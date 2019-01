TUMI prezentuje globalną kampanię z udziałem Lenny'ego i Zoë Kravitz

Zdjęcia do kampanii, którą wyreżyserował Eliot Rausch powstały na Bahamach, ukochanym zakątku z ogromnym wpływem na ducha rodziny Kravitz. Uznając przekazywanie tradycji, opowieści i wartości rodzinnych z pokolenia na pokolenie, TUMI dołącza do rodziny Kravitz w pierwszym wspólnym projekcie filmowym, który obejmuje kameralną podróż do źródła. Film podkreśla zacieśnianie więzi między pojedynczymi osobami oraz ważną, towarzyszącą rolę odgrywaną w tym procesie przez TUMI. Film podkreśla, że nie chodzi tak bardzo o miejsce docelowe, ale bardziej liczą się niezapomniane momenty powstające w podróży.

– Dla mnie w tej kampanii chodzi o nawiązanie połączenia z samą sobą, z korzeniami i z innymi – skomentowała Zoë Kravitz. – Bardzo dobrze pracowało mi się z TUMI, a pomysł opowieści na temat podróży, rodziny i powrotu do korzeni bardzo mi się podobał. Podróż na drugi kraniec wyspy pierwszy raz w życiu, żeby zobaczyć, skąd wywodzi się moja rodzina i oddać cześć starszym i przodkom w towarzystwie taty była ogromnym przeżyciem – dodała aktorka.

– Jestem klientem i fanem marki TUMI odkąd zacząłem jeździć w trasy – skomentował Lenny Kravitz. – Kiedy się dużo podróżuje i praktycznie żyje w walizce, bagaż staje się drugim domem, a nawet przedłużeniem człowieka. To to coś, co jest zawsze obok: w samolocie, w autokarze, w pokoju hotelowym, za sceną i na planie. Dlatego też bagaż musi być niezawodny, wytrzymały i mieć charakter. Dla mnie TUMI w pełni uosabia te wartości. Praca nad kampanią była dużym źródłem satysfakcji. Nie tylko miałem szansę reprezentować bardzo dobry produkt, ale także byłem zaangażowany we współpracę w wielu aspektach kreatywnych kampanii – dodał muzyk.

W 1983 r. firma TUMI wprowadziła własny materiał Ballistic Nylon, który zrewolucjonizował rynek podróży. Pierwotnie wykorzystywany przez wojsko na frontach II wojny światowej do ochrony przed odłamkami materiał został włączony do produktów TUMI w celu zapewnienia im ochrony przed zużyciem towarzyszącym aktywnym podróżom. Rygorystyczne testy potwierdziły skuteczność innych, opatentowanych funkcji TUMI: kieszenie na zamek w kształcie U, rączki teleskopowe, system podwójnych kółek, Add-a-Bag, systemy zwiększania pojemności, czy TUMI Tracer® – wewnętrznych i zewnętrznych funkcji zaprojektowanych w celu uproszczenia życia w drodze. To połączenie materiału i funkcjonalności doprowadziło do powstania najbardziej niezawodnego, sprawdzonego w obliczu upływu czasu akcesorium w całej branży. Dziś, 35 lat później, marka TUMI wprowadza zmiany do kultowej kolekcji przez model Alpha 3.

– Wprowadzenie na rynek modelu A3 wiązało się z pójściem o krok do przodu w każdej sferze naszej działalności – skomentował Victor Sanz, dyrektor kreatywny TUMI. – Zawsze motywuje nas pamięć o tym, że nasze produkty umożliwiają wiele podróży. Z radością przyjęliśmy wiadomość o tym, że Lenny i Zoë Kravitz chcieli podzielić się z nami swoją podróżą idealną – dodał dyrektor.

Model Alpha 3 dostępny będzie w szerokiej gamie produktów podróżnych, plecaków, toreb na co dzień, akcesoriów i nie tylko. Kolekcja będzie w sprzedaży w cenie od 35 do 1175 dolarów w sklepach TUMI na całym świecie i na stronie TUMI.com. Kampania zostanie wdrożona na całym świecie na kanałach społecznościowych marki, w tym w serwisach Facebook i Instagram, a także OOH i w kanałach cyfrowych.

O TUMI

Od 1975 r. firma TUMI produkuje światowej klasy produkty biznesowe i podróżne, które podnoszą poziom, ułatwiają i upiększają wszystkie aspekty życia w drodze. Łącząc funkcjonalność z pomysłowością, firma jest towarzyszem w podróży dynamicznych osób, które dążą do realizacji własnych pasji i ambicji. Produkty marki dostępne są w 75 krajach i w około 2000 punktów sprzedaży. Więcej informacji na temat marki TUMI można znaleźć na stronie www.TUMI.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/812481/Tumi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

