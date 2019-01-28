TUMI представила новую международную кампанию с участием Ленни и Зои Кравиц

Съемки кампании под режиссерским руководством Элиота Рауша проходили на Багамах - в райском уголке, имеющем особое персональное значение для семейства Кравиц. Отдавая дань сохранению традиций, передаче знаний и семейных ценностей от поколения к поколению, бренд TUMI присоединился к Кравицам в их первом совместном кинопроекте, задуманном как личный поиск истоков и корней. Этот фильм наглядно иллюстрирует крепкие связи между людьми и значимую роль TUMI как надежного компаньона, понимающего, что главное в любом путешествии - не скорейшее достижение пункта назначения, а те бесценные моменты, что мы создаем по пути.

«На мой взгляд, эта кампания рассказывает о том, как найти внутреннюю связь с собой, с нашими корнями и с друг другом, - отмечает Зои Кравиц. - Мне очень понравилось работать с TUMI. Вместе нам удалось рассказать увлекательную историю о путешествиях, семье и поиске своих истоков. Мне представилась потрясающая возможность впервые побывать на другой стороне острова и увидеть те места, откуда происходит мой род, познакомиться со старшим поколением нашей семьи и почтить память предков. И тот факт, что я совершила это путешествие в сопровождении отца, имеет для меня колоссальное значение».

«Я являюсь постоянным клиентом бренда TUMI с тех самых пор, как только начал гастролировать с концертами, - прокомментировал Ленни Кравиц. - Если вы буквально живете на чемоданах, багаж становится своеобразным продолжением вашего дома - и вашей личности. Он всегда с вами: на борту самолета, в гастрольном автобусе, в номере отеля, за кулисами или на съемочной площадке. Поэтому ваш багаж должен быть надежным, прочным и отражать ваш персональный стиль. На мой взгляд, продукция TUMI в полной мере воплощает в себе все эти качества. Работа над этой рекламной кампанией доставила мне истинное удовольствие. Я не только получил возможность стать «лицом» великолепного бренда, но и приобрел бесценный опыт совместного творчества».

В 1983 году компания TUMI представила свой фирменный материал Ballistic Nylon, совершивший настоящий переворот на рынке товаров для путешествий. Во времена Второй мировой войны этот сверхпрочный материал успешно применялся для защиты солдат от шрапнели, и его использование в дизайне сумок и чемоданов TUMI обеспечило им способность выдерживать любые испытания в пути. После тщательных испытаний, доказавших эксплуатационные качества материала, TUMI дополнила свои продукты уникальной функциональностью: карманами с U-образными молниями, телескопическими ручками, системами двойных колес, расширительными системами Add-a-Bag, TUMI Tracer® и другими внутренними и внешними элементами, основное предназначение которых - сделать путешествия комфортнее и проще. В результате сочетания высокопрочных материалов и высокой функциональности на рынке появился самый надежный и проверенный временем «компаньон» для персональных путешествий и деловых поездок. И сегодня, 35 лет спустя, TUMI обновляет свою легендарную коллекцию, представляя Alpha 3.

«Работая над созданием A3, мы взяли вcе принципы и качества, с которыми ассоциируется наш бренд, и продвинули их на шаг вперед, - подчеркнул креативный директор TUMI Виктор Санц. - Знание о том, что наши продукты позволяют этим замечательным историям продолжаться, было и остается мощнейшим стимулом для нас, и мы очень рады, что Ленни и Зои Кравиц согласились разделить их идеальное путешествие с нами».

В коллекции Alpha 3 будет представлен широкий спектр багажа, рюкзаков, повседневных сумок, аксессуаров и т.д. Приобрести товары коллекции по цене от 35 до 1 175 долл. США можно будет в фирменных магазинах TUMI и на сайте TUMI.com. Кампания будет проводиться на всех рынках мира по различным каналам, включая социальные сети Facebook и Instagram, наружные и цифровые рекламные медиа.

О компании TUMI

Основанная в 1975 году компания TUMI создаёт первоклассные аксессуары для бизнеса и путешествий, способные сделать все аспекты жизни «в разъездах» комфортными и элегантными. Сочетая в своих изделиях безупречную функциональность, оригинальное мышление и дух истинного мастерства, мы неизменно стремимся дать возможность любителям путешествий получать удовольствие от своего увлечения на протяжении всей жизни. Продукция бренда реализуется в 75 странах мира через сеть из 2 000 авторизованных точек продаж. Чтобы узнать больше о TUMI, посетите веб-сайт www.TUMI.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/812481/Tumi.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

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