Tuya Smart s'est présenté à l'IFA 2022 avec des solutions IdO intelligentes « double carbone »

NEW YORK, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (ci-après dénommée Tuya) ( NYSE: TUYA, HKEX: 2391), un fournisseur mondial de services de plateforme de développement IdO, a commencé à présenter ses dernières solutions intelligentes à l'IFA 2022 à Berlin, en Allemagne, le 2 septembre.

Le point fort de l'exposition de Tuya suit le thème « Rendez la vie plus intelligente, plus confortable et plus économe en énergie avec Tuya » qui a attiré de nombreux experts, journalistes et divers publics sur le stand.

Tuya a fait la démonstration de diverses scènes immersives et a présenté des appareils intelligents de pointe. Tuya a également aidé le public à en savoir plus sur les solutions Tuya pour la matière et les solutions de cloud privé Cube de Tuya. Le public a ainsi pu explorer la « nouvelle définition » du développement durable.

Différents pays ont pris toute une série de mesures pour contribuer à la réalisation du développement durable. Par exemple, les États-Unis ont rejoint l'Accord de Paris et le parlement allemand a modifié sa loi fédérale sur l'action climatique. De plus, le Royaume-Uni a publié son ambitieuse stratégie de « zéro émission ». Comment pouvons-nous aider à jouer notre rôle dans la construction d'un avenir durable ?

Tuya démontre ci-dessous comment elle s'est efforcée d'atteindre l'objectif du « double carbone » et de promouvoir le développement durable mondial grâce à ses technologies innovantes.

I. Rendre la vie plus intelligente, plus confortable et plus économe en énergie avec Tuya

Nous avons adopté plusieurs méthodes pour économiser l'énergie à la maison et réduire notre empreinte carbone, comme éteindre les lumières après avoir quitté une pièce et séparer les déchets des énergies renouvelables. Que pouvons-nous faire d'autre ? Les solutions suivantes proposées par Tuya vous apporteront une réponse.

- Vanne de radiateur thermostatique ZONN

En Europe, notamment dans le nord de l'Europe, l'hiver dure plus longtemps alors que la température reste basse, ce qui fait que les radiateurs consomment beaucoup d'énergie. La vanne de radiateur thermostar Zonn, proposée par Tuya, peut être simplement installée sur votre chauffage existant à la maison. Vous pouvez créer des modes programmables personnalisés en fonction de vos préférences. Si vous êtes sur le point de partir en vacances et que vous craignez que le chauffage ne fonctionne particulièrement bien dans votre maison, vous pouvez sélectionner la fonction vacances qui vous permettra d'économiser entre 15 et 30 % d'énergie. Le chauffage fonctionnera en mode « veille » et vous aidera à réduire vos factures d'électricité.

- Contrôleur IR Wi-Fi WALE avec capteur de température et d'humidité

Le contrôleur IR Wi-Fi WALE avec capteur de température et d'humidité est également très performant en matière d'économie d'énergie. Il peut être connecté à un climatiseur, à un humidificateur et à d'autres appareils activés par Tuya pour détecter avec précision la température et l'humidité. Lorsque la température et l'humidité atteignent un niveau confortable ou dépassent la limite fixée, il vous envoie une notification pour éviter tout gaspillage d'énergie supplémentaire causé par une consommation électrique excessive.

- Capteur d'immersion dans l'eau MEIAN

C'est un véritable « cauchemar » que de subir une fuite d'eau ou une inondation dans sa maison. Mais si vous avez installé le capteur d'immersion d'eau Meian activé par Tuya, vous serez en mesure d'identifier un tel problème dès qu'il se produit. Il est ainsi capable de détecter les fuites d'eau en consommant très peu d'énergie, de sorte que vous pouvez rapidement communiquer avec votre propriétaire ou demander à vos proches de vous aider pour éviter des dégâts matériels.

- Centrale d'énergie portable ESSENTIELS

Le stockage de l'énergie et les énergies renouvelables sont également essentiels pour atteindre le développement durable. La station d'alimentation portable Essentials, alimentée par Tuya, offre des solutions de stockage et de remplacement de l'énergie aux familles. Le pack de batteries portable est équipé de panneaux solaires. L'énergie solaire sert d'alimentation de secours qui peut réduire votre dépendance à l'énergie traditionnelle. Avec une capacité allant jusqu'à 1021W, elle peut fournir de l'énergie pendant la charge et vous permettre de passer à l'énergie solaire pendant le fonctionnement.

II. Rendre la vie plus saine avec Tuya

Cette année, Tuya a mis en place une zone « Rendre la vie plus saine avec Tuya » pour présenter de nombreuses solutions innovantes dans le domaine de la santé, en mettant l'accent sur « l'intelligence avec plus d'intimité » pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs pour une vie saine.

- Pilulier intelligent ZAYATA

Imaginez à quel point vous seriez confus si vous aviez beaucoup de médicaments à prendre et que vous vous demandiez quels médicaments doivent être pris et à quel moment. Ce pilulier intelligent ZAYATA compatible Tuya peut contenir jusqu'à vingt-huit jours de médicaments. De plus, vous pouvez programmer au maximum neuf rappels de prise en une journée et télécharger des prescriptions via l'application.

