбросов в лесных пожарах

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Tsinghua Shenzhen International Graduate School

Oct 18, 2021, 13:43 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, (Китай), 18 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Команда Чжэн Бо в Институте окружающей среды и экологии Международной высшей школы (SIGS) Цинхуа Шэньчжэнь разработала новую систему атмосферной инверсии для определения глобальных выбросов углекислого газа при спутниковых извлечениях окиси углерода, а также изучила пространственные и временные тенденции и движущие силы глобальных выбросов CO2 в условиях лесных пожаров в период с 2000 по 2019 год. Их исследование показывает, что отсутствие быстрого, современного сокращения выбросов в результате глобальных пожаров с выгоревшими участками связано с увеличением выбросов в результате лесных пожаров. Это исследование может служить руководством для будущего развития системы мониторинга глобального углеродного бюджета и инверсии на основе дистанционного зондирования со спутников. 24 сентября в журнале Science Advances (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abh2646 была опубликована исследовательская статья д-ра Чжэн, озаглавленная «Увеличение выбросов лесных пожаров несмотря на сокращение выгоревшей площади во всём мире».

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С помощью спутников было установлено, что за последние десятилетия по всему миру произошло сокращение числа выгоревших участков по сравнению с пастбищными угодьями, что сопровождалось незначительным увеличением сравнительно с лесами. Бо Чжэн (Bo Zheng) и его коллеги разработали систему атмосферной инверсии, чтобы показать, что общемировые выбросы в результате пожаров оставались стабильными или несколько сократились, несмотря на существенное сокращение площади выгоревших районов мира с 2000 года, вызванное увеличением выбросов в результате лесных пожаров, компенсирующим сокращение выбросов в результате возгорания трав и кустарников. Лесные пожары представляют собой более крупные источники CO2 на единицу выгоревшей площади, чем пожары на пастбищных угодьях, с медленным или неполным последующим восстановлением — иногда восстановление не происходит из-за деградации и обезлесения. В условиях распространения пожаров на лесные районы медленное восстановление запасов CO2 на выгоревших лесных землях ослабляет потенциал по поглощению земель, а это означает, что давление, вызванное глобальными пожарами на климат, не смягчается несмотря на сокращение числа выгоревших районов по всему миру.

Об организации: 

Цинхуа — высшее учебное и научно-исследовательское учреждение, совместно созданное престижным Университетом Цинхуа и правительством Шэньчжэня. Институт окружающей среды и экологии (IEE) является жизненно важной частью экологической научной дисциплины Цинхуа. Ориентированный на удовлетворение основных потребностей высококачественного развития и основанный на передовых международных дисциплинах Институт стремится изучать теорию охраны окружающей среды, исследовать ключевые технологии, воспитывать высококвалифицированные кадры, обладающие глобальной компетенцией, и обеспечивать научно-техническую поддержку экологической цивилизации и общественного строительства с общим будущим для человечества. 

Рассматриваете поступление в IEE? Прием в 2022 году открыт.

https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/2021/1014/c1402a30068/page.htm 

Контактная информация: 
Institute of Environment and Ecology (Институт окружающей среды и экологии) 
86-755-26418632
[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1662181/image_1.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1662229/image_2.jpg

SOURCE Tsinghua Shenzhen International Graduate School

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