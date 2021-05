TXOne Networks ressort grand gagnant de la remise des InfoSec Awards mondiaux très convoités lors de la conférence RSA 2021

TXOne Networks remporte les catégories « Meilleure innovation en matière de protection des infrastructures essentielles » et « Choix de la rédaction pour la sécurité ICS/SCADA » lors de la 9e édition annuelle des Global InfoSec Awards au #RSAC 2021

SAN FRANCISCO et TAIPEI, Taiwan, 17 mai 2021 /PRNewswire/ -- TXOne Networks, un important fournisseur de solutions de sécurité de technologie opérationnelle (TO), est fier d'annoncer qu'il a remporté les prix suivants décernés par le Cyber Defense Magazine (CDM), le principal magazine électronique de sécurité de l'information du secteur :

Meilleure innovation en matière de protection des infrastructures essentielles

Choix de la rédaction pour la sécurité ICS/SCADA

« TXOne Networks est ravi de recevoir l'un des prix de cybersécurité les plus prestigieux et les plus convoités au monde du magazine Cyber Defense Magazine. Nous savions que la compétition serait rude et supervisée par des juges de premier plan qui sont des experts en sécurité de l'information dans le monde entier. Nous ne pourrions pas être plus heureux », a déclaré M. Terence Liu, PDG de TXOne Networks.

- Référence croisée : la photo est disponible sur AP Images ( http://www.apimages.com ) -

La cybersécurité ICS consiste à « protéger les petites choses des gros problèmes ». Le déploiement de dispositifs de TO intrinsèquement non sécurisés et l'intégration de solutions de sécurité appropriées sont une source constante de risques potentiels pour les propriétaires d'actifs. Les pratiques courantes de cybersécurité des technologies de l'information (TI), comme la propriété clairement définie, les mises à jour régulières et les correctifs, sont souvent extrêmement difficiles dans l'environnement industriel moderne. TXOne Networks rationalise et résout ces problèmes en déployant une technologie unique en son genre, désormais reconnue par les juges professionnels des Global InfoSec Awards 2021.

« TXOne Networks incarne trois caractéristiques principales que nous, juges, recherchons et considérons comme gagnantes : comprendre les menaces de demain, aujourd'hui, apporter une solution rentable et innover de manière inattendue, ce qui peut permettre de stopper la prochaine brèche de sécurité », a expliqué Gary S. Miliefsky, éditeur du Cyber Defense Magazine.

TXOne Networks est ravi de faire partie de ce groupe convoité de gagnants, que l'on peut retrouver ici : http://www.cyberdefenseawards.com .

Pour en savoir plus, visitez : https://www.gcpr.de/presse-meldungen/txone-networks-winner-of-the-global-infosec-awards-2021 .

Contact

GlobalCom PR-Network GmbH

Martin Uffmann / Caroline Hannig-Sachon

[email protected] / [email protected]

Tél. : +49 (0)89 360 363-41 / -42

SOURCE TXOne Networks