TUMI i Razer™ przedstawiają pierwszą wspólną limitowaną edycję akcesoriów podróżnych inspirowanych e-sportem, które trafią do sprzedaży 3 czerwca

Pokrowiec na laptopa 15″ doskonale nadaje się do bezpiecznego przenoszenia najcenniejszego sprzętu gracza, a plecak na jedno ramię Bozeman Sling to świetny sposób na przechowywanie kabli, przenośnych akcesoriów gamingowych i nie tylko. Wyposażony w wyściełaną kieszeń na laptopa plecak Finch Backpack jest przeznaczony do przenoszenia cięższego sprzętu. Gracze mogą również zamocować do rączki walizki International Expandable 4 Wheel Carry-On Luggage dodatkowe etui, kompletując w ten sposób swój zestaw podróżny. Walizka podróżna jest łatwo rozpoznawalna jako produkt TUMI i ma charakterystyczne wzornictwo 19 Degree. Zarówno jej powłoka zewnętrzna, jak i wyściółka zostały wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, co podkreśla zaangażowanie TUMI i Razer na rzecz zrównoważonego rozwoju. Natomiast dzięki portowi USB-C obywatele świata nie muszą się martwić o zasilanie podczas podróży.

Na całym świecie dostępnych będzie tylko 1337 sztuk każdego modelu z tej limitowanej kolekcji. Liczba „1337" odwołująca się do slangowego określania „LEET" (stanowiącego skrót słowa „elite") nie jest oczywiście przypadkowa, ponieważ gracze i e-sportowcy używają jej w odniesieniu do najbardziej utalentowanych zawodników.

Obie marki współpracowały nie tylko nad stworzeniem tej kolekcji, ale także nad opracowaniem nowoczesnej, futurystycznej koncepcji promującej ją kampanii. Akcja tego dynamicznego wideo rozgrywa się w metawersum, a hasło kampanii „Carry Hard" jest hołdem dla determinacji graczy starających się poprowadzić swoją drużynę do zwycięstwa.

„Dzięki współpracy z firmą Razer w pełni zaangażowaliśmy się w kategorię artykułów e-sportowych. Chcemy dostarczać nowe, ekscytujące produkty, które będą zgodne z duchem i pasją społeczności graczy" – mówi Victor Sanz, Dyrektor Kreatywny TUMI. „Ich styl życia jest zgodny z naszym podejściem do tworzenia naszych produktów. Szczerze skupiamy się na wszystkich aspektach życia naszych klientów, dokładając starań, żeby trafiało do nich tylko to, co najlepsze i co pozwala im osiągać swoje cele".

„Jesteśmy zachwyceni możliwością współpracy z TUMI przy tworzeniu tej ekskluzywnej kolekcji dla naszej społeczności graczy" – mówi Addie Tan, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Biznesowego w Razer. „Wiemy, że nasi fani prowadzą aktywny tryb życia i czasami stają przed koniecznością podróżowania ze swoim cennym sprzętem. Dlatego chcieliśmy wyposażyć ich w wysokiej jakości akcesoria podróżne, uniwersalne i funkcjonalne, które pomogą im zwyciężać również w podróży".

Produkty z limitowanej kolekcji TUMI | Razer będą dostępne w wybranych sklepach TUMI na całym świecie, na TUMI.COM, Razer.com, w wybranych sklepach Razer w Chinach oraz u wybranych sprzedawców detalicznych, takich jak TMall i JD (Chiny).

Ceny detaliczne produktów z kolekcji:

Walizka podróżna TUMI | Razer International Expandable 4 Wheel Carry-On Luggage: 895 USD / 765 EUR

Plecak TUMI | Razer Finch Backpack – Na laptopa 15″: 675 USD / 575 EUR

Plecak na jedno ramię TUMI | Razer Bozeman Sling Bag: 425 USD / 365 USD

Etui TUMI | Razer Laptop Sleeve – Na laptopa 15″: 195 USD / 175 EUR

O TUMI

Od 1975 r. firma TUMI tworzy światowej klasy akcesoria biznesowe, podróżne i luksusowe, zaprojektowane z myślą o łączeniu jakości, prostoty i piękna we wszystkich aspektach życia w podróży. Dzięki doskonałej funkcjonalności i pomysłowości naszych produktów jesteśmy partnerem na całe życie dla podróżujących i twórców, ułatwiając im realizację swoich pasji. Produkty tej marki są sprzedawane w ponad 2000 punktach sprzedaży zlokalizowanych w ponad 75 krajach na całym świecie. Więcej informacji o TUMI znajdziesz na stronie www.TUMI.com.

O RAZER

Razer™ to wiodąca na świecie marka lifestylowa dla graczy.

Znak firmowy Razer, którym jest trójgłowy wąż, należy do najbardziej rozpoznawalnych logo wśród globalnej społeczności graczy i e-sportowców. Ta mająca fanów na wszystkich kontynentach firma zaprojektowała i stworzyła największy na świecie ekosystem sprzętu, oprogramowania i usług dla graczy.

Wielokrotnie nagradzany sprzęt firmy Razer obejmuje wysokiej klasy urządzenia peryferyjne i laptopy gamingowe Blade.

Licząca 175 mln użytkowników platforma oprogramowania Razer obejmuje Razer Synapse (platformę internetu rzeczy), Razer Chroma RGB (zastrzeżony system technologii oświetlenia RGB obsługujący tysiące urządzeń i setki gier/aplikacji) oraz Razer Cortex (optymalizator i launcher gier).

Razer oferuje również usługi płatnicze dla graczy, młodzieży, milenialsów i pokolenia Z. Razer Gold to jeden z największych na świecie serwisów płatności za gry, a Razer Fintech świadczy usługi fintech na rynkach wschodzących.

Firma Razer została założona w 2005 roku i ma dwie siedziby główne: w Irvine (Kalifornia) i w Singapurze oraz centrale regionalne w Hamburgu i Szanghaju. Firma Razer ma 18 biur na całym świecie i jest uznawana za wiodącą markę dla graczy w USA, Europie i Chinach.

