Tusk Innovation annonce le lancement de nouvelles combinaisons de produits

LONDRES, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Tusk Inc. Limited ( www.tusklimited.com ), une entreprise lancée en 2012 en tant que société de gestion de capital au Royaume-Uni et à Kuala Lumpur avec des bureaux dans le monde entier, qui a su devenir l'une des principales sociétés de solutions électriques pour la production d'équipements miniers, d'énergie solaire et d'adaptateurs, a annoncé le lancement de nouvelles combinaisons de produits. Cette gamme de produits est principalement destinée à des fins de réduction de la consommation d'électricité. Chaque mineur acheté est automatiquement livré avec un panneau solaire, dans une optique de réduction de la consommation d'énergie. Découvrez les produits : https://tusklimited.com/products

Tusk Innovation, l'une des principales entreprises de solutions électriques, a annoncé une remise de 30 % sur sa combinaison d'équipements miniers, qui regroupe un panneau solaire et un mineur de bitcoins. En passant récemment des matériaux polycristallins aux matériaux photovoltaïques, Tusk Inc a testé l'efficacité de la combinaison de leurs produits solaires avec les mineurs de cryptomonnaies dans le temps, et cela s'est avéré être la solution la plus efficace. Les investisseurs de Tusk Inc peuvent désormais miner leurs monnaies sans interruption en toute simplicité, avec moins de risques et un profit maximum.

Tout cela s'inscrit dans un effort de réduction de la quantité d'électricité utilisée lorsque les clients minent des cryptomonnaies, selon les dires de John Walls, directeur d'exploitation, la semaine dernière. D'après Walls, « les rapports qui circulent ont mis en évidence le fait que la quantité d'électricité dont les mineurs ont besoin peut être trop importante à gérer, c'est pourquoi nous avons imaginé une option plausible. »

Avantages pour le minage

Bien qu'il soit remarquable et très rentable pour de nombreuses personnes de mettre en place des fermes de minage de cryptomonnaies, les spéculations fusent concernant le fait qu'elles peuvent engendrer des coûts importants, notamment en termes de consommation d'électricité. En vous fournissant un panneau solaire, qui n'est pas rattaché à vos factures d'électricité, et un périphérique pour le minage de bitcoins qui peut effectuer deux tâches de minage simultanées, Tusk Inc. a créé une solution durable. Vous pouvez simplement miner vos pièces sans avoir à vous soucier de la volatilité du marché, ni de votre consommation d'électricité.

Tusk Inc a su se démarquer de la concurrence, dans la mesure où les clients peuvent obtenir des services de développement de portefeuilles de cryptomonnaies ainsi que des unités de traitement graphique auprès de l'entreprise, qui dispose de bureaux sur trois continents. La société possède également une vaste expérience dans le développement de la Blockchain et les solutions de minage de bitcoins, entre autres.

À propos de Tusk

Créée en 2012 par une équipe d'experts en gestion qui ont été rejoints par une équipe d'experts en technologie par la suite, Tusk Inc est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs de solutions électriques. La société est également fière de ses capacités à gérer efficacement les risques, puisqu'elle se consacre à ce domaine depuis plus de dix ans. De plus, grâce à plusieurs avancées technologiques, Tusk a pu intégrer des initiatives moins risquées dans son système de gestion des risques, l'une d'entre elles étant l'extraction de cryptomonnaies à l'aide de matériaux photovoltaïques.

