TV TCL Mini LED recebe o prestigioso prêmio Home Theater Gold na IFA 2019

BERLIM, 6 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A TCL (01070.HK), uma das principais empresas globais do setor de TV, disse hoje que está honrada por receber o prêmio "Home Theater Gold" pela sua TV Mini LED X10/C11 na Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) 2019, entregue pelo International Data Group (IDG) e pela German Industry & Commerce Co., Ltd. (GIC/AHK).