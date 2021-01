TurtleTree Labs, le leader mondial du lait cellulaire, lance TurtleTree Scientific

Qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie de l'agriculture cellulaire ? Début 2021, TurtleTree Scientific travaillera avec des entreprises de viande cellulaire sur la production de facteurs de croissance de qualité alimentaire. Les prix devraient être une fraction des équivalents de qualité pharmaceutique sur le marché. Singapour, premier pays au monde à avoir approuvé la vente de produits carnés cellulaires, est un point stratégique car le pays ne manquera pas d'attirer l'attention d'un plus grand nombre d'entreprises cellulaires et de clients existants avec lesquels il peut se développer.

La disponibilité de facteurs de croissance rentables sera essentielle pour que l'agriculture cellulaire puisse valider sa viabilité économique. En outre, Singapour est également un centre régional de biotechnologie où les facteurs de croissance de qualité sont très demandés pour leur utilisation dans l'industrie des sciences de la vie.

Bruce Fredrich, directeur exécutif du Good Food Institute, est très enthousiaste à l'idée de ce lancement. « Singapour, pour gagner à nouveau. Le travail passionnant effectué au sein TurtleTree Labs est réalisé avec un soutien énorme du gouvernement. D'autres pays doivent suivre l'exemple de Singapour. Les gouvernements souhaitent mettre un terme à la prochaine pandémie et faire en sorte que les antibiotiques continuent de fonctionner. Les gouvernements veulent respecter leurs obligations en matière de climat dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, c'est pourquoi ils devraient suivre l'exemple de Singapour et faire tout leur possible pour créer un environnement accueillant pour les entreprises innovantes comme TurtleTree Labs. En ce moment, Singapour est dans une classe à part ; les autres gouvernements doivent s'engager. »

« Nous collaborons non seulement avec des instituts de recherche locaux comme NUS et NTU, mais aussi avec des institutions mondiales comme l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Nous avons déjà commencé à envoyer quelques échantillons à d'autres entreprises de viande cellulaire et nous voulons jouer un rôle majeur dans cette industrie », déclare Max Rye, stratège en chef de TurtleTree Labs.

TurtleTree Labs a récemment levé 9,4 millions de dollars US auprès d'investisseurs tels que KBW Ventures du prince Khaled bin Alwaleed et Green Monday Ventures, une société de capital-risque de Hong Kong. En tant que branche de TurtleTree Labs, TurtleTree Scientific aura sa propre équipe d'acteurs expérimentés de l'industrie qui la dirigera.

À propos de TurtleTree Labs : TurtleTree Labs façonne l'avenir de la production de lait et de la nutrition infantile grâce à sa méthode technologique cellulaire exclusive de production durable de lait et de composants du lait. Avec ses précieux partenaires, TurtleTree Labs est en mesure d'optimiser les ressources et d'améliorer l'accès des consommateurs à des produits laitiers plus sains, plus sûrs, plus fiables et de meilleure qualité.

À propos de TurtleTree Scientific : TurtleTree Scientific a été fondée dans le but de résoudre les défis de l'agriculture cellulaire. Nous produisons des facteurs de croissance de qualité alimentaire et des milieux de culture cellulaire afin de concevoir les bases nécessaires à la prospérité de l'industrie. TurtleTree Scientific a été créé par TurtleTree Labs et est dirigé par une équipe expérimentée de professionnels de l'industrie.

