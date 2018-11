UAF apresenta filtros de ar avançados para ambientes hostis

O OSP Série 2 é um aperfeiçoamento do atual filtro OSP da UAF no qual os principais provedores do setor de telecomunicações, fabricantes de equipamentos de geração de energia, fabricantes de sinalização interativa e dezenas de desenvolvedores da Internet das Coisas confiam atualmente. "Os filtros OSP da UAF fornecem proteção superior contra a água e contaminantes presentes no ar para produtos como displays de quiosques interativos para comunicação com residentes e visitantes em cidades de todo o mundo", disse Chris Picha, engenheiro mecânico chefe da UAF. "Estamos entusiasmados com as melhorias dos Filtros OSP Série 2".

Os filtros OSP personalizados mantêm a poeira, a água, a chuva com vento e a névoa salina fora dos gabinetes eletrônicos, utilizando sistemas diretos de arrefecimento. Os gabinetes para aplicações de telecomunicações, sem fio, de sinalização digital e de energia podem agora utilizar sistemas de arrefecimento externos com saída de ar em vez de permutadores de calor caros, ineficazes, de circuito fechado e resfriados a ar.

Os filtros OSP cumprem as normas do setor, inclusive UL 900, GR 487, NEMA e grau de proteção IP. Além dos filtros OSP que já estão disponíveis, a UAF oferece outras soluções de impermeabilidade. O Quadrafoam da UAF com malha hidrofóbica fornece repelência à água em um conjunto discreto. Para outros ambientes internos e ao ar livre, a UAF oferece vários filtros em um conjunto de estrutura durável – metal ou retardador de chama, polipropileno flexível.

A UAF está à disposição para fornecer suporte de engenharia para escolha do tipo de filtro, assistência para especificações de design, modelos CAD em 3D, e protótipos feitos sob medida – e tudo isso sem cobrar nada!

Sobre a UAF e a Filtration Group:

Com sede em Sauget, Illinois, a UAF é a divisão de qualidade de ar em ambientes fechados da Filtration Group – a maior empresa de filtros do mundo. A Filtration Group é uma marca mundialmente reconhecida e atende a muitas das empresas mais conhecidas na América do Norte, Europa e Ásia.

Visite a UAF na Electronica 2018 em Munique, Alemanha, de 13 a 16 de novembro, ou clique para pedir mais informações ou marcar uma reunião.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/780857/Universal_Air_Filter_Series_2_Outside_Plant_Filter.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/780726/Universal_Air_FIlter_Logo.jpg

FONTE Universal Air Filter

Related Links

http://www.uaf.com