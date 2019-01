TUMI lança campanha global estrelada por Lenny e Zoë Kravitz

"Para mim, esta campanha trata de se conectar conosco, com nossas raízes e uns com os outros", diz Zoë Kravitz. "Adorei trabalhar com a TUMI, e também adorei a ideia de contar uma história sobre viagem, família e conexão com as próprias raízes. Foi incrível viajar ao outro lado da ilha pela primeira vez para ver onde minha família se originou e fazer uma homenagem aos mais velhos e àqueles que vieram antes de nós. Ter essa experiência com meu pai foi extraordinário."

"Sou cliente da TUMI e admirador da marca desde que comecei minhas turnês", diz Lenny Kravitz. "Quando você está viajando e ganhando a vida com uma mala, sua bagagem se torna uma extensão da sua casa – e de si mesmo, em um certo sentido. É a única coisa que está sempre com você: dentro do avião, no ônibus da turnê, no quarto do hotel, nos bastidores, ou em um set de filmagem. Então, você quer que ela seja confiável, que seja durável e que tenha personalidade. Para mim, a TUMI incorpora todas essas qualidades ao máximo. Trabalhar na campanha foi muito gratificante. Além de ter a oportunidade de representar um grande produto, foi uma experiência muito colaborativa, pois estive envolvido em muitos aspectos criativos da campanha."

Em 1983, a TUMI apresentou o marcante nylon balístico, um material que revolucionou o mercado de viagens. Originalmente utilizado pelas forças armadas para proteger as tropas de estilhaços durante a Segunda Guerra Mundial, o material ultrarresistente foi incorporado nos designs de bagagens da TUMI para fabricar malas que suportariam o desgaste de uma vida útil com muitas viagens. Depois que testes rigorosos comprovaram a resistência do material, a TUMI acrescentou funcionalidades patenteadas como bolsos com zíper em U, alças retráteis, sistemas de roda dupla, Add-a-Bag, sistemas de expansão e TUMI Tracer® – recursos internos e externos projetados para facilitar a vida em movimento. Nunca o setor havia visto um artigo de viagem com uma combinação tão confiável e testada pelo tempo. Agora, 35 anos depois, a TUMI renova a sua coleção icônica com a Alpha 3.

"Com o lançamento da A3, reunimos tudo o que representamos como marca e demos um passo adiante", diz Victor Sanz, diretor criativo da TUMI. "Para nós, sempre foi um fator motivador lembrar que os nossos produtos são o que permite que essas histórias de viagens continuem, e estamos muito felizes porque Lenny e Zoë Kravitz quiseram contar a sua viagem perfeita para a gente."

A Alpha 3 será oferecida em uma ampla gama de produtos de viagem, mochilas, malas de mão, acessórios e muito mais. A coleção terá preços entre US$ 35 e US$ 1.175 em pontos de venda da TUMI em todo o mundo e no site TUMI.com. A campanha será apresentada globalmente nas páginas da marca nas redes Facebook e Instagram, além de nas modalidades out-of-home e digital.

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI vem criando itens essenciais de categoria internacional para negócios e viagens, projetados para modernizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com espírito de engenhosidade, estamos empenhados em possibilitar jornadas como um parceiro para a vida toda de pessoas inovadoras e inspiradoras em busca de suas paixões. A marca é comercializada globalmente em aproximadamente 2.000 pontos de venda em mais de 75 países. Para obter mais informações sobre a TUMI, visite www.TUMI.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/812588/TUMI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

FONTE TUMI

Related Links

http://www.tumi.com



SOURCE TUMI