TXO Systems stimule sa croissance avec l'acquisition de MMX Communications

La transaction entraîne la création d'une société combinée dont le chiffre d'affaires s'élève à près de 40 millions de livres sterling et qui compte 225 employés dans un réseau de six bureaux situés au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil et en Australie. En ajoutant les services d'assistance spécialisée de MMX Communications aux compétences de son groupe, TXO Systems complète son expertise dans le domaine de l'approvisionnement en équipements de réseaux télécoms issus de différents fournisseurs.

Société privée fondée en 2010, MMX Communications compte parmi les plus grands spécialistes des services d'assistance destinés aux secteurs des communications au Royaume-Uni. Depuis son siège à Solihull, son équipe composée de 80 personnes offre à sa vaste clientèle, qui comprend notamment des entreprises telles que Virgin Media, des grandes sociétés de services publics du Royaume-Uni et le fournisseur national de services de trafic aérien (National Air Traffic Services, NATS), une combinaison unique de services de réparation liés aux télécommunications, d'assistance sur le terrain (unité de terrain) et de gestion des pièces de rechange. La société est également réputée pour son expertise dans le domaine des télécommunications, des services publics ainsi que des secteurs public, gazier et pétrolier.

Chez TXO, la transaction fait suite à une période de croissance annuelle organique et soutenue grâce à l'expansion internationale et à une clientèle mondiale.

Les synergies entre les deux entreprises offrent de formidables opportunités de croissance continue et cette acquisition marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du succès de TXO, ainsi que l'a indiqué Darren Pearce, PDG du groupe :

« Nos clients profiteront directement de cette extension de nos services.

» MMX est une société professionnelle, respectée et prospère, qui possède une connaissance approfondie du secteur ainsi qu'une passion partagée pour le travail de qualité. L'expertise technique dont son équipe fait preuve est impressionnante et ses services complètent les nôtres, ce qui donne une nouvelle dimension à notre offre client et nous confère une position unique sur le marché. Nous sommes enthousiasmés par ce que ces nouvelles compétences apporteront à nos clients et en termes de croissance du marché. »

TXO joue un rôle essentiel dans le cadre de l'économie circulaire du secteur des télécommunications. À travers ses services, elle prolonge considérablement la durée de vie des équipements télécoms. Ses services de gestion d'actifs garantissent l'existence d'un marché pour les équipements réseaux déjà utilisés. Chaque année, plus d'un million de composants de télécommunications sont achetés, redéployés, revendus et recyclés par TXO, le tout de manière durable. Les activités de MMX, parmi lesquelles les services de réparation, viennent compléter le circuit de l'économie circulaire.

MMX continuera à être exploitée sous son appellation commerciale renommée tout en appartenant au groupe TXO Systems.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/897563/MMX_HQ.jpg

SOURCE TXO Systems