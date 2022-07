TUMI můžete vidět v zakrátko uvedeném letním filmu Sony Pictures „Bullet Train"

Před uvedením filmu do kin v Severní Americe 5. srpna bude TUMI debutovat ve spolupráci s New York Times Advertising v digitální křížovce s filmovou tematikou, kterou mohou obyvatelé USA ve věku 18 let a starší vyluštit a získat poutavý, interaktivní zážitek nebo se přímo zapojit do soutěže o šanci vyhrát jednu z vyhledávaných limitovaných edicí kufříků, registrace zde. Z účastníků soutěže bude náhodně vybráno 20 šťastných výherců. TUMI také spustí integrovaný marketingový program v souvislosti se světovou premiérou filmu na červeném koberci a také celou řadu digitálních a aktivit v prodejnách na propagaci filmu.

„Byla tu pouze jedna značka zavazadel, která měla dostatek stylu na to, aby zapadla do hvězdného obsazení filmu a prokázala odolnost, která se může poměřit se zabijáckou sestavou v jednom z nejrychlejších vlaků světa. A to je TUMI, které dokonale zapadá do tohoto ostrého, akcemi nabitého filmu," řekl Jeffrey Godsick, výkonný viceprezident pro globální partnerství a řízení značky a vedoucí lokalizace zábavních aktivit v Sony Pictures Entertainment.

Hliníkový kufřík TUMI 19 Degree, který vyniká z dálky i zblízka, se může pochlubit elegantním hliníkovým exteriérem s designem na míru a dlouhou životností. Kufřík z limitované edice obsahuje kromě značkové visačky také našitou kapsu na kartu „Bullet Train" s logem „Bullet Train". V důsledku spolupráce TUMI na filmu „Bullet Train" bude od 20. července celosvětově k dispozici pouze 150 kufříků limitované edice ve vybraných obchodech TUMI a na webu TUMI.COM, a to v ceně 1 795,00 USD. Ti, kteří nemohou získat jeden z těchto limitovaných sběratelských předmětů TUMI, mohou navštívit TUMI.COM a zakoupit si celou kolekci TUMI 19 Degree Aluminium, která zaujme zblízka i z dálky, je super odolná a může se pochlubit moderní siluetou s fluidním vzhledem a strategicky tvarovanými hranami.

„TUMI je synonymem kvality, trvanlivosti a houževnatosti a vždy hledá inspiraci v budoucnosti. U tohoto filmu, když scénáristé a režisér začali navrhovat, jak bude vypadat prostředí a typy rekvizit vyskytujících se ve filmu, bylo TUMI na prvním místě seznamu. Hledali u TUMI kufřík pro hrdiny, který by byl odolný a schopný přežít bitvy, které na této epické cestě proběhnou," řekl kreativní ředitel TUMI Victor Sanz.

O filmu „Bullet Train"

Režie David Leitch. Scénář Zak Olkewicz. Předloha podle knihy Kōtarō Isaka. Producenti Kelly McCormick, David Leitch a Antoine Fuqua. Výkonní producenti Brent O'Connor, Ryosuke Saegusa, Yuma Terada a Kat Samick. Ve filmu hrají Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hirojuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio a Sandra Bullock.

Sony Pictures Entertainment:

Sony Pictures Entertainment (SPE) je dceřinou společností Sony Group Corporation se sídlem v Tokiu. Globální operace SPE zahrnují produkci, akvizici a distribuci filmů, akvizici a distribuci televizní produkce, televizní sítě, tvorbu a distribuci digitálního obsahu, provoz studiových zařízení a vývoj nových zábavních produktů, služeb a technologií. Sony Pictures Television provozuje desítky produkčních společností ve stoprocentním vlastnictví nebo joint-venture po celém světě. V rámci SPE. Mezi produkční organizace Motion Picture Group patří Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions a Sony Pictures Classics. Další informace najdete na

http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html

O TUMI:

Společnost TUMI vytváří už od roku 1975 prvotřídní obchodní, cestovně lifestylové a odolné luxusní zboží s cílem zlepšit, zjednodušit a zkrášlit všechny aspekty života na cestách. Snoubíme bezchybnou funkčnost s duchem geniality a jsme odhodláni vylepšovat cestování jakožto celoživotní partner lidí cestujících za svými sny. Značka se prodává globálně ve více než 75 zemích s více než 2000 prodejními místy. Více informací o TUMI najdete na www.TUMI.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1862572/BulletTrain.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1862573/19_Degree_Aluminum_Briefcase.jpg

SOURCE Tumi, Inc.