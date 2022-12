Tuya startet BornSmart-Kampagne mit den deutschen Partnern NOUS, Mango und Nedis

NEW YORK, 3. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Am 1. Dezember 2022 hat Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein weltweit tätiger Anbieter von IoT-Entwicklungsplattformen, gemeinsam mit seinen drei deutschen Partnern NOUS, Mango und Nedis eine Social-Media-Kampagne auf den Weg gebracht, die den deutschen Verbrauchern die neuesten Smart-Home-Produkte und -Lösungen vorstellt und damit die rasche Entwicklung des Smart-Home-Ökosystems in Deutschland fördert.

Die Marketingkampagne BornSmart von Tuya zielt darauf ab, Partnern auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, ihre intelligenten Produkte in ihren regionalen Märkten durch ansprechende und interaktive Methoden in den sozialen Medien zu präsentieren. Die Kampagne soll in über 10 Ländern durchgeführt werden, unter anderem in den USA, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Indien, Thailand, Mexiko und Brasilien.

Laut einem von eBay in der ersten Jahreshälfte 2022 veröffentlichten Bericht ist das Suchvolumen für das Stichwort „Intelligente Haushaltsgeräte" bei eBay Deutschland in den letzten zwei Jahren um 517 % gestiegen. Das ist auf die Lockdowns zurückzuführen, die die Verbraucher dazu zwangen, vermehrt online einzukaufen, um sich zu schützen. Als die lokalen Verbraucher begannen, den Komfort des E-Commerce für sich zu nutzen, wurde der Online-Kauf von Smart-Home-Produkten zum neuen Trend in deutschen Haushalten.

Die 2014 gegründete Marke NOUS hat sich auf die Bereitstellung intelligenter LED-Leuchten, Glühbirnen, Kameras und Sensoren spezialisiert, die jedes Haus zum Smart Home machen. Seine Hauptvertriebskanäle, darunter Amazon Deutschland, Poland Allegro, Media Markt und andere Vertriebshändler, decken fast alle Online- und Offline-Märkte in Osteuropa ab.

Im Rahmen der Kampagne präsentierte NOUS sein meistverkauftes Produkt, den NOUS Sensors Gateway. Da viele intelligente Geräte wie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren nur begrenzte Entfernungen und Reichweiten erfassen können, installieren die Verbraucher vor Ort oft mehrere intelligente Geräte in verschiedenen Räumen ihres Hauses. An diesem Punkt setzt der NOUS Sensors Gateway an. Er kann bis zu 100 Zigbee- oder Bluetooth-basierte Smart-Home-Geräte gleichzeitig miteinander verbinden, sodass die Verbraucher viele verschiedene Arten von intelligenten Geräten in jedem Raum steuern können. Die Verbraucher können die intelligenten Geräte einfach über die Tuya-fähige Smart-Home-App von NOUS verwalten und steuern und so die Haushaltsführung effizienter gestalten.

ANTELA, eine Smart-Home-Marke von Mango, bietet den Verbrauchern seit 1991 intelligente, energiesparende und hochwertige Produkte. Das Unternehmen betreibt kontinuierlich Marktforschung, entwickelt praktische, intelligente Geräte entsprechend der Marktnachfrage und verbessert seine Produkte auf Grundlage des Kundenfeedbacks. In Anbetracht der aktuellen Nachfrage der Verbraucher nach energiesparenden Lösungen präsentierte ANTELA im Rahmen der BornSmart-Kampagne die intelligente Vintage-Glühbirne E27, die bei deutschen Haushalten großen Anklang fand.

Im Vergleich zur herkömmlichen 45-Watt-Glühbirne bietet die 4,9-Watt-LED-Glühbirne nicht nur die gewohnte Beleuchtung, sondern trägt auch dazu bei, dass der Energieverbrauch im Haushalt um bis zu 90 % gesenkt werden kann. Als dekorative, intelligente Glühbirne verfügt sie außerdem über 16 Millionen verschiedene Farben und sorgt für eine gemütliche Lichtatmosphäre. Darüber hinaus kann sie Musikrhythmen folgen, die im Haus gespielt werden, was den Verbrauchern ein intensives Unterhaltungserlebnis bietet und gleichzeitig wenig Energie verbraucht.

Nach über 40 Jahren Entwicklungsarbeit ist Nedis zu einer der führenden Marken in ganz Europa geworden und bietet Elektroniklösungen an, die den Verbrauchern helfen, einen gesunden und einfachen Lebensstil zu führen. Die Smart-Home-Marke von Nedis, Nedis SmartLife, hat bisher mehr als 150 Produkte und über 600.000 registrierte Nutzer. Ihr Staubsauger ist bei Familien in Europa sehr beliebt, weil er die Effizienz der Haushaltstätigkeiten erheblich verbessern kann. Dazu plant er präzise seine Reinigungsroute mithilfe eines eingebauten Laserradars.

Im Zuge der Kampagne stellte Nedis ein „Energy Saving Kit" vor, das den Verbrauchern helfen sollte, das Klima im Haus ganz einfach zu kontrollieren. Das „Smart Climate Control Starter Kit" enthält fünf Produkte, darunter ein Zigbee-Gateway, einen intelligenten Gen-Clock-2-Lautsprecher, ein Zigbee-Heizkörperthermostat, einen Zigbee-Klimasensor und eine intelligente Steckdose. Nach der Installation des Gateways und des intelligenten Lautsprechers können die Benutzer das Heizkörperthermostat und den Klimasensor mit dem Gateway verbinden und sie über die Tuya-fähige Nedis SmartLife-App sowie über Sprachbefehle über den intelligenten Lautsprecher steuern. Durch Einstecken der regulären Haushaltsgeräte in die intelligente Steckdose können die Verbraucher diese über die App fernsteuern, den Stromverbrauch anzeigen und einen Timer für den Betrieb der Geräte einstellen, was ihnen hilft, unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

Neben NOUS, Mango und Nedis hat Tuya auch mit anderen deutschen Unternehmen zusammengearbeitet, um eine Vielzahl von intelligenten Produkten möglich zu machen. Dazu haben sie energiesparende und hochmoderne Technologien eingesetzt, die den Verbrauchern helfen, ihr Zuhause intelligent zu gestalten. In Zukunft wird Tuya seine Zusammenarbeit mit weiteren deutschen Marken vertiefen, intelligente Lösungen auf weitere lokale Industrie- und Lieferketten ausdehnen und gemeinsam ein vielfältiges und reichhaltiges IoT-Ökosystem aufbauen, das Deutschland zu einem nachhaltigeren Land mit mehr intelligenter Technologie machen wird.

SOURCE Tuya Smart