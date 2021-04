Tupperware Brands élargit sa gamme de produits en matériaux durables révolutionnaires ECO+ et annonce un nouveau partenariat avec Eastman dans le domaine des matériaux

Tupperware a d'abord présenté ECO+ en 2019 avec un nouveau matériau qui utilisait comme source des déchets plastiques mixtes autrement destinés à l'incinération ou à la mise en décharge. L'utilisation de ce premier matériau circulaire a permis d'éviter l'émission de plus de 100 tonnes de CO2 provenant de déchets détournés qui auraient autrement été mis en décharge. Suite au succès initial, ECO+ s'est étendu pour inclure une gamme de produits fabriqués à partir d'une variété de matériaux durables, recyclés, biosourcés et respectueux de l'environnement. La gamme actuelle de produits ECO+ comprend le jeu de pailles ECO+ , les gobelets à emporter ECO+ et, désormais, les nouveaux récipients Lunch-It et Sandwich Keepers ECO+ .

« Chez Tupperware, nous investissons continuellement dans la recherche et le design de nouveaux produits innovants, fonctionnels et respectueux de l'environnement, qui non seulement répondent aux nouvelles tendances de consommation, mais s'appuient sur l'amour et la confiance que nous avons établi au cours de nos 75 ans d'histoire. Les efforts que nous déployons pour soutenir la prochaine génération de matériaux durables s'inscrivent dans le cadre de notre objectif visant à assurer un avenir meilleur chaque jour en réduisant les déchets à chaque étape du cycle de vie des produits, je suis honoré aujourd'hui d'élargir notre gamme ECO+ avec l'introduction de nouveaux produits et notre nouveau partenariat avec Tritan Renew d'Eastman, qui nous permet d'utiliser des matériaux recyclés dans nos designs plus transparents. Je sais qu'ensemble, nous travaillerons à redéfinir ce qui est possible en matière de matériaux recyclés. » a déclaré Bill Wright, vice-président exécutif de Tupperware Brands, chargé de l'innovation des produits.

Tritan Renew est une résine révolutionnaire fabriquée à l'aide de la technologie de renouvellement du polyester d'Eastman qui recycle au niveau moléculaire, en décomposant les déchets plastiques en leurs éléments constitutifs fondamentaux pour les utiliser dans la création d'un nouveau matériau vierge. Le matériau est très durable, va au lave-vaisselle et ne contient pas de BPA, BPS et BPF. Tritan Renew offre de manière unique à Tupperware la possibilité de concevoir des produits clairs ou transparents avec 50 % de contenu recyclé certifié* sans compromettre la qualité ou la clarté.

« Tupperware a été à l'avant-garde de la durabilité, même avant que celle-ci ne soit au premier plan des préoccupations. La marque est synonyme d'introduction de plastiques durables et réutilisables dans les foyers pour conserver la fraîcheur des aliments. Chez Eastman, nous sommes heureux de faire du recyclage moléculaire une réalité et de proposer des produits qui réduisent la consommation, font progresser l'économie circulaire et valorisent les déchets. Le choix de Tupperware pour Tritan Renew montre ce qu'il est possible de faire aujourd'hui - et pas seulement dans les années à venir. » a commenté Scott Ballard, vice-président et directeur général de Specialty Plastics chez Eastman.

Ce nouveau partenariat stratégique et l'expansion d'ECO+ renforcent la vision No Time to Waste de Tupperware Brand, qui souligne l'engagement de l'entreprise à utiliser l'innovation et le design pour réduire les déchets alimentaires et les déchets plastiques à usage unique. Le développement de nouveaux matériaux dans la ligne ECO+ détourne les déchets des décharges tout en réduisant la consommation de plastique grâce à la production de produits réutilisables.

* Le contenu recyclé est obtenu en attribuant les déchets plastiques recyclés à Tritan Renew à l'aide d'un processus de bilan massique certifié par l'ISCC.

À propos de Tupperware Brands Corporation

Tupperware Brands Corporation (NYSE : TUP) est un leader mondial des produits de consommation qui conçoit des produits innovants, fonctionnels et respectueux de l'environnement que les gens aiment et auxquels ils font confiance. Fondée en 1946, la marque Tupperware a créé la catégorie moderne de stockage des aliments qui a révolutionné la façon dont le monde stocke, sert et prépare les aliments. Aujourd'hui, cette marque emblématique possède plus de 8 500 brevets de conception fonctionnelle et d'utilité pour des produits de cuisine et de maison orientés vers les solutions. Dans le but d'assurer un avenir meilleur, les produits Tupperware® constituent une alternative aux articles à usage unique. La société distribue ses produits dans près de 80 pays, principalement par l'intermédiaire de représentants indépendants dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez Tupperwarebrands.com ou suivez Tupperware sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une large gamme de produits que l'on trouve dans des articles à usage quotidien. Soucieuse d'améliorer la qualité de vie sur le plan matériel, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits novateurs tout en maintenant son engagement envers la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de classe mondiale, d'une implication forte de la clientèle ainsi que d'un développement différencié des applications pour renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attrayants tels que les transports, le bâtiment et la construction, et les biens de consommation. En tant qu'entreprise internationale et diversifiée, Eastman emploie environ 14 500 personnes dans le monde entier et sert des clients dans plus de 100 pays. La société a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires d'environ 8,5 milliards de dollars et son siège social se trouve à Kingsport, dans le Tennessee (États-Unis). Pour en savoir plus, consultez le site eastman.com.

