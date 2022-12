Tusk Innovation anuncia novos produtos "Combo"

LONDRES, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Tusk Inc. Limited (www.tusklimited.com) uma empresa que começou em 2012 como uma empresa de gestão de capital no Reino Unido e Kuala Lumpur com escritórios em todo o mundo, e agora é uma das principais empresas de soluções elétricas que se concentram na produção para usuários de mineração equipamentos, energia solar e adaptadores está anunciando um novo combo de produtos. A linha de produtos é principalmente para fins elétricos. Para qualquer minerador comprado, ele vem automaticamente com um painel solar, para reduzir o consumo de energia. Veja os produtos aqui https://tusklimited.com/products

Como uma das principais empresas de soluções elétricas, a Tusk Innovation anunciou 30% descontos em sua combinação de equipamentos de mineração, que combina um painel solar com um minerador de Bitcoin. Com sua recente mudança de materiais policristalinos para fotovoltaicos, a Tusk inc testou ao longo do tempo a eficiência de combinar seus produtos solares com mineradores de criptomoedas, e isso provou ser o mais eficaz. Os investidores da Tusk Inc agora podem, com facilidade, minerar suas moedas sem interrupções, riscos menores e lucro máximo.

Este é um esforço para reduzir a quantidade de eletricidade usada quando os clientes mineram criptomoedas e foi divulgado pelo COO, John Walls, na semana passada. De acordo com Walls, "relatórios circulando tornaram evidente que a quantidade de eletricidade exigida pelos mineradores pode ser muito grande para lidar, portanto, obtivemos uma opção plausível."

Lucros de Mineração

Embora seja admirável e altamente lucrativo para muitas pessoas criar fazendas de mineração de criptomoedas, há muitas especulações de que elas podem incorrer em custos significativos, principalmente em termos de uso de eletricidade. Ao fornecer um Painel Solar, que não está conectado às suas faturas de eletricidade e a um dispositivo de mineração Bitcoin que pode executar tarefas duplas de mineração, a Tusk Inc. criou uma solução duradoura. Você pode simplesmente minerar suas moedas e não se preocupar com a volatilidade do mercado, ao mesmo tempo em que ignora o consumo de energia.

A Tusk Inc se diferenciou das demais porque os clientes podem obter serviços de desenvolvimento de carteira criptográfica, bem como unidades de processamento gráfico da empresa, que possui escritórios em três continentes. Também tem vasta experiência em desenvolvimento de Blockchain e soluções de mineração de Bitcoin, entre outras áreas.

Sobre a Tusk

Fundada em 2012 por uma equipe de especialistas em gestão e, posteriormente, unida por uma equipe de especialistas em tecnologia, a Tusk Inc é agora um dos principais provedores de soluções elétricas. Eles também se orgulham de sua capacidade de gerenciar riscos de forma eficaz, uma vez que estão no negócio de gerenciar riscos há mais de uma década. E por meio de diversos avanços tecnológicos, incorporaram empreendimentos menos arriscados ao sistema de Gestão de Riscos, sendo um deles a mineração de criptomoedas, utilizando materiais fotovoltaicos.

John Walls, gerente de

relações públicas

[email protected] com

(+44)7451214344

FONTE Tusk Inc. Limited