- Bracelet intelligent WO-SMART V300

Les dispositifs intelligents portables deviennent de plus en plus populaires, non seulement parce qu'ils connaissent l'état de votre santé, comme votre rythme cardiaque, vos niveaux d'oxygène et votre pression sanguine en temps réel, mais aussi parce qu'ils peuvent être connectés à vos autres appareils dans votre maison. Le bracelet intelligent V300 activé par Tuya vous permet de gérer d'autres appareils intelligents par Tuya dans votre maison grâce à Alexa. Imaginez que vous vous trouvez dans un environnement sec… vous pouvez allumer votre humidificateur d'air dans la pièce grâce à ce dispositif et ressentir immédiatement un air humide à la maison qui soulagera l'inconfort de votre système respiratoire.

- Oreillers de santé fonctionnels ZONN de la série HL60

En ce qui concerne votre sommeil, les oreillers fonctionnels de la série HL60 de Tuya ont adopté la technologie de chauffage à infrarouge éloigné. Cette technologie peut ajuster la température, ce qui prévient et soulage efficacement la spondylose cervicale et améliore votre sommeil.

- Cordes à sauter intelligentes de la série RC de YANXING

La même « intimité » se reflète également dans la corde à sauter intelligente « légère » de l'autonomisation de Tuya.

Cette gamme de cordes à sauter intelligentes est dotée de triples capteurs de hall intégrés, qui enregistrent les données de l'exercice avec précision. Son grand écran numérique LED sur la poignée affiche clairement le nombre de sauts, le temps et la puissance de la batterie en manipulant les boutons. Sa corde en PVC pur n'est pas seulement douce et résistante à l'usure mais résout complètement le problème des cordes à sauter qui s'emmêlent.

Il convient de mentionner que les trois cordes à sauter intelligentes RC1, RC2 et RC3 de cette gamme prennent en charge le remplacement pratique des poignées sans fil, ce qui permet non seulement d'éviter efficacement les nœuds de corde et de réduire le bruit des mouvements, mais aussi d'améliorer le facteur de sécurité de l'exercice à la maison. Même si vous faites de l'exercice à la maison, vous n'avez pas à vous inquiéter que la corde tombe sur des meubles ou des appareils électriques, et vous ne trébucherez pas accidentellement dessus, ce qui vous offre une grande tranquillité d'esprit.

- Casque d'écoute YK ANC NC-1050

Le casque YK ANC NC-1050 peut réduire le bruit jusqu'à 95 % dans un environnement bruyant. Il est équipé de confortables oreillettes en mousse à mémoire de forme qui se replient délicatement autour de vos oreilles pour les protéger. Le casque est également doté d'un bandeau réglable et d'oreillettes rotatives à 90 °, qui s'adapteront mieux à votre tête et vous éviteront des maux de tête si vous le portez toute la journée.

III. Rendre la vie plus sûre avec Tuya

Les serrures de porte de sécurité intelligentes ont été progressivement reconnues par le marché car elles permettent de résoudre deux problèmes : premièrement, « Ai-je bien fermé la porte ? » et deuxièmement, « J'ai oublié de prendre mes clés ! » Dans ce troisième scénario, « Rendre la vie plus sûre avec Tuya » a présenté quelques solutions innovantes de verrouillage de porte pour la maison.

- Boîte à clés intelligente LOCKIN

La boîte à clés intelligente Lockin, compatible avec Tuya, brise les limites du coffre-fort traditionnel. Vous pouvez autoriser à distance d'autres personnes à déverrouiller la boîte et synchroniser les enregistrements de déverrouillage via une application.

- Cylindre de serrure intelligent SMARTEK

Ce cylindre de serrure intelligent Smartek activé par Tuya est plus pratique par rapport au remplacement traditionnel de la serrure intelligente puisque vous n'avez pas besoin de remplacer la serrure entière. Il suffit de remplacer le cylindre de serrure, qui est abordable, et vous aurez atteint une sécurité connectée. En outre, l'alimentation de secours autonome du cylindre de serrure vous permet d'ouvrir la porte même en l'absence d'électricité.

IV. L'IdO contribue au développement durable en encourageant les gens à adopter une vie écologique

Avec le développement rapide de la science et de la technologie, le développement durable est devenu un sujet brûlant dans le monde entier. De plus en plus d'entreprises ont commencé à participer activement à l'atteinte de la neutralité carbone. Mais la mise en œuvre d'une « politique du double carbone » n'est pas l'affaire d'une seule personne ou d'une seule entreprise… il s'agit d'une question importante pour le monde entier.

Lors de l'IFA de cette année, Tuya, en collaboration avec de nombreux partenaires, a redéfini le développement durable en utilisant la technologie IdO. Pour les familles, le tableau de bord d'économie d'énergie de Tuya les aide à surveiller la consommation électrique du foyer en temps réel et à économiser l'énergie. De plus, les appareils compatibles avec Tuya aident les familles à économiser facilement l'énergie. Pour ses clients commerciaux et industriels, Tuya intègre des solutions intelligentes tout-en-un telles que les solutions Smart Industry, Smart Park et Smart Hotel. Grâce à son système de gestion de l'énergie et à sa plateforme de données, la direction peut voir la consommation d'énergie en temps réel. Elle peut également aider les entreprises à réduire leurs coûts et à améliorer l'efficacité de leurs activités. Enfin, cela peut réduire leur impact sur l'environnement, ainsi qu'aider à atteindre un développement durable.

Le 3 septembre, Tuya invitera ses partenaires de l'écosystème à organiser la « Journée Tuya » à l'IFA 2022. Lors de la « Journée Tuya », les équipes de l'entreprise feront la démonstration des toutes dernières technologies de l'entreprise et présenteront aux clients et visiteurs du monde entier des idées sur les stratégies de développement durable.

SOURCE Tuya Smart