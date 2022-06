TUMI e Razer™ se unem para lançar edição limitada de bolsas inspiradas em e-sports em 3 de junho

Aprofundando a presença da TUMI no setor de e-sports, quatro modelos idealizados em conjunto pelas marcas e altamente aguardados serão lançados em 3 de junho (8h horário do Pacífico, 11h horário de verão da costa leste dos EUA, 17h horário de verão da Europa Central, 23h horário padrão de Singapura). Cada peça conta com o logotipo da Razer, uma serpente com três cabeças, e detalhes em verde exclusivos, combinados com o DNA da TUMI.

A capa para laptop de 15" transporta com segurança para todos os lugares o bem mais precioso de um gamer, enquanto a bolsa transversal Bozeman é a melhor bolsa para guardar cabos, equipamentos portáteis para jogos e muito mais. Equipada com um bolso almofadado para laptop, a Mochila Finch foi projetada para transportar equipamentos pesados. Os gamers também podem acoplar a sleeve Add-A-Bag à alça da mala de mão expansível internacional com quatro rodas para obter um kit de viagem completo. Facilmente identificável como sendo da marca TUMI, a bolsa apresenta os apreciados contornos de 19 graus. Seu revestimento e parte interna são feitos com materiais reciclados, destacando o compromisso da TUMI e da Razer com a sustentabilidade. Além disso, ela conta com uma porta USB-C para que os cidadãos globais possam carregar seus equipamentos durante suas viagens.

Apenas 1.337 unidades de cada modelo desta coleção limitada serão lançadas em todo o mundo. A razão específica por trás de "1337" ou "LEET", abreviação de "elite", é a adoção do termo por gamers e atletas de e-sports para destacar os gamers mais talentosos.

As duas marcas não só colaboraram nesta coleção, mas também em um conceito de campanha futurista e visionário que dá vida à cápsula. O vídeo, repleto de ação, é ambientado no metaverso e presta homenagem à determinação dos gamers de levar sua equipe à vitória com o slogan "Carry Hard".

"Abraçamos plenamente nossa categoria de e-sports com a parceria com a Razer. Estamos procurando oferecer produtos novos e interessantes que estejam genuinamente alinhados com a atitude e a paixão de sua comunidade de jogos", disse Victor Sanz, diretor de criação da TUMI. "O estilo de vida da Razer é algo paralelo à forma como fazemos nossos produtos e como estamos realmente concentrados em todos os aspectos da vida de nossos clientes, procurando garantir que o que há de melhor esteja em suas mãos para que eles alcancem seus objetivos."

"Estamos entusiasmados com a parceria com a TUMI para oferecer esta coleção exclusiva para nossa comunidade de jogos", disse Addie Tan, diretora associada de desenvolvimento de negócios da Razer. "Sabemos que nossos fãs levam um estilo de vida ativo e, às vezes, precisam carregar suas preciosas estações de batalha com eles enquanto estão se deslocando. Por isso, desejávamos equipá-los com equipamentos de viagem de alta qualidade, oferecendo-lhes um equilíbrio entre versatilidade e funcionalidade para que possam continuar vencendo, mesmo em deslocamento."

A cápsula de edição limitada TUMI | Razer estará disponível em lojas selecionadas da TUMI em todo o mundo, TUMI.COM, Razer.com, lojas selecionadas da Razer na China e em lojas especializadas como TMall e JD (China).

Preços de varejo da coleção:

TUMI | Mala de mão expansível internacional com quatro rodas USD 895 / EUR 765

TUMI | Mochila Razer Finch – para laptop de 15" USD 675 / EUR 575

TUMI | Bolsa transversal Razer Bozeman USD 425 / EUR 365

TUMI | Sleeve para laptop Razer – para laptop de 15" USD 195 / EUR 175

SOBRE A TUMI

Desde 1975, a TUMI desenvolve itens essenciais de luxo de classe mundial para negócios, estilo de vida de viagens e desempenho, com o objetivo de atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, estamos empenhados em fazer com que as viagens sejam uma parceira para a vida toda dos viajantes e fabricantes em busca de suas paixões. A marca é vendida no mundo todo em mais de 75 países, com mais de dois mil pontos de venda. Para saber mais sobre a TUMI, acesse www.TUMI.com.

SOBRE A RAZER

Razer™ é a marca líder global de estilo de vida para gamers.

A serpente com três cabeças, marca comercial da Razer, é um dos logotipos mais reconhecidos nas comunidades globais de games e e-sports. Com uma legião de fãs que abrange todos os continentes, a empresa projetou e construiu o maior ecossistema do mundo de hardware, software e serviços voltados para gamers.

A linha premiada de hardware da Razer inclui periféricos para jogos de alto desempenho e laptops para jogos da série Blade.

A plataforma de software da Razer, que conta com mais de 175 milhões de usuários, inclui o Razer Synapse (uma plataforma da Internet das Coisas), Razer Chroma RGB (um sistema de tecnologia de iluminação RGB exclusivo, que suporta milhares de dispositivos e centenas de jogos/aplicativos) e o Razer Cortex (um otimizador e lançador de jogos).

A Razer também oferece serviços de pagamento para gamers, jovens, millennials e usuários da geração Z. O Razer Gold é um dos maiores serviços de pagamento de jogos do mundo, e a Razer Fintech oferece serviços fintech em mercados emergentes.

Fundada em 2005, a Razer tem duas sedes, em Irvine (Califórnia) e em Singapura, com sedes regionais em Hamburgo e Xangai. A Razer tem 18 escritórios em todo o mundo e é reconhecida como a marca líder para gamers nos Estados Unidos, Europa e China.

