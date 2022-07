TV de tela grande Hisense ULED com excelente design, traz aos telespectadores todos os momentos incríveis

ULED TVs de tela grande da Hisense , tornando marcante cada momento

As ULED TVs da Hisense apresentam um design de tela ultrafino e grande que combina um excelente senso de design artístico e estética tecnológica, tornando-as uma obra-prima na sala de estar. A série ULED é equipada com a tecnologia Quantum Dot Colour, que ajuda a oferecer cores com brilho ainda melhores para uma excelente experiência de qualidade de imagem e visualização. Por exemplo, ao reproduzir uma obra de arte espetacular na ULED TV da Hisense, todas as cores acrílicas da obra de arte podem ser renderizadas de forma vívida, criando uma experiência ultraimersiva e tornando o espaço de vida diário mais artístico.

#IncredibleArtMoment, Capture todas os cenários de beleza

Há muitos anos, a Hisense tem o compromisso de aprimorar a tecnologia de telas para uma experiência de visualização de alta qualidade. Até o momento, a série ULED da Hisense recebeu suporte substancial de consumidores globais, particularmente no importante e maior mercado da Hisense, a América do Norte, com um volume total de vendas da série ULED TV da marca de mais de 34% de crescimento anual na América do Norte durante o primeiro semestre de 2022.

Para permitir que mais consumidores globais potenciais vivenciassem a incrível qualidade de imagem da ULED, a Hisense lançou uma campanha de mídia social, a #IncredibleArtMoment, e incentivou os consumidores a encontrarem e capturarem todos os momentos belos e coloridos do mundo para ganharem a mais recente série de TVs ULED.

Desde o lançamento da campanha, a Hisense recebeu mais de quatro mil participações de consumidores e alcançou 65 mil citações em todo o mundo, recebendo amor e apoio de muitos consumidores internacionais.

Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™, a Hisense se dedica a oferecer a experiência perfeita de visualização dos jogos da FIFA aos consumidores globais. Assim, em agosto de 2022, a Hisense apresentará seus mais recentes produtos inovadores, incluindo a mais nova série ULED, no "Evento Global de lançamento da Hisense FIFA World Cup Catar 2022™", para criar uma experiência de jogo imersiva para os consumidores por meio da tecnologia Hisense.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1861860/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1861861/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1861862/image3.jpg

FONTE Hisense

