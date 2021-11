TV Mini LED QLED da TCL oferece experiência de gaming incomparável para gamers

"A TCL se dedica a garantir que os fãs tenham a melhor qualidade de gaming possível e estamos entusiasmados para que os gamers em todo o mundo tenham a experiência de jogar Call of Duty: Vanguard em uma TV TCL. Desenvolvemos as tecnologias avançadas de telas da TCL para os videogames populares de hoje e pretendemos criar a experiência mais envolvente e imersiva", disse Shaoyong Zhang, CEO da TCL Electronics.

Combinando Mini LED, QLED e resolução de até 8K com HDMI 2.1, a série selecionada de TVs TCL oferece desempenho de imagem sólido e suave, a fim de atender aos gamers mais exigentes no que se refere a cores, taxa de atualização, baixa latência, transições em tempo real e nitidez.

As tecnologias audiovisuais avançadas e o suporte para recursos de próxima geração incluem alta compensação dinâmica de taxa de atualização de até 120Hz, redução de rastreamento de cores, desfoque e vibração, além do modo Game Master que agrega taxa de atualização variável (VRR) e modo de baixa latência automática (ALLM) para garantir a melhor experiência de gaming possível.

As TVs Mini LED e QLED com resolução de até 8K dão vida aos games de última geração. As telas da TCL também contam com sistema Dolby Vision® HDR superior que oferece excelente contraste para realçar os destaques, sombras e silhuetas, revelando detalhes surpreendentes. O sistema de áudio Dolby Atmos® garante que os gamers não percam nenhum efeito sonoro graças ao som espacial 3D.

A TCL apoia a comunidade de gaming e tem trabalhado com o Call of Duty® na América do Norte desde 2018. Como parceira oficial de TV do Call of Duty: Vanguard, a TCL utilizará os principais canais e pontos de contato para mostrar como sua tecnologia de exibição e TVs premiadas oferecem aos gamers uma experiência audiovisual imersiva e incomparável.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

