Tyto Care et SWICA s'associent pour améliorer l'offre de télésanté, établissant le plus grand déploiement de TytoHome en Europe

TytoHome de Tyto Care s'apprête à fournir une offre de soins à distance améliorée aux patients de SWICA, optimisant le flux de travail des prestataires de soins et minimisant les coûts pour les payeurs

NEW YORK, le 10 juin 2020 /PRNewswire/ -- Tyto Care, créateur du premier appareil modulaire tout-en-un du secteur mondial de la santé et d'une plateforme de télésanté pour des examens médicaux à distance à la demande, et SWICA, l'une des sociétés d'assurance maladie les plus importantes de Suisse, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat pour intégrer la solution TytoHome de Tyto Care dans l'offre existante de la société de télémédecine de SWICA, santé24. Un pilote réussi avec 200 employés de SWICA en 2019 a montré que la solution combinée optimise les flux de travail des prestataires de soins de santé et réduit les coûts. Avec plus de 2 000 appareils déployés chez des patients à domicile et plus de 1 000 visites effectuées jusqu'à présent, ce partenariat marque le déploiement le plus vaste de TytoHome en Europe à ce jour.

TytoHome complète l'offre de télémédecine téléphonique de santé24 en équipant les patients d'un appareil TytoHome afin d'effectuer des auto-examens complets et guidés à tout moment et n'importe où. Les données d'examen sont ensuite fournies en toute sécurité à un clinicien via la plateforme Tyto pour examen et traitement. Si nécessaire, un médecin joindra également le patient par téléphone ou effectuera une visite vidéo en direct pour un examen plus approfondi afin de fournir un diagnostic et un traitement.

Optimisant la technologie de guidage par IA de Tyto Care, ce flux de travail augmente la productivité des médecins et accroît la commodité pour les patients en réduisant les visites en personne, permettant aux patients de recevoir des soins de haute qualité depuis leur domicile. La solution intégrée permet également aux cliniciens de traiter plus de patients et de pathologies à distance sans augmenter le temps passé avec chaque patient, et réduit considérablement les coûts pour les payeurs tout en préservant la qualité des soins. À ce jour, 88 % des utilisateurs de SWICA ont déclaré être satisfaits ou très satisfaits de la solution de télésanté TytoHome.

« TytoHome est une innovation unique pour notre équipe de médecins », a déclaré le Dr Silke Schmitt Oggier, Medical Director de santé24. « Les informations rassemblées par l'appareil permettent aux médecins de contrôler, traiter et diagnostiquer en toute sécurité davantage de patients et de pathologies sans que les patients n'entrent dans la clinique, leur permettant de rester à la maison et d'éviter toute exposition aux germes. Cela s'est avéré particulièrement important pendant la crise de COVID-19. En particulier pour les familles avec enfants, TytoHome offre une solution pratique, donnant aux parents la possibilité d'effectuer des examens dans leur environnement domestique. Cela évite aux parents et aux enfants le stress inutile lié à la visite d'un médecin, facilitant également le diagnostic. »

L'appareil d'examen portatif TytoHome permet d'effectuer des examens complets de qualité clinique des poumons, de la peau, des oreilles et de la gorge, et de mesurer la température corporelle et le rythme cardiaque. Cette solution permet aux utilisateurs de joindre un fournisseur pour des diagnostics à distance de situations de soins intensifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quel que soit leur emplacement. Tyto Care s'est associée à plus de 100 organismes de santé aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Israël afin d'améliorer les soins primaires et chroniques et de soutenir les efforts contre la pandémie de COVID-19 dans le monde entier.

« Nous sommes ravis que SWICA soit le premier assureur de santé en Europe à tirer parti de notre solution complète. SWICA partage notre vision consistant à offrir des soins à distance accessibles et de qualité aux familles, aux personnes âgées, aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux personnes vivant dans des zones reculées, et plus encore. Cela s'avère essentiel pendant la pandémie de COVID-19 », a déclaré Dedi Gilad, CEO et co-fondateur de Tyto Care. « Avec TytoHome, le flux de travail de SWICA alimente un écosystème de soins de santé productif pour les patients, les médecins et les assureurs, faisant ainsi gagner du temps aux médecins et réduisant les coûts par rencontre avec un patient. C'est un moment vital pour se trouver à l'épicentre de la télésanté, et nous sommes impatients d'établir davantage de partenariats en Europe et dans le monde entier. »

À propos de Tyto Care

Tyto Care transforme les soins primaires en mettant la santé entre les mains des consommateurs. La société connecte de manière transparente les personnes aux cliniciens afin de fournir les meilleures solutions d'examen et de diagnostic virtuels à domicile.

Les solutions de Tyto Care sont conçues pour permettre un examen médical complet depuis n'importe quel endroit et comprennent un outil portatif tout-en-un pour examiner le cœur, les poumons, la peau, les oreilles, la gorge, l'abdomen et la température corporelle ; une plateforme de télésanté complète pour partager les données d'examen, réaliser des examens vidéo en direct et programmer des visites ; un référentiel de données basé sur le cloud avec des analyses ; et une technologie de guidage intégrée ainsi que des algorithmes d'apprentissage automatique afin de garantir la précision et la facilité d'emploi pour les patients utilisant l'appareil à domicile. La plateforme permet également une intégration simple avec des systèmes de dossiers médicaux électroniques, des outils d'examen tiers et d'autres plateformes de télésanté. Pour visionner une vidéo de démonstration, cliquez ici.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.tytocare.com.

Contact presse de Tyto Care :

Allison Grey

Headline Media

[email protected]

+1-323-283-8176

SOURCE Tyto Care