TV a laser da Hisense tem crescimento explosivo, e vendas globais de TVs a laser aumentam mais de 600% em relação ao ano anterior de janeiro a agosto de 2021

Com uma CAGR de 181% de 2015 a 2020 e um crescimento de mais de 80% em relação ao ano anterior esperado para 2021, de acordo com a AVC, o setor de TVs a laser entrou em um estágio maduro em sofisticação tecnológica e reconhecimento de mercado. Tornou-se uma categoria de rápido crescimento no setor de telas de TV. Enquanto isso, de acordo com a Omdia, em 2020 as TVs a laser da Hisense responderam por até 53% das remessas globais, o que permitiu que as TVs a laser se tornassem um dos produtos mais populares na categoria de TV familiar.

Por meio da inovação tecnológica, a tecnologia TriChroma da Hisense recebeu reconhecimento profissional em todo o setor e lançou com sucesso a TV a laser TriChroma com uma tela que varia de 75 polegadas a 100 polegadas, liderando a entrada do setor de TVs a laser em grande escala na era TriChroma.

A Hisense se empenha para oferecer excelentes produtos por meio do aprimoramento da qualidade da imagem, proporcionando melhores recursos com design funcional e criando TVs a laser mais acessíveis, ecológicas, que economizam energia, seguras para os olhos e imersivas para consumidores do mundo todo.

As TVs a laser da Hisense se expandiram para os EUA, Austrália, Alemanha, França, Oriente Médio, África do Sul e muitos outros países. De janeiro a agosto de 2021, as vendas globais de TVs a laser da Hisense aumentaram mais de 400% em relação ao ano anterior, e o volume de vendas aumentou mais de 600% em relação ao ano anterior. A TV a laser da Hisense tornou-se uma tela conhecida e um dos produtos indispensáveis para as futuras telas residenciais.

A TV a laser é uma imagem espacial televisiva e personalizada e uma solução de tela residencial multifuncional desenvolvida para uma experiência excepcional de visualização imersiva cinematográfica em casa. Por meio da inovação tecnológica da Hisense, a tecnologia holística e a qualidade de produto das TVs a laser passarão por uma atualização em 2024. Até lá, o tamanho da TV a laser será reduzido à metade de seu tamanho atual, apresentando melhor desempenho e produtos mais econômicos.

FONTE Hisense

