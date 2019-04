Tsingtao en voie de s'assurer une renommée comme « carrefour de la mode au bord de la mer »

TSINGTAO, Chine, 29 avril 2019 /PRNewswire/ -- Tsingtao, ville importante de la province du Shandong sur la côte est de la Chine, accueillera la Conférence mondiale de 2019 sur le capital-risque les 9 et 10 mai 2019. Des vétérans et leaders dans le domaine des investissements, venus de la Chine et de l'étranger, se rassembleront lors du plus grand événement de ce genre dans une initiative visant à transformer Tsingtao en un centre international du capital-risque. Parallèlement à la mise en place d'un fonds de fonds pour capital-risque, la ville a prévu d'émettre une série de politiques concurrentielles et favorables dans le but de dynamiser le développement du secteur.

Cet événement s'inscrit dans les tout derniers efforts de Tsingtao en vue de se positionner comme un célèbre « carrefour de la mode au bord de la mer ». Des avantages comme sa plateforme considérable de recherche et développement océanographique, une puissance reconnue dans les technologies marines et une pépinière de talents techniques ont contribué à maintenir Tsingtao dans plusieurs segments, voire de la placer en tête d'un secteur maritime à la croissance rapide. Outre son apport à une réserve grandissante de connaissances sur ce qui est « mis au point en Chine », la ville continue de remplir son rôle dans la transformation des industries reposant sur l'océan autant que dans les secteurs dépendant de celui-ci. Tsingtao s'est concentrée sur le développement d'une économie maritime par des technologies avancées. Elle a intensifié la prévention et le traitement des pollutions marines tout en protégeant la biodiversité des océans pour que davantage de monde puisse en bénéficier.

La proximité de l'océan, souvent évocatrice de romance, a été un facteur clé dans la transformation de la ville en un centre à la mode où figurent une intégration multiculturelle, des idées novatrices et des technologies à la pointe du progrès. La combinaison du cinéma, de la bière, de l'art de la flûte, des bateaux à voiles et des épreuves de marathon a fait de Tsingtao un centre vibrant d'une mode d'avant-garde à l'esprit ouvert. L'organisation à Tsingtao du Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (SCO) a souligné encore plus le rôle de Tsingtao non seulement comme centre de la culture, mais encore en tant que ville à l'avant-scène de l'intégration technique et meneuse d'opinion pour ce qui est de l'innovation.

SOURCE Information Office of Qingdao Government