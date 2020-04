Ty Warner, tvorca Beanie Babies, vytvoril limitovanú edíciu plyšového macíka na podporu organizácie United Way Worldwide COVID-19

Warnerova iniciatíva prichádza krátko po jeho rozhodnutí minulý mesiac otvoriť svoj hotel Four Seasons New York zdravotným sestrám a zdravotníckym pracovníkom bojujúcim proti pandémii COVID-19 a poskytnúť im bezplatné bývanie. Okrem dnešnej iniciatívy Warner daruje zdravotníckemu personálu, ktorý v súčasnosti zostáva v hoteli, medvedíky Hope každému osobitne a v ich mene poskytuje fondu United Way Worldwide ďalšie dary.

Hope bude k dispozícii po celom svete v maloobchodných predajniach so základným tovarom ako sú lekárne a potraviny. Zákazníci si ich budú môcť kúpiť pri nákupe potravín a iných každodenných potrieb. Hope si môžete objednať aj online na stránke Ty.com.

„Pracovníci fondu United Ways po celom svete neúnavne zabezpečujú služby v oblasti základných ľudských potrieb a finančnej podpory pre tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva ťažko skúšané v dôsledku ničivej pandémie COVID-19," uviedla Suzanne McCormicková, prezidentka United Way Worldwide v USA. „Boli sme dojatí, keď sme sa dopočuli o macíkovi Hope, ktorého zisk z predaja pomôže najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva dostať kritickú finančnú a sociálnu podporu počas tejto globálnej krízy."

Okrem daru finančných prostriedkov z predaja macíka Hope podporuje Warner aj tých, ktorí bojujú proti pandémii COVID-19 v New Yorku, a to bezplatným otvorením dverí svojho hotela Four Seasons v New Yorku zdravotníckym pracovníkom reagujúcim na krízu.

„Mnohí z tých, ktorí pracujú v New Yorku, musia precestovať dlhé vzdialenosti do práce a z práce a pritom pracujú aj 18 hodín denne a starajú sa o pacientov s infekciou COVID-19," povedal Warner. „Je pre mňa cťou, že sme mohli otvoriť dvere hotela Four Seasons v New Yorku a poskytnúť priestor pre odpočinok hrdinom nášho národa."

Viac informácií o plyšovom medvedíkovi Hope nájdete na stránke: https://shop.ty.com/

Kto je Ty Warner

Ty Warner je americký výrobca hračiek a majiteľ luxusných hotelov po celom svete. Je prezidentom, generálnym riaditeľom a zakladateľom spoločnosti Ty Inc., najväčšieho výrobcu plyšových hračiek na svete. Ty Warner je tiež filantrop, ktorý venoval viac ako 300 miliónov dolárov rôznym charitatívnym organizáciám, medzi ktoré patrí Children's Hunger Fund, World Vision, Toy Bank, International Toy Bank, Today Show, Children's Miracle Network, Operation Iraqi Freedom, Toys for Tots, nadácia Princess of Wales Foundation, nadácia Andre Agassi Foundation, American Red Cross (Červený kríž USA), Save the Children, nadácia Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, polícia New Yorku a fond Fire Widow's Fund, Ronald McDonald House, USO, klinika Mayo a UNICEF.

O organizácii United Way

United Way bojuje za zdravie, vzdelanie a finančnú stabilitu každého človeka v každej komunite. United Way je s podporou 2,9 milióna dobrovoľníkov, 9,8 milióna darcov na celom svete a každoročne získaných 4,7 miliardy dolárov najväčšou neziskovou spoločnosťou financovanou zo súkromných zdrojov. Pracujeme s 1 800 komunitami vo viac ako 40 krajinách a teritóriách na celom svete, aby sme vytvorili udržateľné riešenia problémov, ktorým čelia naše komunity. Medzi partnerov organizácie United Way patria globálne, národné a miestne podniky, neziskové organizácie, vládne, občianske a náboženské organizácie, ako aj vychovávatelia, odborári, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, seniori, študenti a ďalší. Viac informácií o organizácii United Way nájdete na stránke: UnitedWay.org. Sledujte nás na Twitteri: @UnitedWay a #LiveUnited.

