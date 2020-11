Turito, uma plataforma de e-learning disruptiva, lança seus serviços globalmente

Ao mesmo tempo que oferece suporte completo, a Turito também ajuda os alunos com projetos de matemática e ciências, desenvolvimento de aptidão mental e muito mais para o crescimento e desenvolvimento holístico. Com ampla orientação e aconselhamento profissional, a plataforma também prepara os alunos de forma adequada para os desafios do mundo real.

A primeira plataforma de seu tipo com os melhores educadores para fornecer aprendizado personalizado, a Turito oferecerá treinamento on-line para todos os tipos de exames competitivos, como SAT, ACT, PSAT Subjetivo, SAT, APs e muito mais. Para começar, ela oferecerá cursos intensivos, cursos de curta duração e cursos regulares para SAT & ACT. Apoiada em uma infraestrutura de tecnologia superior, a plataforma contará com aulas interativas ao vivo com um modelo de professor duplo - um mestre e um professor associado - que tem se mostrado bem-sucedido no ensino eficaz de grupos maiores de alunos. Embora sua ferramenta de avaliação de alunos altamente avançada aproveite o aprendizado de máquina e a inteligência artificial para oferecer análises e recomendações detalhadas, o painel dos pais permitirá que estes acompanhem o progresso de seus filhos.

A Turito também permitirá que os alunos acessem vídeos sob demanda com gráficos e animação para uma melhor compreensão dos conceitos, ao mesmo tempo que esclarece dúvidas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seus módulos de teste exclusivos incluem a criação de teste automatizado, um recurso que permite aos alunos criar e fazer testes personalizados (que são criados automaticamente com base em seus pontos fortes e fracos). O serviço de supervisão também rastreará os alunos enquanto eles realizam os exames.

O fundador da YuppTV & da Turito, Uday Reddy afirmou: "A pandemia global contínua exige uma evolução no espaço da educação on-line, oferecendo, assim, uma educação de qualidade e facilmente acessível para os alunos. A ideia por trás do lançamento do Turito é fornecer educação on-line de qualidade e criar um processo envolvente para capacitar a geração futura. Nossa missão é engajar uma geração já experiente em digital para um aprendizado de qualidade digital eficaz, para ajudar os aspirantes a entrarem nas Ivy leagues e nas melhores escolas, dando-lhes ajuda e guiando-os desde o 6º ano para que estejam bem preparados para enfrentar os desafios futuros. Para aumentar ainda mais o envolvimento dos alunos, a plataforma também lançará em breve o Gamification.''

A Turito reuniu professores de primeira linha com experiências que variam entre 10 a 25 anos, com um histórico altamente comprovado no ensino de Inglês, Matemática, Compreensão de Texto, e Redação. A plataforma usará os módulos AI e ML para impulsionar a personalização superior e o treinamento acadêmico dos alunos e prepará-los para os exames competitivos.

A Turito está oferecendo vários lotes com cursos SAT & ACT a partir de 16 de novembro de 2020 com o objetivo de alcançar as pontuações mais altas para entrar nas melhores escolas nos EUA.

