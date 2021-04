Turn Biotechnologies conclui a última rodada de financiamento

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 28 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Turn Biotechnologies, uma empresa que desenvolve medicamentos de RNA inovadores para doenças intratáveis relacionadas à idade, anunciou hoje que fechou sua última rodada de financiamento. A empresa tem o apoio de investidores com foco em identificar e apoiar empresas que têm o potencial de mudar o mundo com suas tecnologias revolucionárias.

A Khosla Ventures, com um histórico de investimentos em ideias de "cisne negro" que oferecem vantagens significativas, tornou-se a mais nova investidora na Turn, ingressando no Shanda Group e Formic Ventures. Essas empresas têm participações em empresas asiáticas, europeias e norte-americanas de ponta e são reconhecidas por investir em empresas que estão atravessando momentos críticos em todo o mundo.

"A Turn está na convergência de várias áreas de profunda inovação recente, mais propriamente na entrega de RNA como terapia, compreensão de senescência celular e reprogramação celular", disse Alex Morgan, MD, PhD, sócio na Khosla Ventures. "Essa tecnologia da Universidade de Stanford está no caminho certo para criar novos tratamentos que ajudem a curar e rejuvenescer tecidos danificados pela idade."

A Khosla, o Shanda Group e a Formic Ventures se unem aos investidores iniciais da Turn, ao Methuselah Fund e à Methuselah Foundation, que são especializados em empresas comprometidas a estender o tempo de vida saudável e a melhorar a qualidade de vida à medida que envelhecemos.

"Esses investimentos por fundos com a reputação de escolher vencedores no mundo todo reconhecem a inovação, visão e potencial da Turn para revolucionar o mercado", disse a CEO Anja Krammer. "À medida que a população envelhece, milhões de idosos são forçados a lidar com doenças relacionadas à idade para as quais só existe tratamento sintomático. Nossos novos investidores permitem que a Turn traga para o mercado a promessa de uma tecnologia que tenha o potencial de melhorar a qualidade de vida e mudar a economia da saúde mundialmente."

A Turn se dedica ao reparo de tecidos em nível celular, utilizando sua tecnologia de plataforma de mRNA com patente pendente, a ERA™, para combater os efeitos do envelhecimento no epigenoma, restaurando assim a expressão genética ideal e permitindo que as células funcionem de forma tão vigorosa quanto as células mais jovens. Isso restaura a capacidade das células de prevenir ou tratar doenças e de curar ou regenerar tecidos.

O uso do mRNA, que levou ao rápido desenvolvimento de duas vacinas contra a COVID-19 aprovadas para uso nos Estados Unidos, promete revolucionar o desenvolvimento de tratamentos, tornando esse desenvolvimento mais seguro, rápido e eficiente, além de extremamente ajustável à necessidade do paciente.

A tecnologia de reprogramação epigenética da Turn tem o potencial de impactar significativamente uma ampla variedade de doenças relacionadas à idade, e a empresa está atualmente explorando tratamentos para doenças dermatológicas, osteoartríticas, oftálmicas e musculares. Seu trabalho nessas áreas também atraiu vários parceiros potenciais, que atualmente estão em discussão com a Turn.

SOBRE A TURN BIOTECHNOLOGIES

A Turn é uma empresa de fase pré-clínica dedicada ao reparo de tecidos em nível celular. A tecnologia de mRNA exclusiva da empresa combate os efeitos do envelhecimento no epigenoma, restaurando assim a expressão genética ideal e permitindo que as células funcionem de forma tão vigorosa como quando eram mais jovens. A tecnologia da Turn oferece uma plataforma a partir da qual pode-se atacar uma variedade de doenças relacionadas à idade. Atualmente, a empresa está realizando pesquisas pré-clínicas sobre terapias personalizadas visando a indicações em dermatologia, oftalmologia, osteoartrite e danos à musculatura e cartilagem. Para mais informações, consulte www.turn.bio.

SOBRE A KHOSLA VENTURES

A Khosla Ventures oferece assistência a negócios de risco e orientação estratégica aos empreendedores que desenvolvem tecnologias inovadoras. A empresa foi fundada por Vinod Khosla, cofundador da Sun Microsystems, e se dedica a tecnologias transformadoras em consumidores, empresas, educação, serviços financeiros, saúde, big data, agricultura/alimentos, energia sustentável e robótica. Para mais informações, consulte www.khoslaventures.com.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM:

Jim Martinez, righstorygroup

[email protected] ou (312) 543-9026

ou

Wendy Dolwig, Turn Biotechnologies

[email protected]

