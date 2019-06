TXO Systems beschleunigt Wachstum durch Übernahme von MMX Communications

Diese Transaktion führt zu einem kombinierten Unternehmen mit einem Jahresumsatz von fast 40 Millionen Britischen Pfund und 225 Mitarbeitern, die in einem Netzwerk aus sechs Niederlassungen in Großbritannien, den USA, Brasilien und Australien verteilt sind. Die Übernahme ergänzt das Know-how von TXO Systems bei der Bereitstellung von Telekommunikationsnetzwerkgeräten verschiedener Anbieter durch spezialisierte Support-Services, die MMX Communications den Fähigkeiten des Konzerns hinzufügt.

MMX Communications wurde 2010 gegründet und ist einer der größten Spezialisten für Support-Services in der Kommunikationsbranche Großbritanniens, der sich in privater Hand befindet. Die Unternehmenszentrale in Solihull mit einem 80-köpfigen Team bietet eine einzigartige Kombination aus Telekommunikationsreparatur-Services, Außendienstmitarbeiter-Support (Field Force) und Ersatzteil-Management-Services (SPMS) für seinen umfangreichen Kundenstamm, zu dem Virgin Media, große britische Versorgungsunternehmen und National Air Traffic Services (NATS) gehören, um nur einige zu nennen. Das Unternehmen ist zudem bekannt für seine Expertise in den Bereichen Telekommunikation, Versorgung, öffentliche Verwaltung sowie Erdöl/Erdgas.

Die Transaktion folgte auf anhaltendes organisches Wachstum von TXO über Jahre hinweg, angetrieben durch internationale Expansion und eine globale Kundenbasis.

Die Synergien zwischen den beiden Unternehmen bieten erhebliche Chancen für kontinuierliches Wachstum, und die Übernahme markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Erfolgsgeschichte von TXO. Dazu meint Darren Pearce, Group CEO:

„Unsere Kunden werden direkt von unseren erweiterten Dienstleistungen profitieren."

„Mit MMX haben wir ein professionelles, angesehenes und erfolgreiches Unternehmen gefunden, das über tiefe Branchenkenntnisse verfügt und unsere Leidenschaft für Qualität teilt. Die technische Kompetenz seines Teams ist beeindruckend und seine Dienstleistungen ergänzen unsere, was zusammengenommen eine neue Dimension für unser Kundenangebot bedeutet und uns zu einer einzigartigen Position im Markt verhilft. Wir sind gespannt, welche Bedeutung diese neuen Fähigkeiten für unsere Kunden und das Wachstum des Markts haben wird."

TXO ist der Schlüssel zur Kreislaufwirtschaft im Telekommunikationssektor. Seine Dienstleistungen verlängern die Lebensdauer der Telekommunikationsausrüstung erheblich. Und seine Asset-Management-Dienstleistungen stellen sicher, dass es einen Markt für gebrauchte Netzwerkausrüstung gibt. Jedes Jahr werden weltweit über eine halbe Million Telekommunikationsausrüstungsteile von TXO nachhaltig erworben, wiederverwendet, weiterverkauft und recycelt. Die Aufnahme des MMX-Geschäfts, zu dem auch Reparaturdienstleistungen gehören, vervollständigt die Kreislaufwirtshaft.

MMX wird auch weiterhin unter seinem bestens bekannten Markennamen als Teil der größeren TXO Systems Group operieren.

