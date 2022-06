TXOne Networks presenterar EdgeIPS Pro 216 High Port Density IPS Array för avancerat OT-kärnnätverksskydd

Ny cyberskyddsenhet för små och medelstora bolags särskilda behov

SAN FRANCISCO and TAIPEI, Taiwan, 1 juni, 2022 /PRNewswire/ -- TXOne Networks, den globala ledaren för OT-cybersäkerhet med zero trust-teknik, presenterade idag den OT-inbyggda nätverksenheten EdgeIPS Pro 216. Den här nya iterationen av den branschbeprövade EdgeIPS Pro-produktfamiljen levereras i en kompakt formfaktor särskilt designad för att stödja små och medelstora tillverkningsföretag på deras cybersäkerhetsresa. EdgeIPS Pro 216 distribueras flexibelt i en skåp- eller rackmontering för att passa företagens storlek och säkerhetsresurser och ger revolutionerande hårdvaruarkitektur som gör det möjligt för små och medelstora företag att få flexibel distribution och produktivitetsbaserat cyberskydd på arbetsplatsen.

Idag pågår den digitala omvandlingen för fullt över alla vertikaler och små och medelstora tillverkningsföretag som måste reagera snabbt vill gärna ha produktivitetsfördelarna som säker driftsintegritet ger. Eftersom OT/ICS-hotlandskapet förvandlas snabbt – ofta på några dagar – är brist på livskraftiga cybersäkerhetsresurser en kritisk utmaning. Särskilt små och medelstora tillverkningsföretag måste hitta nätverkslösningar som kan erbjuda oöverträffad flexibilitet och som fungerar bra i både centraliserade och distribuerade miljöer och som kan hålla driften igång under lång tid även under tuffa arbetsförhållanden.

EdgeIPS Pro 216 sätter en ny standard för OT/ICS-nätverksskydd och garanterar den driftskontinuitet och oöverträffade skalbarhet som små och medelstora tillverkningsföretag behöver. Kombinera TXOnes Deep Packet Inspection-teknik (TXODPI) med specialbyggd hårdvara, de här lösningarna erbjuder nätverkssegmentering med protokollfiltrering för ett brett utbud av OT-protokoll

"Som ledande inom OT-cybersäkerhet med zero trust-teknik fortsätter TXOnes lösningar att utvecklas med dagens OT/ICS-hotlandskap för att uppfylla små och medelstora tillverkningsföretags behov", säger Terence Liu, CEO för TXOne Networks. "EdgeIPS Pro 216 levereras redo att skydda dina anläggningar mot cyberattacker och förhindra avbrott i den vardagliga driften på fabriksgolvet."

EdgeIPS Pro 216 är en del av TXOnes prisvinnande EdgeIPS Pro-serie. Serien introducerades 2021 för att uppfylla de snabbt föränderliga behoven för ägarna till smarta fabriker som kör centralt hanterade eller mycket automatiserade fabriker med flera produktionslinjer. Ledare inom halvledare- och bilbranscherna började direkt använda EdgeIPS Pro brett för att skydda sina anläggningar och den har därefter blivit en grundbult inom cyberskyddsfundamenten för många organisationer världen över i flera olika vertikaler. Det här ledde till utvecklingen av specialiserade versioner av EdgeIPS Pro-lösningen, som nu utgör en serie som omfattar alla branschvertikaler.

TXOne Networks EdgeIPS Pro 216 levererar avancerade nya funktioner:

Flexibel installation: Stöd för dubbel ingångsström (12 V DC in och 12–48 V kopplingsplint), som rymmer både DIN-skenmontering och serverrackinstallation.

Stöd för dubbel ingångsström (12 V DC in och 12–48 V kopplingsplint), som rymmer både DIN-skenmontering och serverrackinstallation. Motståndskraftig drift : Robust hårdvara designad för tuffa miljöer med ett temperaturspann från -40 °C upp till 75 °C. Certifieringar klara för flera vertikaler, däribland elkrafts-, järnvägs- och sjöfartsindustrin. Levereras med Gen 3 Hardware Bypass och 8 par 16-portar, redo att tillhandahålla 1,8 Gb/s av hotförebyggande genomströmning och 12 Gb/s brandväggsgenomströmning.

Robust hårdvara designad för tuffa miljöer med ett temperaturspann från -40 °C upp till 75 °C. Certifieringar klara för flera vertikaler, däribland elkrafts-, järnvägs- och sjöfartsindustrin. Levereras med Gen 3 Hardware Bypass och 8 par 16-portar, redo att tillhandahålla 1,8 Gb/s av hotförebyggande genomströmning och 12 Gb/s brandväggsgenomströmning. Långsiktigt skydd: Nästa generations IPS för OT/ICS, med robust säkerhetsskydd genom OT/ICS-protokollfiltrering och strömningsbaserat antivirus. Minskar säkerhetsrisker med nätverkssegmentering och skyddar sårbara tillgångar med virtuell patchning.

EdgeIPS Pro 216 levereras utrustad med åtta uppsättningar parade portar, vilket ger 2 Gb/s bandbredd med alla skyddsfunktioner igång. Virtuell patchning för att skydda sårbara tillgångar är ett viktigt krav från ägare av OT/ICS-tillgångar – EdgeIPS Pro 216 lyfter det här skyddet till en annan nivå med strömningsbaserade funktioner för antivirusskanning. Den senaste medlemmen i EdgeIPS Pro-familjen blir tillgänglig världen över med början nu i juli.

Du hittar mer information om EdgeIPS Pro 216 på: https://www.txone.com/data-sheets/edgeips-pro-216/

Om TXOne Networks

TXOne Networks erbjuder cybersäkerhetslösningar som säkerställer pålitlighet och trygghet för industriella styrsystem och driftsteknikmiljöer via OT-metoder med zero trust-teknik. På TXOne Networks arbetar vi tillsammans med både ledande tillverkare och kritiska infastruktursoperatörer för att utveckla praktiska, driftsvänliga metoder för cyberskydd. TXOne Networks erbjuder både nätverksbaserade och slutpunktsbaserade produkter för att skydda OT-nätverket och uppdragskritiska enheter med ett fördjupat försvar i realtid. www.txone.com

