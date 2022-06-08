У Boomi более 20 000 клиентов -- отраслевой рекорд по крупнейшей клиентской базе¹

Помимо работы с мировыми брендами компания Boomi также сотрудничает с ведущими некоммерческими организациями, цель которых — объединение для улучшения мира. Так что одна из миссий Boomi заключается в объединении людей и инициатив по всему миру.«Наша команда поддерживает людей и системы, объединяющие исследователей, которые стремятся победить рак», — заявил директор по обслуживанию корпоративных платформ и управлению данными Американской ассоциации онкологических исследований Крейг Эйзенбергер (Craig Eisenberger). «Boomi позволяет нам создавать бесперебойные связи между нашими системами в режиме реального времени, чтобы у нас был единый общий доступ к информации в рамках организации. С помощью платформы Boomi мы будем готовить и распространять более точные данные, а полученные нами сведения позволят всем заинтересованным сторонам тратить меньше времени на создание отчетов и больше времени посвящать своей миссии.

Современные глобальные организации как никогда ранее нуждаются в интеллектуальном подключении и автоматизации, — заявил главный операционный директор компании Boomi Крис Порт (Chris Port). «Сбои в функционировании логистических цепей привели к потере доходов на сумму 4 трлн долларов. Большая перестановка и необходимость поддержки растущего гибридного и удаленного персонала создают дополнительную нагрузку на и без того скудные ресурсы. Разрозненность по-прежнему не позволяет компаниям осознать ценность своих данных, — добавил г-н Порт. — Компании любого размера во всех регионах и отраслях обращаются к Boomi и нашей обширной экосистеме для быстрого и успешного решения подобных проблем».

Всемирная сеть партнеров Boomi, включающая более 800 компаний, в том числе Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP и Snowflake, а также трех крупнейших поставщиков облачных сервисов Amazon Web Services, Google Сloud и Microsoft, способствует быстрому развитию этой международной платформы, а спрос на интеллектуальные решения по подключению и автоматизации продолжает расти.

Облачная интеграционная платформа корпоративного уровня Boomi с низким кодом масштабируется для поддержки самых крупных клиентских развертываний — в последнее время было обработано более одного триллиона документов и 65 миллиардов интеграций — что позволяет компаниям быстро и легко унифицировать свои цифровые экосистемы. Соединяя данные и системы в гибридных цифровых средах, организации могут преодолеть разрозненность в работе подразделений, раскрыть возможности данных и оптимизировать рабочие процессы в целях повышения качества обслуживания клиентов и взаимодействия с сотрудниками и партнерами.

Платформа Boomi AtomSphere, являющаяся первопроходцем в области облачных технологий iPaaS, служит основой для внедрения инноваций в организациях, экономит тысячи часов на трудоемкой разработке и ускоряя процесс создания ценности одновременно решает задачи цифровой трансформации. Boomi заявляет о растущем пользовательском сообществе, насчитывающем более 100 тысяч членов, и одной из крупнейших сетей системных интеграторов (GSI) в пространстве iPaaS. Занимая позицию лидера в Magic Quadrant™ Gartner® среди платформ EiPaaS2 в течение восьми лет подряд, компания недавно получила премию Gold Globee® Award в категории Platform as a Service (PaaS) и завоевала множество наград за то, что является предпочтительным работодателем, в том числе недавно она попала в список Inc. Magazine's Best Workplaces.

Дополнительные ресурсы

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О компании Boomi

Boomi мгновенно подключает всех пользователей ко всему, где бы они ни находились, используя свою облачную, унифицированную, открытую и интеллектуальную платформу. Интеграционная платформа Boomi как услуга (iPaaS) пользуется доверием более чем 20 000 клиентов по всему миру, которые ценят ее за скорость, простоту использования и низкую общую стоимость владения. Будучи первопроходцем в области интеллектуального использования данных, компания Boomi стремится максимально упростить для клиентов и партнеров процессы управления и координации данных при одновременном подключении приложений, процессов и людей для получения более качественных и быстрых результатов. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.boomi.com

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Контакты для прессы:

Кристен Уокер (Kristen Walker)

Global Corporate Communications

[email protected]

+1-415-613-8320

1 Крупнейшая клиентская база среди поставщиков iPaaS

2 Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29 сентября 2021 г.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1834753/20KCustomers_customer_base.jpg

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