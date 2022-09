Turkish Airlines passa a ser a patrocinadora oficial da UEFA Champions League

A Turkish Airlines torna-se a primeira companhia aérea a patrocinar a UEFA Champions League, que terá a sua final de 2023 em Istambul

ISTAMBUL, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Reunindo milhões de pessoas de 129 países do mundo todos os anos a bordo, a Turkish Airlines se tornou a patrocinadora oficial da UEFA Champions League, uma das competições esportivas mais seguidas do mundo. Esta parceria de prestígio, que será um dos mais significativos acordos de patrocínio na história do esporte turco, é de particular importância, já que a final da UEFA Champions League desta temporada será realizada no Estádio Olímpico Atatürk de Istambul, em 10 de junho de 2023.

A Turkish Airlines é a patrocinadora oficial da UEFA Champions League. O anúncio do patrocínio ocorreu no Centro de Congressos de Haliç

A organização da UEFA Champions League, da qual a Turkish Airlines participará como patrocinadora oficial, atinge 678 milhões de espectadores em 200 países por meio de mais de 70 emissoras. Os fãs também participam da emoção da Champions League nas redes sociais com 28 milhões de engajamentos. A Turkish Airlines terá uma ampla gama de direitos de exposição, logotipo e nome antes, durante e após as partidas, incluindo telas de LED ao redor do campo. Como parte do acordo, a operadora nacional da Turquia também fará parceria com a UEFA Super Cup, as finais da UEFA Futsal Champions League e as finais da UEFA Youth League como patrocinadora oficial.

O anúncio do acordo de patrocínio da UEFA Champions League feito pela Turkish Airlines ocorreu no Centro de Congressos de Haliç com a participação do presidente do conselho de administração e do comitê executivo da Turkish Airlines, Prof. Dr. Ahmet Bolat, juntamente com executivos seniores da Turkish Airlines e o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin e o diretor de marketing da UEFA, Guy-Laurent Epstein.

Sobre o acordo de patrocínio, o presidente do conselho de administração e do comitê executivo da Turkish Airlines, Prof. Dr. Ahmet Bolat afirmou: "Como principal companhia aérea de nosso país, estamos entusiasmados em patrocinar a UEFA Champions League, uma das maiores competições esportivas do mundo. Com nosso país tornando-se mais independente com o aniversário de 100 anos de nossa República, estamos levando a marca Turkish Airlines a novos patamares. Com este patrocínio, levaremos a marca Turkish Airlines aos quatro cantos do mundo e reuniremos o mundo inteiro em Istambul em 10 de junho de 2023. Acreditamos no poder unificador do esporte que reúne diferentes culturas e pretendemos continuar participando dos principais torneios do mundo."

O diretor de marketing da UEFA, Guy-Laurent Epstein, disse: "A UEFA Champions League é a maior competição de clubes do mundo e estamos muito satisfeitos em ter a Turkish Airlines como parceira. Ambos compartilhamos um alcance global, conectando os fãs em todos os continentes e estamos muito satisfeitos que sua temporada de estreia como parceiro culminará na final deste prestigioso torneio que acontecerá em Istambul, em solo nacional. Ambos compartilhamos paixões semelhantes e realmente acreditamos que o céu é o limite quando se trata de nossa parceria."

A Turkish Airlines foi a primeira companhia aérea do mundo a fazer parceria com a UEFA como companhia aérea patrocinadora oficial da UEFA EURO 2016. A companhia aérea também firmou patrocínios com times de destaque como FC Barcelona, Manchester United FC, Borussia Dortmund, Olympique de Marselha e River Plate. O comercial da Turkish Airlines "The Selfie Shootout" com Kobe Bryant e Lionel Messi está entre os mais assistidos de todos os tempos.

A companhia aérea nacional apoia diferentes ramos esportivos além do futebol e é a patrocinadora principal da Turkish Airlines EuroLeague, o torneio de basquete mais importante da Europa desde 2010. A Turkish Airlines também oferece suporte de alto nível para esportes como vôlei, tênis, golfe, rúgbi e hipismo.

Link do vídeo: https://youtu.be/5elluS8uW04

Turkish Airlines Inc.

Departamento de relações com a imprensa

General Management Building

34149, Yesilköy-Istanbul

Tel.: +90 (212) 463 63 63 – 11153 / 11173

Fax: +90 (212) 465 20 78

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891289/Turkish_Airlines_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891290/Turkish_Airlines_2.jpg

FONTE Turkish Airlines

SOURCE Turkish Airlines