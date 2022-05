Tungsten Network advierte de la interrupción de la actividad comercial en México si las empresas no toman medidas antes de la fecha límite del 1 de julio

LONDRES, 30 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Tungsten Network, la red de transacciones comerciales en cumplimiento con los estándares más grande del mundo, advierte que las empresas de México podrían enfrentar una interrupción de su actividad comercial sin precedentes si no están preparadas para los cambios que el Gobierno ha realizado en los protocolos y requisitos de las facturas electrónicas.

La facturación electrónica ha sido un requisito legal en México desde el 2011. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dictaminó que el actual CFDI versión 3.3 puede utilizarse hasta el 30 de junio del 2022. A partir del 1 de julio del 2022, solo se aceptará el CFDI versión 4.0. Esto significa que las empresas que no han actualizado sus datos ni se han preparado para el cambio corren el riesgo de que sus facturas no se paguen. Esto podría suponer una importante interrupción de la actividad comercial y de la cadena de suministro, así como una enorme sobrecarga administrativa para algunos compradores.

Al hablar de las posibles interrupciones de la actividad comercial, Ruud Van Hilten, vicepresidente de Cumplimiento de Tungsten Network, dijo: "nos preocupa que algunas empresas no estén preparadas en absoluto para la fecha límite del 1 de julio. La autoridad tributaria de México ya ha dado una extensión a la introducción del CFDI 4.0, por lo que, a pesar de todas las distracciones de una pandemia global y de la recesión económica, las empresas han tenido tiempo de prepararse. Sin embargo, lo que me preocupa es que muchos proveedores están dejando para más cerca de la fecha límite los cambios necesarios para facilitar este requisito actualizado. Me preocupa que la congestión causada en todas las industrias que harán esto a la vez cause una acumulación de retrasos en el procesamiento debido simplemente al volumen. Si se extrapola eso a todas las empresas de México, podría causar que muchas no reciban el pago de sus facturas. Y aunque eso puede obligarlas a darle prioridad a estos cambios, podría ser demasiado tarde para algunas empresas".

Tungsten ha estado trabajando tanto con proveedores como con compradores para fomentar la preparación. Ha creado un proceso sencillo y directo para que se implemente el CFDI 4.0, pero las prácticas recomendadas determinan que tiene que ser promovido proactivamente mucho antes del 1 de julio.

Van Hilten continuó: "Pido a las empresas que no dejen todo esto para el último momento, ya que podría ser demasiado tarde. La congestión causada por todos los que intentan prepararse a la vez podría ser caótica. El flujo de caja es una prioridad para cualquier empresa y, por extensión, prepararse para la versión 4.0 del CFDI también debe serlo.

"Aliento a todas las empresas en México, independientemente de las plataformas que utilicen para enviar sus facturas, a verificar que estén listas para el 1 de julio. ¡Nadie quiere una crisis de pagos!".

Tungsten Corporation (AIM: TUNG) es la red de transacciones comerciales en cumplimiento con los estándares más grande del mundo. Una red líder mundial en facturación electrónica y transacciones de órdenes de compra; la misión de Tungsten se centra en habilitar un proceso de facturación sin contacto que permita a las empresas de todo el mundo obtener el máximo valor de su proceso de facturación.

Tungsten procesa facturas para el 60 % del FTSE 100 y el 68 % del Fortune 500. Permite a los proveedores enviar facturas electrónicas que cumplen con los impuestos en 54 países, y el año pasado procesó transacciones por más de £220 millones para organizaciones como Caesars Entertainment, Computacenter, GlaxoSmithKline, Kraft Foods, Mohawk Industries, Mondelēz International, Procter & Gamble, Shaw Industries, Unilever y el Gobierno Federal de los Estados Unidos.

Fundada en el 2000 y con sede en Londres, Tungsten tiene oficinas en EE. UU., Bulgaria y Malasia, con más de 227 empleados.

