UAF lance des filtres à air avancés destinés aux environnements difficiles

La gamme 2 d'OSP s'améliore par rapport au filtre OSP actuel d'UAF sur lequel s'appuient aujourd'hui les meilleurs fournisseurs de télécommunications au monde, les producteurs d'équipements de production électrique, les fabricants d'affichage interactif, ainsi que des douzaines de développeurs d'« Internet des objets ». « Les filtres OSP d'UAF délivrent une protection supérieure contre l'eau et les contaminants atmosphériques pour les produits tels que les écrans de bornes interactives destinées à communiquer avec les résidents et visiteurs des villes du monde entier », a déclaré Chris Picha, ingénieur mécanique en chef d'UAF. « Nous sommes ravis des améliorations apportées aux filtres OSP de 2e gamme. »

Les filtres personnalisés OSP protègent les boîtiers des produits électroniques contre la poussière, l'eau, la pluie poussée par le vent et le brouillard salin, en utilisant des systèmes directs de refroidissement de l'air. Les appareils destinés aux applications de télécommunications, sans fil, d'affichage dynamique et d'électricité peuvent désormais utiliser des systèmes de refroidissement ventilé de l'air extérieur, plutôt que des échangeurs de chaleur air à air en boucle fermée coûteux et inefficaces.

Les filtres OSP sont conformes à une utilisation avec les normes du secteur, parmi lesquelles les classifications de boîtiers UL 900, GR 487, NEMA, et IP. Outre le fait que les filtres OSP soient d'ores et déjà disponibles, UAF offre d'autres solutions imperméables. L'UAF Quadrafoam, doté d'une maille hydrophobe, fournit une caractéristique hydrofuge avec un assemblage discret. Pour les autres environnements intérieurs et extérieurs, UAF propose une gamme de supports filtrants dans un assemblage durable - polypropylène flexible en métal ou retardateur de flamme.

UAF se tient prête à fournir un support technique en proposant une sélection de supports filtrants, une assistance à la spécification de conception, des modèles CAD 3D, ainsi qu'à définir la taille et les spécifications des prototypes - le tout gratuitement !

À propos d'UAF et de Filtration Group :

Basée à Sauget, dans l'Illinois, UAF fait partie de la division de qualité de l'air intérieur de Filtration Group - société de filtration leader mondiale. Filtration Group est une marque internationalement reconnue, qui dessert un grand nombre de sociétés parmi les plus célèbres au monde à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie.

Retrouvez UAF à l'Electronica 2018 à Munich, en Allemagne, du 13 au 16 novembre, ou cliquez ici pour demander davantage d'informations ou pour organiser une rencontre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/780727/Universal_Air_Filter_Series_2_Outside_Plant_Filter.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/780726/Universal_Air_FIlter_Logo.jpg

Related Links

http://www.uaf.com