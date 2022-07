TUMI en vedette dans le film estival à paraître chez Sony Pictures, « Bullet Train »

Dans Bullet Train, Ladybug est un tueur à gages malchanceux déterminé à faire son travail paisiblement après un trop grand nombre de missions ayant mal tourné. Le destin, cependant, a d'autres plans, car la dernière mission de Ladybug le met face à des adversaires redoutables du monde entier, dont les objectifs sont liés, mais incompatibles, et qui se concentrent sur la mallette 19 Degree Aluminum de TUMI à bord des trains les plus rapides du monde. Le terminus de la ligne n'est que le début de cette aventure trépidante à travers le Japon moderne de David Leitch, le réalisateur de Deadpool 2.

En prévision de la sortie du film dans les salles de cinéma en Amérique du Nord le 5 août, TUMI lancera une collaboration avec New York Times Advertising pour la création d'une grille de mots croisés sur le thème du film. Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus auront le choix entre compléter la grille de mots croisés pour vivre une expérience interactive ou participer directement au concours pour avoir une chance de gagner l'une des mallettes en édition limitée les plus prisées. L'inscription se fait ici . 20 heureux gagnants seront sélectionnés au hasard parmi les participants au concours. TUMI lancera également un programme marketing intégré à l'occasion de la première mondiale du film sur le tapis rouge, ainsi que diverses activités en ligne et en boutique pour promouvoir le film.

« Il n'y avait qu'une seule marque de bagages disposant de suffisamment de style pour correspondre au casting de vedettes du film, ainsi que de la durabilité nécessaire pour faire face à une bande de tueurs à gages à bord de l'un des trains les plus rapides du monde, et cette marque, c'est TUMI, parfaitement en phase avec ce film énergique et plein de rebondissements, » a déclaré Jeffrey Godsick, vice-président exécutif des partenariats mondiaux et de la gestion de la marque, et responsable du divertissement géolocalisé chez Sony Pictures Entertainment.

Aussi frappante de loin que de près, la mallette 19 Degree Aluminum de TUMI présente un extérieur élégant en aluminium, avec un design sur mesure et une durabilité à toute épreuve. Cette mallette en édition limitée est dotée d'une pochette plaquée rehaussée du logo « Bullet Train », ainsi que d'une étiquette à bagages griffée. Dans le cadre de la collaboration entre TUMI et « Bullet Train », seules 150 mallettes en édition limitée seront disponibles à partir du 20 juillet dans certaines boutiques TUMI et sur TUMI.COM pour la somme de 1 795 dollars. Les personnes ne pouvant pas se procurer l'une de ces pièces collector TUMI en édition limitée pourront se rendre sur TUMI.COM pour découvrir l'ensemble de la collection TUMI 19 Degree Aluminum, particulièrement attrayante de près comme de loin, très résistante et dotée d'une silhouette moderne aux angles fluides et stratégiquement profilés.

« TUMI est synonyme de qualité, de durabilité et de robustesse et se projette toujours vers l'avenir pour trouver l'inspiration. Lorsque les scénaristes et le réalisateur ont commencé à définir l'environnement et les types de pièces utilisées dans le film, TUMI figurait en tête de leur liste. Ils se sont tournés vers TUMI pour que la mallette du héros possède toutes ces caractéristiques de durabilité et soit capable de résister aux affrontements qui se produiront tout au long de ce voyage épique, » a précisé Victor Sanz, directeur créatif de TUMI.

À propos de « Bullet Train »

Réalisé par David Leitch. Scénario de Zak Olkewicz. D'après le livre de Kotaro Isaka. Produit par Kelly McCormick, David Leitch et Antoine Fuqua. Les producteurs exécutifs sont Brent O'Connor, Ryosuke Saegusa, Yuma Terada et Kat Samick. Le film met en vedette Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martinez Ocasio et Sandra Bullock.

Sony Pictures Entertainment :

Sony Pictures Entertainment (SPE) est une filiale de Sony Group Corporation, basée à Tokyo. Les activités mondiales de SPE englobent la production, l'acquisition et la distribution de films cinématographiques, l'acquisition et la distribution de productions télévisées, les réseaux de télévision, la création et la distribution de contenu numérique, l'exploitation de studios et le développement de nouveaux produits, services et technologies de divertissement. Sony Pictures Television exploite des dizaines de sociétés de production en propriété exclusive ou en coentreprise dans le monde entier. Les organisations de production du Motion Picture Group de SPE comprennent Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions et Sony Pictures Classics. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter

http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html

À PROPOS DE TUMI :

Depuis 1975, TUMI crée des articles de classe mondiale pour les affaires, le style de vie de voyage et les produits de luxe performants conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en déplacement. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à favoriser les voyages en tant que partenaire à vie des déménageurs et des créateurs dans la poursuite de leurs passions. La marque est vendue dans le monde entier dans plus de 75 pays avec environ 2 000 points de vente. Pour obtenir de plus amples renseignements sur TUMI, consultez www.TUMI.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1862572/BulletTrain.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1862573/19_Degree_Aluminum_Briefcase.jpg

SOURCE Tumi, Inc.