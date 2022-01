TUMI przedstawia nową generację Alpha Bravo i Załogę TUMI

Zgodnie z filozofią Alpha Bravo – wszędzie i do wszystkiego – każdy styl jest kompatybilny z najnowszymi akcesoriami podróżnymi TUMI+ – modułowym zestawem, który umożliwia dostosowanie torby do osobistych potrzeb i uzupełnia styl życia bez ograniczeń. TUMI+ łączy się nie tylko z kolekcją Alpha Bravo, ale także z wieloma innymi produktami z oferty TUMI za pomocą taśm daisy chain, klamr G-hook i karabińczyków.

Tej wiosny TUMI zaprezentuje kolekcję Alpha Bravo w serii czterech krótkich filmów z udziałem międzynarodowej obsady – „Załogi TUMI". Kampania, kręcona w Nowym Jorku i Londynie, została w przemyślany sposób opowiedziana przez wybitnych reżyserów Autobahn i Andy Madeleine. Oryginalna prezentacja tych wszechstronnie utalentowanych ludzi powstała przy wsparciu Alpha Bravo przybliża ich życie w ruchu – „Life in Forward Motion".

Rozdział 1, którego bohaterem jest kierowca F1 i gracz Lando Norris, pojawi się 11 stycznia 2022 roku i będzie przedstawiał plecak Navigation, Mason Duffel i plecak Classified Waist Pack. Mistrz juniorów i pięciokrotny zdobywca podium w Formule 1 zaczął się ścigać w wieku 7 lat i już po ukończeniu 14 lat został najmłodszym mistrzem świata w kartingu. Mając 19 lat dołączył do Formuły 1 jako najmłodszy w historii brytyjski kierowca Formuły 1 i teraz, będąc wielokrotnie na podium, notując najszybsze okrążenia i zdobywając pole position, toruje sobie drogę do tytułu przyszłego mistrza świata Formuły 1.

Rozdział 2, przedstawiający sylwetkę zawodowego piłkarza i wzoru do naśladowania Son Heung-Mina, będzie miał swoją premierę 27 stycznia 2022 roku i będzie prezentował plecak Logistics, Navigation i Liaison. Son jest niezwykle ważnym członkiem klubu piłkarskiego Tottenham Hotspur i jednocześnie kapitanem reprezentacji narodowej Korei Południowej w piłce nożnej. W 2019 roku Son uzyskał tytuł najlepiej punktującego azjatyckiego piłkarza w Lidze Mistrzów, po czym w 2020 roku został pierwszym azjatyckim piłkarzem, który zdobył ponad 50 bramek w Premier League. Sona sześciokrotnie uznano za najlepszego piłkarza w Azji. Co więcej, dzięki skromnej i beztroskiej postawie jego popularność pokonuje wszystkich ludzi i łączy kibiców.

Rozdział 3, z udziałem zdobywcy nagrody Grammy, nominowanego do Złotego Globu i Emmy aktora, performera i muzyka Anthony Ramosa, ukaże się 7 lutego 2022 roku i wprowadzi do sprzedaży sezonowy Recruit Chest Pack, Ally Pack i Transport Pack. Jako gawędziarz, wizjoner i twórca, Ramos wydał niedawno swój drugi album „Love and Lies", który melodyjnie odzwierciedla czyste emocje. Zdobiąc okładki The Hollywood Reporter i Time Magazine, Ramos znalazł się na prestiżowej liście TIME 100 „Next", wyróżniającej wschodzących liderów, którzy kształtują przyszłość.

Rozdział 4, którego bohaterką jest uznana piosenkarka Gracie Abrams, będzie miał swoją premierę 8 marca 2022 roku, i przedstawi chustę Platoon, Junior Crossbody oraz plecak Search Backpack. Artystka, która została uznana za wzór do naśladowania przez takie wydawnictwa jak Pigeons & Planes, Fader i i-D, a także określona przez Vogue UK za jedną z siedmiu wyróżniających się kobiet muzyków, Abrams zyskała sobie oddanych zwolenników dzięki swoim emocjonalnie intymnym tekstom i zdolnościom do samodzielnego tworzenia. W swoim najnowszym projekcie „This Is What It Feels Like", Abrams przenosi autentyczną introspekcję na najbardziej intymne doświadczenia emocjonalne. Z początkiem 2022 roku Abrams wyruszy w trasę koncertową po Ameryce Północnej i Europie.

Imprezy towarzyszące wprowadzeniu na rynek to m.in. eksperymentalne imprezy na całym świecie z jedynymi w swoim rodzaju akcesoriami od Załogi Tumi i inspirującym spojrzeniem na kolekcję Alpha Bravo. TUMI zadebiutuje w Dubai Mall w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dniach od 8 do 14 lutego 2022 roku.

„Zależało nam na zaprezentowaniu podstawowych filarów i wartości TUMI w tej kampanii poprzez przedstawienie naszej narracji w przełomowy, ważny sposób. Kampania TUMI >>Life In Forward Motion<< autentycznie przedstawia historię naszej marki przez pryzmat czterech wyjątkowych, wielowymiarowych życiorysów, wyrażając ich aspiracje, ambicje i wyzwania. Podobnie jak Alpha Bravo, Załoga TUMI nieustannie dąży do doskonałości" – mówi Jill Krizelman, starszy wiceprezes TUMI ds. handlu elektronicznego i marketingu.

Victor Sanz, dyrektor kreatywny TUMI dodaje: „W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiła istotna zmiana w sposobie podróżowania, dlatego uznaliśmy to za okazję do przeorientowania kolekcji Alpha Bravo dla naszego nowego, nowoczesnego klienta. Zbadaliśmy, co jest naprawdę ważne dla każdego użytkownika i oceniliśmy, jak możemy to zintegrować z wprowadzeniem obecnej kolekcji. Głęboko zanurzyliśmy się w ich potrzeby nie tylko od strony biznesowej, ale również pod kątem stylu życia, wiedząc, że realizują oni również swoje pasje".

TUMI

Od 1975 r. firma TUMI produkuje światowej klasy produkty biznesowe i podróżne, które podnoszą poziom oraz ułatwiają i upiększają wszystkie aspekty życia w drodze. Łącząc funkcjonalność z pomysłowością, firma jest towarzyszem w podróży dynamicznych osób, które dążą do realizacji własnych pasji. Produkty marki dostępne są w ponad 75 krajach i w około 2000 punktach sprzedaży. Więcej informacji na temat TUMI można znaleźć na stronie www.TUMI.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1723919/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_RGB_300_9x16.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1723920/TUMI_ALPHA_BRAVO_0771_02_9x16.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1723921/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_3_RGB_300_9x16.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1723922/TUMI_ALPHA_BRAVO_0822_03_9x16.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1723923/TUMI_ALPHA_BRAVO_1179_02_9x16.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1723924/TUMI_Alpha_Bravo_Gracie_Platoon_Sling_RGB_72.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1723925/Tumi_Alpha_Bravo_Son_Liaison_Tote_RGB_72.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1723926/Tumi_Alpha_Bravo_Anthony_Chest_Pack_RGB_72.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

SOURCE TUMI