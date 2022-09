Turn Biotechnologies lança plataforma de administração eTurna™ desenvolvida especificamente para habilitar tratamentos com ácido nucleico

A plataforma proprietária é versátil, igualmente efetiva com diferentes cargas e vias de administração

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Turn Biotechnologies, uma empresa de rejuvenescimento celular que desenvolve novos medicamentos de mRNA para curar condições intratáveis e relacionadas à idade, anunciou hoje que criou uma nova plataforma para administrar administrar tratamentos com ácido nucleico com segurança e efetividade – uma expansão importante dos negócios da empresa.

A eTurna Platform™ foi desenvolvida para a próxima geração de medicina de precisão. Ela permite que várias cargas que exigem diferentes vias de administração sejam ajustadas com precisão e direcionadas a tecidos e células específicos. A empresa utilizará a tecnologia para administrar medicamentos de mensageiro RNA (mRNA) desenvolvidos usando a plataforma proprietária ERA™ (reprogramação epigenética do envelhecimento). A eTurna™ também pode portar outras cargas terapêuticas por meio de colaborações que desbloqueiem o potencial da terapia emergente e, ao mesmo tempo, promover a expansão da plataforma de administração.

"Nossa plataforma supera a barreira máxima da medicina de mRNA, possibilitando a administração de terapias com precisão aos respectivos alvos", disse Anja Krammer, CEO da Turn Bio. "Também é extremamente versátil, capaz de incorporar e estabilizar mRNAs e grandes cargas para produzir formulações que possam ser desenvolvidas para vários tratamentos que transformam a forma como tratamos as doenças."

Encontrar um carreador efetivo para oferecer tratamentos e administrar ácido nucleico e outros tratamentos direcionados é um desafio para os pesquisadores em todo o mundo. Os carreadores lipídicos tradicionais, desenvolvidos principalmente para administrar vacinas, têm se mostrado inadequados para muitas aplicações devido à instabilidade e biodisponibilidade, solubilidade e absorção insatisfatórias no corpo. Estes problemas apresentam desafios de administração com efeitos adversos potencialmente graves para os pacientes.

Os carreadores de nanoestrutura da Turn Bio contornam estes problemas, podem ser adaptados para tratamentos individuais e ajustados com precisão para uso através de diferentes rotas de administração. A plataforma produzirá formulações únicas para direcionar com precisão o mRNA certo ou outros tipos de carga para os órgãos, tecidos e células certos.

A eTurna foi desenvolvida pela equipe de CMC da Turn Bio, que conta com quase oito décadas de experiência em biotecnologia, liderada por Mouhannad Jumaa, PhD, vice-presidente executivo de desenvolvimento farmacêutico/CMC.

Jumaa, com 20 anos de experiência no setor biofarmacêutico, inventou e desenvolveu vários produtos nanolipídicos e fármacos lipossomais. Ele tem nove patentes do seu trabalho de desenvolvimento, incluindo produtos para estabilizar e administrar medicamentos encapsulados em alvos com diferentes rotas de administração.

"A eTurna engloba uma vida de trabalho para desenvolver novas maneiras de oferecer terapias com mais precisão jamais vista", disse Jumaa. "Ela supera os obstáculos finais que impedem que os tratamentos transformadores cheguem aos pacientes. A eTurna ajudará a redefinir o atendimento aos pacientes."

Jumaa conduziu pesquisas na Europa, Oriente Médio e Estados Unidos e ajudou muitas empresas de biotecnologia a desenvolver novos produtos. Ex-diretor da divisão de produtos farmacêuticos da Onyx/Amgen, Jumaa trabalhou em diversas empresas de biotecnologia como Roivant Sciences, Rain Therapeutics e Cyclarity Therapeutics e ocupou cargos científicos seniores na Affymax, Rigel e 3M.

SOBRE A TURN BIOTECHNOLOGIES

A Turn Bio é uma empresa de fase pré-clínica dedicada ao reparo de tecidos em nível celular e desenvolvimento de sistemas de administração de medicamentos transformadores. A tecnologia da plataforma ERA™ de mRNA proprietária da empresa restaura a expressão genética ideal combatendo os efeitos do envelhecimento no epigenoma, que restaura a capacidade das células de prevenir ou tratar doenças e de curar ou regenerar tecidos e ajudará a combater doenças crônicas incuráveis. Sua plataforma de administração eTurna™ utiliza formulações únicas para administrar cargas com precisão a órgãos, tecidos e tipos de células específicos.

Atualmente, a empresa está realizando pesquisas pré-clínicas sobre tratamentos personalizados para indicações em dermatologia e imunologia e também está desenvolvendo tratamentos para oftalmologia, osteoartrite e sistema muscular. Para mais informações, consulte www.turn.bio.

