Tuya demonstreert Matter-oplossingen op de mediaconferentie voor lancering van Matter voor de bouw van een open en intelligent ecosysteem

NEW YORK, 5 november 2022 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), wereldwijd leverancier van IoT-ontwikkelingsplatformdiensten, werd uitgenodigd door de Connectivity Standards Alliance om deel te nemen aan de Matter's Global Media Conference in Amsterdam op 3 november (CET). Hier kon het zijn geavanceerde oplossingen die Matter ondersteunen onder de aandacht brengen, inclusief demo's en zijn toepassingsvoortgang voor Matter-apparaten.

Reeds vóór de conferentie was Tuya een van de eerste bedrijven ter wereld die slaagde voor de Connectivity Standards Alliance Matter Product Certification. De slimme wificontactdozen, slimme wifilampen en slimme bedrade gateway met Tuya-ondersteuning doorstonden de officiële laboratoriumtests van respectievelijk TÜV Rheinland (Shanghai) en UL Solutions (Guangzhou).

Als vroege deelnemer en promotor van Matter biedt Tuya een ecosysteem om toepassingen voor Matter te ontwikkelen. Tuya's platform heeft meer dan 629.000 ontwikkelaars in meer dan 200 landen. De klanten van Tuya komen uit verschillende sectoren die rijke wereldwijde bedrijfsscenario's bieden voor de promotie en de implementatie van de Matter-standaard. Deze scenario's en mogelijkheden zullen de upgrade van Matter verder ondersteunen en een bredere toepassing van Matter in commerciële omgevingen mogelijk maken.

"Interoperabiliteit, eenvoud en keuze zijn essentieel om consumenten slim en verbonden te laten leven, en dat is net wat Matter brengt," zei Tobin Richardson, voorzitter en CEO van de Connectivity Standards Alliance. "Tuya's inzet, als bestuurslid en actieve deelnemer aan de Alliance, is van cruciaal belang voor het succes van Matter. Hun keuze voor en integratie van Matter zal wereldwijde klanten in staat stellen commercieel succes te behalen en plezierige ervaringen te leveren voor smart home consumenten."

Tuya's oplossingen voor Matter kunnen klanten uitgebreide en gediversifieerde keuzes bieden, waardoor ze meer marktvoordelen kunnen bereiken bij de toepassing van Matter.

Tuya's oplossing die Matter ondersteunt, kan onze klanten drievoudige veiligheidsbescherming bieden. Door informatiebeveiligings- en compliancecomponenten te integreren in softwareontwikkeling en -beheer kan Tuya's oplossing een beveiligingsniveau en kwaliteit van software- en hardwareproducten en -diensten garanderen, waardoor de Matter-apparaten van klanten een sterkere gegevensbeveiliging krijgen. De Tuya-enabled chip is geslaagd voor de veiligheidscertificering van Platform Security Architecture (PSA).

Tuya's oplossing die Matter ondersteunt, kan klanten voorzien van Bridge Hub, Central Control, Smart Speaker Hub en Multi-Protocol-interactie, die klanten helpt met de automatische interconnectie tussen Matter-apparaten en niet-Matter-apparaten binnen het lokale netwerk.

Tuya kan klanten volledige ondersteuning bieden, zoals informatiebeheer van Matter-apparaten, OTA-upgrades, distributie van netwerkcodes van Matter-apparaten en het opzetten van de DCL-server. Tuya biedt ook meerdere low-code en zero-code oplossingen waarmee klanten sneller Matter-apparaten kunnen ontwikkelen.

Tuya's oplossingen voor Matter zullen de Matter-apparaten van klanten in staat stellen om verbinding te maken met Tuya IoT PaaS via de Tuya-enabled app om de afstandsbediening van apparaten te realiseren, en hun Matter-apparaten verder te verbinden met slimme apparaten uit verschillende mainstream ecosystemen. Hieronder vallen Amazon, Apple en Google. Dit brengt klanten een gloednieuwe ervaring met slimme omgevingen.

Tot de supply chain partners van Tuya behoren bedrijven als Beken, Realtek, Silicon Labs en andere chipfabrikanten, evenals pilootklanten zoals Mirabella, Laser, Lloyd's, Arlec, Bardi, CALEX, Hama, Intcomex LinkJapan, Positivo en Simon. Samen zullen zij hardware en bedrijfsscenario's leveren voor de implementatie van Matter en een solide basis leggen voor de ontwikkeling en promotie van Matter-apparaten.

"Sinds zijn oprichting heeft Tuya zich ingezet om de barrières tussen verschillende merken en categorieën van slimme producten weg te nemen en een meer open en neutraal ecosysteem te creëren voor de wereldwijde smart-branche, wat volledig in het verlengde ligt van het oorspronkelijke doel van Matter. Tot nu toe heeft Tuya oplossingen voor Matter gelanceerd en de harten van vele klanten gewonnen. In de toekomst zal Tuya blijven samenwerken met zijn klanten en partners over de hele wereld om Matter in meer scenario's en markten te promoten. We geloven ook dat het tijdperk waarin alles op intelligente manier met elkaar is verbonden sneller zal aanbreken dankzij onze gezamenlijke inspanningen," zei Alex Yang, medeoprichter en COO van Tuya Smart.

Als vroege deelnemer aan Matter lanceerde Tuya in oktober van dit jaar officieel het Tuya Matter Project 2.0. Tuya verwacht voor het einde van het jaar het PAA-certificaat (Product Attestation Authority) te ontvangen en verschillende productcategorieën die Matter ondersteunen uit te breiden, zoals sensoren, huishoudelijke apparaten en schakelaars. Tuya zal ook meer functionele opties bieden voor de ontwikkeling van Matter-producten en zal oplossingen van mainstream slimme ecosystemen verder integreren, zoals de Matter Simple Setup (MSS) van Amazon, waardoor klanten hun consumenten een soepelere intelligente bedieningservaring kunnen bieden.

In de toekomst zal Tuya zijn technische en ecosysteemvoordelen blijven inzetten om samen te werken met meer merkfabrikanten, chipfabrikanten en klanten om de implementatie van toekomstige releases van de Matter-standaard te bevorderen. Daarnaast zal het ertoe bijdragen dat de wereldwijde IoT-markt opener en welvarender wordt.

