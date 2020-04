Ty Warner, tvůrce Beanie Babies, vydává limitovanou edici medvídků na podporu fondu Worldwide COVID-19 Relief organizace United Way

„Svět potřebuje naději a tento medvídek nám může přinést úsměv, který právě potřebujeme," řekl Warner. „Je to čest být partnerem United Way Worldwide, největší neziskové organizací na světě, která poskytuje naději komunitám po celém světě již více než 135 let."

Oznámení pana Warnera následuje po jeho rozhodnutí z minulého měsíce o otevření jeho hotelu Four Seasons v New Yorku pro zdravotní sestry a zdravotníky bojující proti pandemii COVID-19, kterým poskytl pobyt zdarma. Pan Warner kromě dnešní oznámené edice dodá jednotlivé medvídky Hope zdravotníkům, kteří v současnosti pobývají v hotelu – a v jejich zastoupení poskytuje organizaci United Way Worldwide další příspěvky.

Medvídek Hope bude k dispozici na celém světě v důležitých maloobchodních prodejnách, jako jsou drogerie a potravinové obchody, aby si lidé mohli tohoto medvídka pořídit při nakupování potravin a dalších důležitých věcí. Medvídka Hope si také lze objednat online na stránkách Ty.com.

„Organizace United Ways po celém světě neúnavně pracuje na poskytování klíčových humanitárních služeb a tolik potřebné finanční podpoře pro naše nejzranitelnější skupiny obyvatel během ničivé pandemie COVID-19," řekla Suzanne McCormick, prezidentka organizace United Way Worldwide v USA. „Jsme dojatí vydáním medvídka Hope, zisk z prodeje pomůže během této globální krize nejzranitelnějším skupinám obyvatel získat klíčovou finanční a sociální podporu."

Kromě finančních prostředků z prodeje medvídka Hope Warner podporuje ty, kteří bojují s pandemií COVID-19 v New Yorku v první linii, bezplatným otevřením dveří svého hotelu Four Seasons v New Yorku zdravotnickým pracovníkům bojujícím s touto krizí.

„Mnoho z těch, kteří pracují v New Yorku, musí dojíždět daleko do svých domovů po 18hodinové pracovní době spočívající v péči o pacienty s nákazou COVID-19. Naši zdravotničtí pracovníci potřebují místo, které je blíže k práci, kde si mohou odpočinout a regenerovat se, aby mohli pokračovat v pomoci našim nemocným a nemohoucím občanům," řekl Warner. „Je mi ctí, že jsme mohli otevřít dveře hotelu Four Seasons New York a poskytnout hrdinům našeho národa místo k odpočinku."

Více informací o medvídku Hope Bear naleznete na webových stránkách: https://shop.ty.com/

O Ty Warnerovi

Ty Warner je americký výrobce hraček a majitel luxusních hotelů po celém světě. Je předsedou, generálním ředitelem a zakladatelem společnosti Ty Inc., největšího výrobce plyšových hraček na světě. Filantrop Ty daroval více než 300 milionů USD různým charitativním organizacím, jako je fond Children's Hunger, World Vision, Toy Bank, International Toy Bank, Today Show, Children's Miracle Network, Operation Iraqi Freedom, Toys for Tots, nadace Princess of Wales, nadace Andre Agassiho, Americký červený kříž, Save the Children, nadace Elizabeth Glaser Pediatric AIDS, policie NY, fond Fire Widow's, Ronald McDonald House, USO, Mayo Clinic a UNICEF.

O organizaci United Way

Organizace United Way bojuje za zdraví, vzdělávání a finanční stabilitu každého člověka v každé komunitě. Organizace United Way je největším soukromým neziskovým fondem, který podporují 2,9 miliony dobrovolníků a 9,8 milionů dárců po celém světě a každoročně získává příspěvky ve výši 4,7 miliardy USD. Zabýváme se 1800 komunitami ve více než 40 zemích a oblastech po celém světě, abychom vytvořili udržitelná řešení problémů, kterým naše komunity čelí. Mezi partnery United Way patří globální, národní a místní podniky, neziskové organizace, vládní, občanské a náboženské organizace, pedagogové, lídři odborů, poskytovatelé zdravotní péče, senioři, studenti a další. Více informací o organizaci United Way naleznete na webových stránkách UnitedWay.org. Sledujte nás na Twitteru: @UnitedWay a #LiveUnited.

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/1158293/Ty_Inc_COVID_19.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1076096/Ty_Logo.jpg

