Ty Warner, creador de Beanie Babies, presenta edición limitada de un oso para apoyar a United Way Worldwide en las tareas de ayuda por el COVID-19

El anuncio de Warner llega tras su decisión del mes pasado de abrir su Four Seasons Hotel New York a enfermeras y médicos que están luchando contra la pandemia del COVID-19, proporcionándoles un lugar donde alojarse de manera gratuita. Además del lanzamiento de hoy, Warner está entregando osos Hope individualmente a los profesionales médicos que se alojan actualmente en el hotel, y está haciendo donaciones adicionales a United Way Worldwide.

Hope estará disponible en todo el mundo en los puntos de venta minoristas esenciales, como farmacias y tiendas de comestibles, para que las personas puedan comprar el oso mientras se abastecen de alimentos y de otros artículos esenciales. Hope también puede comprarse en línea en Ty.com.

"Las United Ways están trabajando en todo el mundo incansablemente para brindar servicios humanos fundamentales y el apoyo financiero tan necesario para nuestras poblaciones más vulnerables frente a la devastadora pandemia del COVID-19", dijo Suzanne McCormick, presidenta para Estados Unidos de United Way Worldwide. "Nos conmueve que Ty presente a Hope, las ganancias de cuyas ventas ayudarán a las poblaciones más vulnerables a recibir ayuda en materia financiera y de servicio social que son esenciales durante esta crisis mundial".

Además de recaudar fondos de la venta de Hope, Warner está dando apoyo a quienes están en la primera línea luchando contra la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Nueva York abriendo las puertas de su Four Seasons Hotel New York de forma gratuita a los trabajadores médicos que prestan sus servicios durante la crisis.

"Muchos de quienes trabajan en la ciudad de Nueva York deben viajar largas distancias hacia y desde sus hogares después de dedicar jornadas laborales de 18 horas al cuidado de pacientes con COVID-19. Nuestros trabajadores de la salud necesitan un lugar más cercano al trabajo donde puedan descansar y recuperarse para continuar dando servicio a las personas vulnerables y enfermas de nuestra nación, dijo Warner. "Es un honor para mi abrir las puertas del Four Seasons Hotel New York y ofrecer un lugar para que descansen los héroes de nuestra nación".

Si desea más información sobre el Oso Hope, sírvase visitar: https://shop.ty.com/

Acerca de Ty Warner

Ty Warner es un estadounidense fabricante de juguetes y propietario de hoteles de lujo en todo el mundo. Es presidente, CEO y fundador de Ty Inc., el mayor fabricante de peluches del mundo. Como filántropo, Ty ha donado más de US$300 millones a varias organizaciones de beneficencia, entre ellas, Children's Hunger Fund (Fondo para el Hambre Infantil), World Vision, Toy Bank (Banco de Juguetes), International Toy Bank (Banco Internacional de Juguetes), Today Show, Children's Miracle Network, Operation Iraqi Freedom (Operación Libertad Iraquí), Toys for Tots, Princess of Wales Foundation (Fundación Princesa de Gales), Andre Agassi Foundation (Fundación Andre Agassi), Cruz Roja Americana, Save the Children, Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (Fundación Elizabeth Glaser para el Sida Pediátrico), NY Police and Fire Widow's Fund (Fondo Benéfico de Viudas de Policías y Bomberos de Nueva York), Ronald McDonald House (Casa de Ronald McDonald), USO, Clínica Mayo y UNICEF.

Acerca de United Way

United Way lucha para conseguir estabilidad en materia de salud, educación y finanzas para todas las personas en cada comunidad. Gracias al apoyo de 2,9 millones de voluntarios, 9,8 millones de donantes en todo el mundo y US$4.700 millones recaudados anualmente, United Way es la principal organización privada sin fines de lucro del mundo. Trabaja en 1.800 comunidades en más de 40 países y territorios en todo el mundo para crear soluciones sostenibles para los retos que enfrentan nuestras comunidades. Entre los socios de United Way, hay empresas globales, nacionales y locales; organizaciones sin fines de lucro; organizaciones gubernamentales, cívicas y religiosas, junto con educadores, líderes laborales, proveedores de servicios de salud, ciudadanos de la tercera edad, estudiantes, entre otros. Si desea más información sobre United Way, visite la página web UnitedWay.org. Síganos en Twitter: @UnitedWay y #LiveUnited.

