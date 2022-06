TXOne Networks præsenterer EdgeIPS Pro 216 High Port Density IPS Array til avanceret OT Core Network Defense

Ny cyberforsvarsanordning opfylder de specialiserede behov hos SMB-producenter

SAN FRANCISCO og TAIPEI, Taiwan, 2. juni 2022 /PRNewswire/ -- TXOne Networks, den globale leder af OT zero trust cybersecurity, annoncerede i dag udgivelsen af deres OT EdgeIPS Pro 216 netværksprodukt. Denne nye version af EdgeIPS Pro kommer i en kompakt formfaktor, der er specielt designet til at hjælpe SMB-producenter med deres cybersikkerhed. EdgeIPS Pro 216 leveres både som desktop-model, og kan også rackmonteres, så det passer til virksomhedens størrelse og sikkerhedsressourcer. Denne nye revolutionerende hardwarearkitektur til SMB-markedet giver mulighed for fleksible installationer og cybersikkerhed baseret på en OT zero trust-tankegang.

I dag er den digitale transformation i højt gear på tværs af alle brancher, og de ledende SMB-producenter ønsker at benytte de sikkerhedsmæssige fordele i deres operation som EdgeIPS Pro 216 giver og på den måde højne integriteten i deres produktion. Da OT/ICS-trusselslandskabet ændrer sig hurtigt – ofte i løbet af få dage – er manglen på ressourcer i cybersikkerhed en udfordring. Især har SMB-producenter brug for netværkssikkerhedsløsninger, der kan tilbyde stor fleksibilitet, og både være i centraliserede og distribuerede miljøer, selv under barske arbejdsforhold som fx høje eller lave temperaturer.

EdgeIPS Pro 216 sætter en ny standard for OT/ICS netværkssikkerhed, der garanterer driftssikkerhed og skalerbarhed. Ved at kombinere TXOne's one-pass Deep Packet Inspection (TXODPI) teknologi med specialdesignet hardware, tilbyder løsningerne netværkssegmentering med protokolfiltrering til en lang række OT-protokoller.

"Som førende inden for OT zero trust cybersikkerhed fortsætter TXOne's løsninger med at være på forkant med OT/ICS trusselslandskab for at møde behovet hos SMB-producenter" sagde Dr. Terence Liu, administrerende direktør for TXOne Networks. "EdgeIPS Pro 216 beskytter dine faciliteter mod cyberangreb og sikrer den daglige drift i produktionen."

EdgeIPS Pro 216 er en del af TXOne's præmierede EdgeIPS Pro series. Serien blev introduceret i 2021 for at imødekomme behovene hos visionære fabriksejere, der driver centralt styrede eller højautomatiserede fabrikker med adskillige produktionslinjer. Ledende procucenter af halvledere samt bilindustrien tog straks EdgeIPS Pro i drift for at beskytte deres faciliteter, og det er siden blevet grundlaget for OT cybersikkerhed for mange brancher og organisationer over hele verden. Dette førte til udviklingen af specialiserede versioner af EdgeIPS Pro-serien, som nu udgør en serie, der dækker alle industrielle brancher.

TXOne Networks EdgeIPS Pro 216 leverer nye avancerede funktioner:

Fleksibel installation: Understøtter r edundant strømforsyning (12V DC in og 12-48V klemrække),og kan benytte både DIN-skinnemontering og serverrackinstallation.

Robust hardware designet til barske miljøer med et temperaturområde fra -40 °C op til 75 °C. Certificeringer klar til flere brancheområder, herunder energy, jernbane og søfart. Leveres klar med Gen 3 Hardware Bypass og 8 par af 16 porte, der er i stand til at levere 1,8 Gbps threat prevention throughput og 12 Gbps firewall throughput. Strategisk forsvar: Næste generation af IPS til OT/ICS med robust sikkerhedsbeskyttelse gennem OT/ICS-protokolfiltrering og streamingbaseret antivirus. Reducerer sikkerhedsrisikoen med netværkssegmentering og beskytter sårbare aktiver med virtuel patching.

EdgeIPS Pro 216 leveres med otte sæt parrede porte, der giver 2 Gbps båndbredde når alle forsvarsmekanismer er slået til. Virtuel patching for at beskytte sårbare aktiver er en nøglefunktion for OT/ICS-interessenterne– EdgeIPS Pro 216 udvider denne beskyttelse til et højere niveau med streamingbasered antivirusscanning. Det nyeste medlem af EdgeIPS Pro-familien vil være offentligt tilgængeligt på verdensplan fra og med juli.

Om TXOne Networks

TXOne Networks tilbyder cybersikkerhedsløsninger, der sikrer pålideligheden og sikkerheden på industrielle kontrolsystemer og driftsteknologiske miljøer gennem OT zero trust metodologien. Hos TXOne Networks, arbejder vi sammen med både førende producenter og operatører inden for kritisk infrastruktur for at udvikle praktiske, driftsvenlige tilgange til cyberforsvar. TXOne Networks tilbyder både netværksbaserede og endpoint-baserede produkter til at sikre OT-netværket og kronjuvelerne. www.txone.com

