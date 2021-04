TUMI dévoile une collection de capsule de bagages, de sacs de voyage et d'accessoires haut de gamme inspirée par McLaren

NEW YORK et LONDRES, 2 avril 2021 /PRNewswire/ -- TUMI, la principale marque internationale de voyage et d'art de vivre, dévoile aujourd'hui sa nouvelle collection conçue et développée en partenariat avec McLaren, constructeur de super voitures de luxe et écurie de Formule 1.

Chaque année, les concepteurs, les ingénieurs et les pilotes de McLaren parcourent des milliers de kilomètres dans le monde à la recherche de la perfection. Tout comme chaque pilote compte sur sa voiture pour franchir la ligne d'arrivée, l'équipe compte sur ses bagages et de ses produits de voyage de première nécessité pour se rendre à destination. Cette inspiration se manifeste à travers la qualité supérieure d'une collection conçue pour durer.

Depuis plus de 45 ans, TUMI s'est bâti une réputation d'innovation, de fonctionnalité et de conception durable, en misant sur l'optimisation des voyages des citoyens du monde.

Depuis l'annonce de 2019 au sujet de la collaboration entre les deux entreprises, Victor Sanz, directeur de la création à TUMI, et Rob Melville, directeur de la conception des super voitures McLaren, ont créé une collection capsule haut de gamme d'articles élégants pour les affaires, les voyages et le quotidien. Chaque produit est conçu pour vous simplifier la vie, tout en optimisant les performances lors de tous vos déplacements quotidiens.

De l'automobile aux sports, TUMI s'inspire des industries les plus innovantes du monde. Pour McLaren, un leader mondial reconnu pour l'intégration de technologies de pointe dans des produits au design clair et esthétique, dont les voyages et le mode de vie font partie intégrante de son identité. Les deux marques partagent une vision commune, qui consiste à atteindre des niveaux d'excellence toujours plus élevés. Cette vision se reflète dans les détails réfléchis et le choix de matériaux de la gamme TUMI inspirée par McLaren.

Incarnant la philosophie de luxe et de performance de TUMI et de McLaren, la collection capsule se compose de neuf pièces. Chacun comprend des éléments se rapportant aux voitures de course et aux super voitures élégantes et audacieuses de McLaren. Tous sont mis en évidence par la couleur papaye, signature de McLaren, et sont dotés d'éléments en fibre de carbone CX6MD.

Parmi les principaux produits de voyage, mentionnons le bagage à main extensible à 4 roues Aero International et le sac de voyage Quantum. Le bagage à main est fabriqué à partir d'un mélange hybride de matériaux, dont le TegrisMD, un composite thermoplastique extrêmement résistant que l'on trouve dans les voitures de course. Sa coque rigide crée un contraste avec un panneau avant en tissu moulé orné d'un motif inspiré des super voitures qui se retrouve dans l'ensemble de cette collaboration.

Cette structure solide protège le contenu des produits de la collection, en incorporant d'autres éléments tirés des super voitures de McLaren. L'intérieur est doté d'une sangle de compression qui s'inspire des harnais de course à six points que l'on trouve dans les voitures de course et les modèles conçus pour la piste exclusivement, comme la McLaren Senna GTR en édition limitée.

Le sac à dos Velocity a été créé pour garder les utilisateurs connectés toute la journée grâce à l'ajout d'un port USB et d'un compartiment rembourré pour ordinateur portable. La pochette « Add-a-Bag » caractéristique de TUMI en fait le compagnon idéal du bagage à main de la collection.

Le sac Torque Sling et la pochette Lumin Utility ajoutent une touche contemporaine à vos journées de transport léger tout en libérant vos mains. Le sac de voyage Orbit Small Packing Cube, le bagage Trace Expandable Organizer et le sac de voyage Teron Travel Kit à compartiments divisés sont tous des accessoires ultraportables pour garder vos effets personnels protégés, organisés et facilement disponibles tout au long de votre voyage.

La collection sera disponible à compter du 31 mars 2021 sur les sites TUMI.com et McLarenstore.com, dans les enseignes TUMI du monde entier et chez certains détaillants McLaren partout dans le monde.

Voici la déclaration de Victor Sanz, directeur créatif de TUMI :

« Pour moi, il s'agit de la collaboration ultime. TUMI et McLaren ont une synergie innée. Nous sommes deux marques partageant les mêmes idées et les mêmes valeurs : une qualité inégalée, l'innovation technique et l'excellence du design. La valeur de ce partenariat va toutefois au-delà du produit. En mettant l'accent sur le style de vie, nous concevons pour améliorer l'expérience client. Grâce à la technologie de pointe de McLaren et à nos matériaux haut de gamme, nos produits résistent aux excursions les plus ardues et s'adaptent facilement à la vie quotidienne. »

Rob Melville, directeur de la conception chez McLaren Automotive, a déclaré : « Lorsque j'ai rencontré Victor pour la première fois afin de dresser les grandes lignes de la collection, nous avons rapidement réalisé que nous avions une vision créative commune de ce que nous voulions réaliser.

