TUMI et Razer™ s'associent pour lancer un sac e-sport en série limitée qui sortira le 3 juin

L'étui d'ordinateur portable 15" à emporter partout transporte en toute sécurité la possession la plus précieuse d'un gamer tandis que le Bozeman Sling est le sac idéal pour ranger les cordons, l'équipement de gaming portable et plus encore. Doté d'une poche rembourrée pour ordinateur portable, le sac à dos Finch est conçu pour transporter du matériel robuste. Les gamers peuvent également glisser la housse Add-A-Bag sur la poignée du bagage à main international extensible à 4 roues pour compléter leur ensemble de voyage. Instantanément identifiable comme une TUMI, la valise dispose des populaires contours 19 degrés. Sa coque et sa doublure sont toutes deux faites de matériaux recyclés, ce qui souligne l'engagement de TUMI et de Razer en faveur de la durabilité. De plus, elle dispose d'un port USB-C pour assurer l'alimentation des citoyens du monde tout au long de leurs voyages.

Seuls 1 337 exemplaires de chaque style de cette collection limitée seront disponibles dans le monde entier. Le choix de « 1337 » ou « LEET », abréviation de « élite », n'est pas anodin : les gamers et athlètes e-sport l'utilisent pour se reconnaître entre joueurs hautement qualifiés.

Les deux marques ont non seulement collaboré sur la collection, mais aussi sur un concept de campagne futuriste et avant-gardiste qui donne vie à la capsule. La vidéo animée se déroule dans le metaverse et rend hommage à la détermination des gamers à mener leur équipe à la victoire avec le slogan « Carry Hard ».

« Nous avons pleinement adopté notre catégorie d'e-sport avec le partenariat Razer. Nous cherchons à offrir des produits nouveaux et excitants, qui correspondent vraiment à l'attitude et la passion de leur communauté de gaming », a déclaré Victor Sanz, directeur créatif de TUMI. Nous prenons en compte leur mode de vie quand nous fabriquons nos produits ; nous sommes vraiment concentrés sur tous les aspects de la vie de nos clients pour leur donner le meilleur afin d'atteindre leurs objectifs. »

« Nous sommes ravis de nous associer à TUMI pour proposer cette collection exclusive à notre communauté de gaming, affirme Addie Tan, directrice associée du développement commercial chez Razer. Nous savons que nos fans mènent une vie active et doivent parfois transporter leur précieux matériel quand ils sont en déplacement. Nous voulions donc les équiper de bagages de haute qualité, leur offrant un équilibre entre polyvalence et fonctionnalité afin qu'ils puissent continuer à gagner, même en déplacement. »

La capsule en édition limitée TUMI | Razer sera disponible dans certains magasins TUMI du monde, sur TUMI.COM, Razer.com, Select Razer China Stores et chez certains détaillants spécialisés comme TMall et JD (Chine).

Prix de vente au détail de la collection :

Bagage à main international extensible à 4 roues TUMI | Razer à 895 $/765 €

Sac à dos Finch 15" TUMI | Razer à 675 $/575 €

Sac à bandoulière Bozeman TUMI | Razer à 425 $/365 €

Housse pour ordinateur portable TUMI | Razer – pour ordinateur portable de 15" à 195 $/175 €

À PROPOS DE TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie lors de vos déplacements. En alliant une fonctionnalité irréprochable à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à faciliter vos voyages en vous accompagnant lors de vos déplacements pour assouvir vos passions. La marque est vendue dans le monde entier dans plus de 75 pays avec environ 2 000 points de vente. Pour obtenir de plus amples renseignements sur TUMI, consultez www.TUMI.com.

À PROPOS DE RAZER

Razer™ est la première marque mondiale de style de vie pour les gamers.

La marque déposée de serpent à trois têtes de Razer est l'un des logos les plus reconnus dans les communautés mondiales de gaming et d'e-sport. Avec une base de fans qui s'étend sur tous les continents, l'entreprise a conçu et construit le plus grand écosystème mondial de matériel, de logiciels et de services centrés sur les gamers.

Le matériel primé de Razer comprend des périphériques de gaming haute performance et des ordinateurs portables de gaming Blade.

La plateforme logicielle de Razer, avec plus de 175 millions d'utilisateurs, comprend Razer Synapse (une plateforme Internet des objets), Razer Chroma RGB (un système d'éclairage RVB propriétaire prenant en charge des milliers d'appareils et des centaines de jeux/applications) et Razer Cortex (un optimiseur de jeu et lanceur).

Razer offre également des services de paiement pour les gamers, les jeunes, les millenials et la génération Z. Razer Gold est l'un des plus importants services de paiement de jeux au monde tandis que Razer Fintech fournit des services fintech sur les marchés émergents.

Fondée en 2005, Razer possède un siège social à Irvine (Californie) et à Singapour ainsi qu'un siège régional à Hambourg et Shanghai. Razer possède 18 bureaux dans le monde et est reconnue comme la marque leader pour les gamers aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1829946/TUMI_RAZER_15s_1_1.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1829948/TUMI_RAZER_KV7673.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1829950/TUMI_RAZER_KV7596.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1829953/TUMI__RAZER_KV_PACK_B0865__1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1829955/TUMI__RAZER_KV_PACK_B0603.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1829957/TUMI__RAZER_KV_PACK_B0569.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1829960/TUMI__RAZER_KV_PACK_B0333_2.jpg

