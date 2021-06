U.S. News & World Report nombran una vez más al Lucile Packard Children's Hospital Stanford entre los diez mejores hospitales de niños del país

STANFORD, California, 15 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Lucile Packard Children's Hospital Stanford nuevamente ha sido clasificado entre los diez mejores hospitales para niños del país, según la encuesta 2021–2022 de los Mejores Hospitales de Niños realizada por U.S. News & World Report y publicada hoy.

La clasificación nombra al Lucile Packard Children's Hospital Stanford como el mejor hospital infantil en el área norte de California y lo incluye en la Lista de Honor de los Mejores Hospitales Infantiles, una designación que se otorga a los centros pediátricos que brindan una atención excepcionalmente alta en múltiples especialidades. Además, la encuesta 2021-2022 incorporó por primera vez clasificaciones estatales y regionales, y el Packard Children's Hospital quedó en segundo lugar entre todos los hospitales infantiles de la región del Pacífico y de California.

Este es el 17.º año consecutivo que el Lucile Packard Children's Hospital Stanford ha sido reconocido por las encuestas de U.S. News & World Report . Al celebrar su 30.º aniversario en 2021, el hospital es la institución más joven entre los mejores hospitales, el resto de los cuales llevan entre 70 y 165 años en funcionamiento.

"Mientras conmemoramos el 30.º aniversario de nuestro hospital este mes, lograr la distinción de la Lista de Honor de los Mejores Hospitales Infantiles una vez más es indicativo de la excelencia en la atención especializada que ha llegado a definir al Lucile Packard Children's Hospital Stanford en su relativamente corta trayectoria", dijo Paul King, presidente y director ejecutivo de Stanford Children's Health. "Estamos extraordinariamente orgullosos de este logro como resultado directo de la innovación y el compromiso inigualables de nuestros proveedores para brindar la atención de más alta calidad a los niños y a las futuras madres".

La clasificación anual de los mejores hospitales infantiles reconoce a los 50 mejores centros pediátricos de los Estados Unidos en diez especialidades pediátricas: cáncer, cardiología y cirugía cardíaca, diabetes y endocrinología, gastroenterología y cirugía gastrointestinal, neonatología, nefrología, neurología y neurocirugía, ortopedia, neumología y cirugía pulmonar, y urología.

El Lucile Packard Children's Hospital, uno de los dos únicos hospitales infantiles de California que ha alcanzado la categoría de cuadro de honor, se encuentra en el centro de Stanford Children's Health, la mayor empresa de atención sanitaria del Área de la Bahía dedicada exclusivamente a los niños y a las futuras madres. Por sexto año consecutivo, el hospital ha conseguido la clasificación en las diez especialidades. La encuesta de este año situó cinco de las especialidades del hospital entre las diez primeras, incluyendo dos entre las cinco primeras del país. Entre ellas se encuentran neonatología (n.º 3), nefrología (n.º 4), neumología y cirugía pulmonar (n.º 6), neurología y neurocirugía (n.º 8), y diabetes y endocrinología (n.º 9).

"En un año marcado por los desafíos de la COVID-19 y el malestar social, en Stanford Medicine nos sentimos honrados de lograr este reconocimiento por parte de U.S. News & World Report", dijo el doctor Lloyd Minor, MD,decano de la Stanford University School of Medicine. "Este galardón es un testimonio de los trabajadores sanitarios, el personal y los proveedores del Lucile Packard Children's Hospital Stanford. Su dedicación, experiencia y compasión nos permiten seguir proporcionando una atención preeminente a los pacientes del Área de la Bahía y otras zonas".

La clasificación de los mejores hospitales infantiles de U.S. News & World Report es la fuente más completa de información sobre la calidad de los hospitales pediátricos de los EE. UU. y ayuda a las familias de niños con enfermedades raras o potencialmente mortales a encontrar la mejor atención médica disponible en consulta con sus médicos y otros profesionales de la salud. Basada en datos clínicos y en una encuesta anual a especialistas pediátricos, la metodología de clasificación tiene en cuenta los resultados de los pacientes, como las tasas de mortalidad e infección, así como los recursos clínicos disponibles y el cumplimiento de las mejores prácticas.

Acerca de Stanford Children's Health

Stanford Children's Health, con el Lucile Packard Children's Hospital Stanford en su centro, es el mayor sistema de atención médica del Área de la Bahía dedicado exclusivamente a niños y a futuras madres. Nuestra red de atención incluye más de 65 centros en todo el norte de California y más de 85 centros en la región occidental de los Estados Unidos. Como parte de Stanford Medicine, un sistema de salud académico líder que también incluye Stanford Health Care y la Stanford University School of Medicine, estamos cultivando la próxima generación de profesionales médicos y estamos a la vanguardia de la investigación científica para mejorar los resultados de la salud de los niños en todo el mundo. Somos una organización sin fines de lucro comprometida con el apoyo a la comunidad a través de programas y servicios significativos de divulgación y con la prestación de la atención médica necesaria a las familias, independientemente de su capacidad de pago. Descubra más en stanfordchildrens.org.

Acerca de U.S. News & World Report

U.S. News & World Report es el líder mundial en clasificaciones de calidad que empoderan a los ciudadanos, consumidores, líderes empresariales y funcionarios políticos para tomar decisiones mejores y más informadas sobre temas importantes que afectan sus vidas. U.S. News es una empresa multifacética de medios digitales con plataformas de educación, salud, dinero, viajes, automóviles, noticias y evaluaciones integrales ("360 Review"), que ofrece clasificaciones, informes independientes, periodismo de datos, consejos para el consumidor y eventos U.S. News Live. Más de 40 millones de personas visitan USNews.com cada mes en busca de investigación y orientación. Fundada en 1933, U.S. News tiene su sede en Washington, D. C.

