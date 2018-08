TVT.media: IFA 2018 - A principal feira de eletrônicos de consumo começa em Berlim em 31 de agosto

BERLIM, 30 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A IFA em Berlim é a principal feira mundial de eletrônicos e eletrodomésticos, e acontecerá de 31 de agosto a 5 de setembro no recinto de feiras da Messe Berlin.

As marcas líderes do mundo apresentarão seus mais recentes produtos eletrônicos de consumo e eletrodomésticos. Também várias inovações estrearão na IFA atraindo visitantes para as salas de exposição. De 2 a 5 de setembro, a IFA Global Markets - a maior plataforma de B2B-Sourcing da Europa estará no local "STATION-Berlin" completando a exposição.

Entrance Messe Berlin IFA 2018

O grande sucesso do ano passado - IFA NEXT 2018, a bem-sucedida plataforma de inovação para startups será bastante ampliada. Os seis dias temáticos serão dedicados a apresentações, painéis de discussão e debates. Empresas inovadoras, institutos de pesquisa e organizações apresentarão suas ideias para futuros mercados.

O recém-chegado deste ano: a Shift Automotive! A nova Future Mobility Convention é uma cooperação entre a Geneva International Motor Show, a Palexpo, a IFA e a Messe Berlin e será realizada pela primeira vez na IFA nos dias 4 e 5 de setembro. Aqui, tudo se resume a novas tecnologias que mudarão a mobilidade.

As tendências em 2018: Inteligência artificial. Espera-se que produtos inteligentes e conectados se tornem mais convenientes pelo reconhecimento de fala. Além disso, os dispositivos devem se tornar adaptativos. Haverá um foco maior na saúde pessoal também. A gama de produtos para a melhoria do bem-estar também está aumentando.

A parceira de mídia, TVT.media, fornecerá aos jornalistas material abrangente em vídeo com a cobertura da IFA 2018. O material da Gala de Abertura, impressões sobre a feira e entrevistas com expositores e especialistas do setor estarão disponíveis no Global Broadcast Center.

http://www.ifa-gbc.com

Dirk Ashauer



TVT.media GmbH, Oberländer Ufer 180-182, 50968 Köln



Tel.: +49-(0)221-78-87-95-52



Tel.: +49-(0)178-7921-90-69



Fax: +49-(0)221-78-87-95-90



Mail: dirk-ashauer@tvtmedia.de

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/736917/IFA_Logo.jpg



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/736918/IFA_Berlin_2018.jpg

FONTE TVT.media GmbH

Related Links

http://www.ifa-gbc.com