LONDON, 20. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Einer der führenden Hersteller elektrischer Lösungen für Nutzer von Mining-Ausrüstung ist Tusk Inc. Limited (www.tusklimited.com), ein 2012 im Vereinigten Königreich gegründetes Unternehmen mit Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Das Unternehmen kündigt die Einführung neuer Maschinen zum Übergang von polykristallinen zu photovoltaischen Solarmodulen an. Photovoltaikzellen sind haltbarer und stabiler. Die Miner von Kryptowährungen müssen sich dank der Photovoltaik-Materialien keine Sorgen um ihre Stromrechnung machen.

Wir haben auch neue Krypto-Miner eingeführt, die mit Photovoltaik-Material betrieben werden. Damit können Sie Ihre Coins schürfen, ohne sich um die Stromversorgung kümmern zu müssen. Sobald das Mining beginnt, fallen keine zusätzlichen Kosten für Strom an. Laut John Walls, dem COO des Unternehmens, „gibt es zahlreiche Erfahrungsberichte über die Wirkung der Photovoltaik-Technologie. Wir können nicht ohne sie auskommen. Im Bereich der Energieerzeugung können wir nicht ohne sie überleben."

Die Wahrheit über das Mining

Neben der Umstellung von polykristalliner auf photovoltaische Energie nutzt Tusk Inc., das von einigen der sachkundigsten Experten im Bereich Kryptowährungsmining geleitet wird, auch die ASIC-Chiptechnologie, um eine Reihe von benutzerfreundlichen, vorkonfigurierten Lösungen zu entwickeln.

Wenn es keine anderen Ausgaben gibt, sollte der Gewinn manchmal höher sein als der tatsächliche Ertrag. Die Energiekosten können das Mining erschweren. Sie können abschreckend wirken. Doch keine Sorge. Aus diesem Grund bietet Tusk Inc. Ltd eine Mining-Option, bei der Sie einen Miner kaufen können und sich keine Gedanken über Stromkosten machen müssen. Die Module könnten auch für andere Zwecke im Freien verwendet werden. Dies bedeutet eine kombinierte Lösung für das Mining von Kryptowährungen und die Energienutzung. Bedenken Sie jedoch, dass die Volatilität des Bitcoin-Preises keinerlei Auswirkungen auf das Krypto-Mining hat.

Informationen zu Tusk Inc

Tusk Inc. ist einer der Top-Lieferanten für elektrische Lösungen und wurde 2012 von einem Team von Managementspezialisten gegründet, dem sich später ein Team von technischen Experten anschloss, das sich in vielerlei Hinsicht bewährt hat. Das Unternehmen ist seit mehr als zehn Jahren im Bereich des Risikomanagements tätig und entsprechend stolz auf seine Fähigkeiten. Darüber hinaus hat es dank zahlreicher technologischer Entwicklungen weniger riskante Aktivitäten in das Risikomanagementsystem aufgenommen, darunter auch das Bitcoin-Mining mit Photovoltaik-Material.

