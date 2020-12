Tuya Smart alimenta ainda mais o mercado de IoT latino-americano com clientes em nuvem

"Até agora, Tuya fez parceria com dezenas de empresas na América Latina, incluindo Lloyd's, Steren, GHIA, Taurus, Positivo, Multilaser, e Geonav, para ajudá-los a inovar e transformar seus modelos de negócios para se tornarem líderes empresariais inteligentes, com o "Desenvolvido pela Tuya" se tornando um símbolo de produtos inteligentes na região", declarou Johnny Lu, gerente geral da Tuya América Latina, Oriente Médio e África. "Os produtos inteligentes se tornaram os produtos mais vendidos na plataforma de comércio eletrônico da Amazon do México e do Brasil, com a Lloyd's como a melhor vendedora na categoria lâmpada inteligente. Também trabalhamos diretamente com varejistas e operadoras, como a Sodimac e a Claro Colômbia, para manter estreita cooperação com eles no desenvolvimento do mercado de IoT."