« Chez McLaren, nous nous efforçons d'articuler un langage de conception clair et de choisir les matériaux qui se marient et contribuent à la performance de nos voitures. Nous voulions saisir ces aspects avec TUMI. Nous avons passé beaucoup de temps à analyser et à peaufiner chaque aspect de cette collection. Je suis incroyablement fier du résultat et je crois qu'il rehaussera l'expérience du propriétaire, tout en rappelant que, comme nos voitures, il s'agit de profiter du voyage et non pas simplement de la destination. »

Mark Waller, directeur commercial principal de McLaren Racing a déclaré : « McLaren s'efforce de repousser les limites du design, de la performance et de la perfection dans tout ce qu'elle entreprend, sur la route comme sur la piste. Cette collaboration illustre bien cet esprit. Nous sommes ravis de collaborer avec TUMI dans le cadre de cette collection. Nous avons hâte de voir notre écurie l'utiliser partout dans le monde car nous commençons la saison 2021 de Formule 1. »

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie lors de vos déplacements. En alliant une fonctionnalité irréprochable à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaire à vie de personnes dynamiques dans la poursuite de leurs passions. La marque est vendue dans le monde entier dans plus de 75 pays avec environ 2 000 points de vente.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TUMI, consultez www.TUMI.com.

À propos de McLaren Automotive

McLaren Automotive est un constructeur de super voitures de luxe et de haute performance. Chaque véhicule est assemblé à la main au Centre de production de McLaren (MPC) à Woking dans le Surrey en Angleterre. Lancée en 2010, l'entreprise est désormais la plus importante au sein du Groupe McLaren.

Le portefeuille de produits de la société, qui comprend les modèles GT, Supercar, Motorsport et Ultimate, est vendu par plus de 85 concessionnaires présents sur 40 marchés à travers le monde.

McLaren est une pionnière qui repousse continuellement les limites. En 1981, avec la McLaren MP4/1, McLaren introduisait en Formule 1 un châssis léger et solide en fibre de carbone.

Puis, en 1993, l'entreprise a conçu et construit la voiture de route McLaren F1. Depuis, l'entreprise n'a pas construit de voiture sans châssis en fibre de carbone. Dans le cadre de la série Ultimate, McLaren a été la première à proposer une super voiture hybride, la McLaren P1MC.

En 2019, la marque a lancé la 600LT Spider ainsi que la nouvelle GT, la Senna GTR conçue exclusivement pour la piste, en plus de dévoiler la 620R et la McLaren Elva.

En 2020, McLaren a lancé sur le marché la 765LT. En outre, la marque a dévoilé la toute nouvelle architecture légère conçue et fabriquée au McLaren Composites Technology Centre, d'une valeur de £50 millions de livres sterling, qui a ouvert ses portes dans la région de Sheffield dans le nord de l'Angleterre et qui soutiendra l'avenir des modèles électriques de McLaren au cours des dix prochaines années.

Afin de soutenir le développement, l'ingénierie et la fabrication de sa gamme de voitures de sport et de super voitures, McLaren Automotive s'associe à de grandes entreprises dans le monde entier pour fournir une expertise, une technologie et des solutions spécialisées. Il s'agit notamment d'AkzoNobel, d'Ashurst, de Dell Technologies, de Gulf, de Pirelli, de Richard Mille et de Tumi.

À propos de McLaren Racing

McLaren Racing a été fondée en 1963 par le pilote néo-zélandais Bruce McLaren. L'équipe a participé à sa première course de Formule 1 en 1966. McLaren a depuis remporté 20 championnats du monde de Formule 1, plus de 180 Grands Prix, la course des 24 Heures du Mans lors de sa première participation et l'Indianapolis 500 à trois reprises.

McLaren Racing évolue actuellement en Formule 1 dans le monde et en INDYCAR aux États-Unis. L'équipe disputera le Championnat du monde FIA 2021 de Formule 1 avec les pilotes Lando Norris et Daniel Ricciardo, et courra en INDYCAR avec les pilotes Pato O'Ward et Felix Rosenqvist.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1477707/TUMI_and_McLaren_Logo.jpg

Related Links

https://www.tumi.com/



SOURCE TUMI