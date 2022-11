TYAN biedt nu systemen aan die aangedreven worden door 4e generatie AMD EPYC-processoren

NEWARK, Californië, 10 november 2022 /PRNewswire/ -- TYAN ®, een toonaangevende fabrikant van serverplatformontwerpen en een dochteronderneming van MiTAC Computing Technology Corporation, heeft vandaag AMD EPYC™-9004-serie op processor gebaseerde serverplatforms geïntroduceerd die energiezuinigheid en prestatiedoorbraken benadrukken en ontworpen zijn voor de volgende generatie serverarchitectuur voor datacenters.

"Geconfronteerd met de post-COVID-economie, moeten datacenters voortbouwen op meer milieuvriendelijke, veilige en flexibele functies om te reageren op de groei van telewerken, videostreaming, IoT en 5G", aldus Danny Hsu, Vice President van de Server Infrastructure BU van MiTAC Computing Technology Corporation. "De nieuwe serverplatforms van TYAN, aangedreven door 4e generatie AMD EPYC-processoren, bieden datacenters op efficiënte wijze de mogelijkheid om met hetzelfde aantal servers meer taken uit te voeren."

"We hebben 4e generatie AMD EPYC-processoren ontworpen om onze klanten precies te geven wat ze volgens hen nodig hadden: hoge prestaties, uitzonderlijke energiezuinigheid en lage totale eigendomskosten", aldus Ram Peddibhotla, corporate vice president, EPYC product management, AMD. "Met de nieuwste "Zen 4"-architectuur waarin moderne beveiliging onderdeel van het ontwerp is, zijn de 4e generatie AMD EPYC--processoren een uitstekende keuze voor IT-professionals die hun datacenters willen optimaliseren voor toonaangevende prestaties en tegelijkertijd hun milieudoelstellingen willen bereiken."

Grote geheugencapaciteit en datacacheservers om de cloud kracht bij te zetten

De cloudplatforms van TYAN profiteren van de innovaties van de AMD EPYC 9004-serie processoren en zijn ontworpen voor cloud- en data-analysetoepassingen die voor een snellere doorstroming van gegevens zorgen. De Tomcat CX S8056 is een single-socket server-moederbord in 12" x 14,1" vormfactor, met ondersteuning voor 24 DDR5 DIMM-slots, 2 PCIe 5.0 riser-slots, 9 MCIO-connectoren, 2 NVMe M.2 en 1 OCP 3.0 LAN mezzanine-slot voor rack-geoptimaliseerde serverimplementatie.

De Transport CX GC68A-B8056 is een single-socket serverplatform op basis van kostenoptimalisatie met 24 DDR5 DIMM-slots, een paar PCIe 5.0 x16-uitbreidingsslots, 1 OCP 3.0 LAN mezzanine-slot en 2 10 GbE on-board Ethernet-poorten in 1U-configuratie. De GC68A-B8056 biedt plaats aan 12 2,5-inch schijfposities waarvoor geen gereedschap nodig is die NVMe U.2-apparaten ondersteunen voor toepassingen waarvoor uitstekende rekenkernen en hoogwaardige opslag-I/O's een vereiste zijn.

Hybride en all-flash opslagserver voor maximale applicatieprestaties

De opslagplatforms van TYAN zijn ontworpen om enorme data-I/O te leveren tussen geheugen en opslagapparaten voor cloudtoepassingen. De Transport SX TS70-B8056 en Transport SX TS70A-B8056 van TYAN zijn 2U single-socket opslagservers met ondersteuning voor 24 DDR4 DIMM-slots, 3 PCIe 5.0 en 1 OCP 3.0 LAN mezzanine-slot. De TS70-B8056 biedt plaats aan 12 3,5-inch schijfsleuven aan de voorkant met maximaal 4 NVMe U.2-ondersteuning, en 2 2,5-inch NVMe U.2 hot-swap aan de achterkant, schijfsleuven waarvoor geen gereedschap nodig is voor de implementatie van opstartschijven; de TS70A-B8056 biedt 26 2,5-inch NVMe U.2 hot-swap, schijfsleuven waarvoor geen gereedschap nodig is voor hoge IOP's in krachtige datastreamingtoepassingen.

Geoptimaliseerd voor de meest veeleisende workloads in HPC, AI en machinelearning

Door gebruik te maken van 4e generatie AMD EPYC-processoren, maken de HPC-platforms van TYAN de hoge prestatie-eisen van de hedendaagse toepassingen voor AI en machinelearning mogelijk. Het Tomcat HX S8050 server-moederbord biedt 8 DDR5 DIMM-slots, 5 PCIe 5.0 x16-slots, 4 MCIO-connectoren, 2 NVMe M.2-slots, 2 10GbE en 2 GbE on-board Ethernet-poorten in CEB (12" x 10,5") vormfactor.

De Transport HX FT65T-B8050 is een in racks converteerbaar voetstukserverplatform met 1 AMD EPYC 9004-serie processor, 8 DDR5 DIMM-slots, 8 3,5-inch SATA en 2 2,5-inch NVMe U.2 hot-swap schijfsleuven waarvoor geen gereedschap nodig is. De FT65T-B8050 ondersteunt maximaal 2 dubbelbrede PCIe 5.0 x16 professionele GPU's in combinatie met 2 extra high-speed netwerkadapters voor parallel geclusterde workloads.

