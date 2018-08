TW-Solutions lança nova plataforma de Call Center IP!

GUARULHOS, Brasil, 14 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Para iniciar o segundo semestre de 2018 à frente, a TW Solutions Telecom lança sua nova plataforma de Call Center IP. A inovação chega para melhorar a performance, qualidade e índice de sucesso dos atendimentos, impactando positivamente seus resultados.

Inovações da plataforma de Call Center IP

A TW Solutions busca sempre investir nas melhores soluções para as empresas que confiam na sua expertise. Foi pensando nisso que trouxe uma Inteligência Artificial avançada para a plataforma de Call Center IP que acaba de ser lançada.

Um dos melhores exemplos disso é a excelência apresentada pelo roteamento cognitivo preditivo. Por meio da tecnologia de ponta desenvolvida pela TW Solutions, que se baseia em líderes de mercado e referências em segurança como a Microsoft Azure e IBM Watson, as ligações poderão ser direcionadas para o agente mais adequado ao atendimento.

Além disso, há vantagens exclusivas que a TW Solutions pode trazer para seus clientes, como a facilidade da instalação e uso da plataforma de Call Center IP.

Não há necessidade de nenhuma instalação complexa: a plataforma pode ser usada através de um navegador, de qualquer lugar.

A plataforma reúne tudo o que é necessário e, por não precisar se preocupar com programas e plugins de terceiros, todo o foco pode ser direcionado para o cliente. Você ainda contará com serviços como:

PA Digital com voz interativa e reconhecimento de voz;

Gravação de ligações de voz e texto;

Integração com chatbots diversos, inclusive nas plataformas mais populares;

Integração com CRMs via API;

Discador inteligente;

Entre outros.

Não bastasse tudo isso, você ainda terá acesso a relatórios completos e em tempo real, a quantidade de PAs nunca será um problema, pois a solução é totalmente escalável. E a implantação é simples e flexível, podendo ser implantada em operações de todos os perfis e tamanhos.

A TW Solutions

Com mais de 7 anos no mercado, a TW Solutions é uma operadora de telefonia, que trás ao mercado os conceitos de inovação, inteligência e tecnologia !! Nosso foco é trazer tudo que há de mais moderno no mundo da telecomunicação para a sua operação.

E foi com o intuito de dar mais um passo à frente e trazer soluções cada vez melhores para seus atendimentos que a plataforma de Call Center IP foi desenvolvida. Não perca tempo e entre em contato conosco para saber mais.

CONTATO: (11) 3230-1933

FONTE TW Solutions