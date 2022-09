Turkish Airlines wurde offizieller Sponsor der UEFA Champions League

Turkish Airlines ist die erste Fluggesellschaft, die das Finale der UEFA Champions League 2023 in Istanbul sponsert

ISTANBUL, 5. September 2022 /PRNewswire/ -- Turkish Airlines bringt jedes Jahr Millionen von Menschen aus 129 Ländern der Welt zusammen und ist offizieller Sponsor der UEFA Champions League, eines der meistbesuchten Sportwettbewerbe der Welt. Diese prestigeträchtige Partnerschaft, die eines der bedeutendsten Sponsoring-Deals in der Geschichte des türkischen Sports sein wird, ist von besonderer Bedeutung, da das Finale der UEFA Champions League am 10. Juni 2023 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul stattfinden wird.

Turkish Airlines is the official sponsor of the UEFA Champions League. The sponsorship deal announcement took place at Haliç Congress Center

Die Organisation der UEFA Champions League, an der Turkish Airlines als offizieller Sponsor teilnehmen wird, erreicht über mehr als 70 Sender 678 Millionen Zuschauer in 200 Ländern. Fans nehmen an der Spannung durch die Champions-League auch in den sozialen Medien teil, mit 28 Millionen Engagements. Turkish Airlines wird vor, während und nach den Spielen ein breites Spektrum an Belichtungs-, Logo- und Namensrechten haben, einschließlich der LED-Bildschirme, die das Feld umgeben. Im Rahmen der Vereinbarung wird die nationale Fluggesellschaft der Türkei als offizieller Sponsor auch mit dem UEFA-Superpokal, dem Finale der UEFA Futsal Champions League und dem Finale der UEFA Youth League zusammenarbeiten.

Die Bekanntgabe des UEFA Champions League-Sponsoring-Deals von Turkish Airlines fand im Haliç Congress Center statt, unter Beteiligung des Vorsitzenden des Vorstands und des Executive Committee, Prof. Dr. Ahmet Bolat, sowie von Führungskräften von Turkish Airlines und dem Präsidenten der UEFA Aleksander Čeferin und UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein.

Der Vorsitzende des Vorstands und des Executive Committee von Turkish Airlines, Prof. Dr. Ahmet Bolat, erklärte zu dem Sponsoring: „Als nationale Fluggesellschaft unseres Landes freuen wir uns über unser Sponsoring der UEFA Champions League, einem der größten Sportwettbewerbe der Welt. Während sich unser Land auf den 100. Jahrestag unserer Republik zubewegt, bringen wir die Marke Turkish Airlines auf neue Höhen. Mit diesem Sponsoring werden wir die Marke Turkish Airlines in alle vier Ecken der Welt tragen und am 10. Juni 2023 in Istanbul die ganze Welt zusammenbringen. Wir glauben an die verbindende Kraft des Sports, der verschiedene Kulturen zusammenbringt, und wir wollen weiterhin an den weltweit führenden Turnieren teilnehmen."

UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein sagte dazu: „Die UEFA Champions League ist der größte Vereinswettbewerb der Welt, und wir freuen uns, Turkish Airlines als Partner an Bord zu haben. Wir haben beide eine globale Reichweite und verbinden Fans auf allen Kontinenten. Wir freuen uns, dass die erste Saison als Partner im Finale dieses prestigeträchtigen Turniers gipfeln wird, das auf heimischem Boden in Istanbul stattfindet. Wir beide teilen ähnliche Leidenschaften und glauben wirklich, dass der Himmel die Grenze ist, wenn es um unsere Partnerschaft geht."

Turkish Airlines war die erste Fluggesellschaft weltweit, die mit der UEFA als offizieller Sponsor der UEFA EURO 2016 zusammenarbeitete. Die nationale Fluggesellschaft realisierte auch Sponsoring mit prominenten Teams wie dem FC Barcelona, Manchester United FC, Borussia Dortmund, Olympique de Marseille und River Plate. Der Werbespot „The Selfie Shootout" von Turkish Airlines mit Kobe Bryant und Lionel Messi gehört zu den meistgesehenen Werbespots aller Zeiten.

Die nationale Fluggesellschaft unterstützt neben dem Fußball verschiedene Sportarten und ist seit 2010 Titelsponsor der Turkish Airlines EuroLeague, Europas wichtigstem Basketballturnier. Turkish Airlines unterstützt intensiv auch Sportarten wie Volleyball, Tennis, Golf, Rugby und Reiten.

